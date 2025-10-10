R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o c o n g r a t u l a r m i c o n M a r í a C o r i n a M a c h a d o p e r i l c o n f e r i m e n t o d e l p r e m i o N o b e l . U n g i u s t o r i c o n o s c i m e n t o a u n a d o n n a d i g r a n d e c o r a g g i o e a m o r p a t r i o , c h e c o n t i n u a a b a t t e r s i p e r u n V e n e z u e l a l i b e r o e p i e n a m e n t e d e m o c r a t i c o . C o m e c o m m i s s i o n i E s t e r i e D i f e s a d e l S e n a t o , a b b i a m o s e m p r e m a n t e n u t o a l t a l ’ a t t e n z i o n e s u l l a s i t u a z i o n e d e l P a e s e , a p p r o v a n d o d i v e r s e r i s o l u z i o n i a s o s t e g n o d i e l e z i o n i l i b e r e e d a n d o v o c e a l e i e a t u t t e l e p e r s o n e c o s t r e t t e a f u g g i r e i n c e r c a d i l i b e r t à e d i g n i t à " . C o s ì S t e f a n i a C r a x i , s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i e s t e r i e d i f e s a a P a l a z z o M a d a m a .