M i l a n o , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l p r e m i o N o b e l p e r l a M e d i c i n a o l a F i s i o l o g i a 2 0 2 5 è s t a t o a s s e g n a t o a M a r y E . B r u n k o w , F r e d R a m s d e l l e S h i m o n S a k a g u c h i p e r l e l o r o " s c o p e r t e r i v o l u z i o n a r i e s u l l a t o l l e r a n z a i m m u n o l o g i c a p e r i f e r i c a , c h e i m p e d i s c e a l s i s t e m a i m m u n i t a r i o d i d a n n e g g i a r e l ' o r g a n i s m o . " L e l o r o s c o p e r t e h a n n o g e t t a t o l e b a s i p e r u n n u o v o c a m p o d i r i c e r c a e s t i m o l a t o l o s v i l u p p o d i n u o v i t r a t t a m e n t i , a d e s e m p i o p e r i l c a n c r o e l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i " , r e c i t a l a m o t i v a z i o n e . A d a n n u n c i a r e i v i n c i t o r i d a l K a r o l i n s k a I n s t i t u t e t d i S t o c c o l m a , i n S v e z i a , è s t a t o i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ' A s s e m b l e a d e i N o b e l , T h o m a s P e r l m a n . I t r e s c i e n z i a t i s i d i v i d e r a n n o 1 1 m i l i o n i d i c o r o n e s v e d e s i , l o s t e s s o a m m o n t a r e d e g l i u l t i m i 2 a n n i , p a r i a c i r c a 1 m i l i o n e d i e u r o . N e l n o s t r o s i s t e m a i m m u n i t a r i o c ' è u n s e r v i z i o d i ' s e c u r i t y ' c h e f a s ì c h e l e c e l l u l e i m m u n i n o n s b a g l i n o o b i e t t i v o a t t a c c a n d o i l n o s t r o s t e s s o o r g a n i s m o . Q u e s t e g u a r d i e d i s i c u r e z z a s o n o l e c e l l u l e T r e g o l a t o r i e e a s c o p r i r l e s o n o s t a t i B r u n k o w , R a m s d e l l e S a k a g u c h i . " L e l o r o s c o p e r t e s o n o s t a t e d e c i s i v e p e r c o m p r e n d e r e i l f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o e i l m o t i v o p e r c u i n o n t u t t i s v i l u p p i a m o g r a v i m a l a t t i e a u t o i m m u n i " , a f f e r m a O l l e K ä m p e , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r i l N o b e l . Q u e s t a s t o r i a c o m i n c i a n e l 1 9 9 5 , q u a n d o l o s c i e n z i a t o g i a p p o n e s e S h i m o n S a k a g u c h i ( 7 4 a n n i ) f a l a p r i m a s c o p e r t a f o n d a m e n t a l e , a n d a n d o a l l ' e p o c a c o n t r o c o r r e n t e r i s p e t t o a l l a c o n v i n z i o n e d i f f u s a e s o s t e n u t a d a m o l t i r i c e r c a t o r i c h e l a t o l l e r a n z a i m m u n o l o g i c a s i s v i l u p p a s s e s o l o p e r l ' e l i m i n a z i o n e d i c e l l u l e i m m u n i t a r i e p o t e n z i a l m e n t e d a n n o s e n e l t i m o , a t t r a v e r s o u n p r o c e s s o c h i a m a t o t o l l e r a n z a c e n t r a l e . S a k a g u c h i h a d i m o s t r a t o i n v e c e c h e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o è p i ù c o m p l e s s o e h a s c o p e r t o c h e u n a c l a s s e d i c e l l u l e i m m u n i t a r i e p r e c e d e n t e m e n t e s c o n o s c i u t a p r o t e g g e l ' o r g a n i s m o d a l l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i . U n p r i m o p u n t o f e r m o . I l p o t e n t e s i s t e m a i m m u n i t a r i o u m a n o , i n a l t r e p a r o l e , d e v e e s s e r e r e g o l a t o , a l t r i m e n t i p o t r e b b e a t t a c c a r e i n o s t r i s t e s s i o r g a n i . S a k a g u c h i e g l i a m e r i c a n i M a r y E . B r u n k o w ( 6 4 a n n i ) e F r e d R a m s d e l l ( 6 5 ) h a n n o s c o p e r t o c o m e s i t i e n e s o t t o c o n t r o l l o . L e l o r o r i c e r c h e s u l l a t o l l e r a n z a i m m u n o l o g i c a p e r i f e r i c a h a n n o r i v o l u z i o n a t o l o s g u a r d o c h e l a s c i e n z a a v e v a f i n o a q u e l m o m e n t o s u l l e s e n t i n e l l e d e l n o s t r o o r g a n i s m o . S e n t i n e l l e c h e o g n i g i o r n o c i p r o t e g g o n o d a m i g l i a i a d i m i c r o b i d i v e r s i c h e c e r c a n o d i i n v a d e r c i . Q u e s t i h a n n o t u t t i u n a s p e t t o d i v e r s o e m o l t i h a n n o s v i l u p p a t o s o m i g l i a n z e c o n l e c e l l u l e u m a n e c o m e f o r m a d i m i m e t i z z a z i o n e . C o m e f a i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o a s t a b i l i r e c o s a a t t a c c a r e e c o s a d i f e n d e r e ? Q u i e n t r a n o i n g i o c o g l i s t u d i d a N o b e l . D o p o l e i n t u i z i o n i d i S a k a g u c h i , d a B r u n k o w e R a m s d e l l a r r i v a l ' a l t r a s c o p e r t a f o n d a m e n t a l e n e l 2 0 0 1 : g l i e s p e r t i r i e s c o n o a s p i e g a r e i l m o t i v o p e r c u i u n o s p e c i f i c o c e p p o d i t o p i f o s s e p a r t i c o l a r m e n t e v u l n e r a b i l e a l l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i . Q u e s t i r o d i t o r i p r e s e n t a v a n o u n a m u t a z i o n e i n u n g e n e c h e B r u n k o w e R a m s d e l l b a t t e z z a n o F o x p 3 , d i m o s t r a n d o a n c h e c h e m u t a z i o n i n e l l ' e q u i v a l e n t e u m a n o d i q u e s t o g e n e c a u s a n o u n a g r a v e m a l a t t i a a u t o i m m u n e , l a s i n d r o m e I p e x . D u e a n n i d o p o i n t e r v i e n e d i n u o v o S a k a g u c h i , r i u s c e n d o a c o l l e g a r e l e s c o p e r t e : l o s c i e n z i a t o d i m o s t r a c h e i l g e n e F o x p 3 r e g o l a l o s v i l u p p o d e l l e c e l l u l e d a l u i i d e n t i f i c a t e n e l 1 9 9 5 . Q u e s t e c e l l u l e , o g g i n o t e c o m e c e l l u l e T r e g o l a t o r i e , m o n i t o r a n o a l t r e c e l l u l e i m m u n i t a r i e e g a r a n t i s c o n o c h e i l n o s t r o s i s t e m a i m m u n e t o l l e r i i n o s t r i t e s s u t i . L e s c o p e r t e d e i v i n c i t o r i h a n n o d a t o i l v i a a l f i l o n e c h e h a e s p l o r a t o i s e g r e t i d e l l a t o l l e r a n z a p e r i f e r i c a , s t i m o l a n d o l o s v i l u p p o d i t r a t t a m e n t i m e d i c i p e r i l c a n c r o e l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i . Q u e s t o c a m p o p o t r e b b e a n c h e p o r t a r e a t r a p i a n t i p i ù e f f i c a c i . M o l t i d e i t r a t t a m e n t i s o n o o r a i n f a s e d i s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a . I l s i s t e m a i m m u n i t a r i o è u n c a p o l a v o r o e v o l u t i v o . S e n z a , n o n s o p r a v v i v e r e m m o . U n a d e l l e m e r a v i g l i e è p r o p r i o l a c a p a c i t à d i i d e n t i f i c a r e i p a t o g e n i e d i f f e r e n z i a r l i d a l l e c e l l u l e d e l c o r p o s t e s s o . I ' c a t t i v i ' n o n i n d o s s a n o u n ' u n i f o r m e u n i c a , h a n n o s e m b i a n z e d i v e r s e , s i m i m e t i z z a n o . I r i c e r c a t o r i h a n n o c r e d u t o a l u n g o d i c o n o s c e r e l a r i s p o s t a a l l e d o m a n d e s u c o m e f a c e s s e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o a i d e n t i f i c a r e i n e m i c i e r i s p a r m i a r e l e c e l l u l e a m i c h e : u n a r i s p o s t a l e g a t a a l f a t t o c h e l e c e l l u l e i m m u n i t a r i e m a t u r a n o a t t r a v e r s o u n p r o c e s s o c h i a m a t o t o l l e r a n z a i m m u n o l o g i c a c e n t r a l e . M a , c o m e d i m o s t r a t o d a i n e o p r e m i a t i , l e c o s e s o n o p i ù c o m p l e s s e . S i g e t t a n o c o s ì l e b a s i p e r u n n u o v o c a m p o d i r i c e r c a c h e s t a d a n d o i s u o i f r u t t i . E l a s p e r a n z a è d i p o t e r t r a t t a r e o c u r a r e m a l a t t i e a u t o i m m u n i , f o r n i r e s t r a t e g i e a n t i c a n c r o p i ù e f f i c a c i e p r e v e n i r e g r a v i c o m p l i c a z i o n i d o p o i t r a p i a n t i d i s t a m i n a l i . I p r o t a g o n i s t i d i q u e s t a s t o r i a , l e c e l l u l e T d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , s o n o i n o s t r i p r o t e t t o r i v i t a l i , a t t o r i e s s e n z i a l i n e l l a d i f e s a d e l l ' o r g a n i s m o . N e l n o s t r o s i s t e m a c i s o n o c e l l u l e T d e t t e h e l p e r c h e p a t t u g l i a n o c o s t a n t e m e n t e l ' o r g a n i s m o e , s e s c o p r o n o u n m i c r o b o i n v a s o r e , a l l e r t a n o a l t r e c e l l u l e i m m u n i t a r i e c h e s c a t e n a n o u n a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a . P o i e n t r a n o i n a z i o n e l e c e l l u l e T k i l l e r , c h e e l i m i n a n o l e c e l l u l e i n f e t t a t e d a u n v i r u s o d a a l t r i p a t o g e n i e p o s s o n o a n c h e a t t a c c a r e l e c e l l u l e t u m o r a l i . E o v v i a m e n t e c i s o n o a n c h e a l t r e c e l l u l e i m m u n i t a r i e c o n f u n z i o n i d i v e r s e . M a t o r n a n d o a i l i n f o c i t i T , l o r o h a n n o s u l l a s u p e r f i c i e p r o t e i n e s p e c i a l i c h i a m a t e r e c e t t o r i d e i l i n f o c i t i T , p a r a g o n a b i l i a d e i s e n s o r i . U t i l i z z a n d o l i , q u e s t e c e l l u l e p o s s o n o s c a n s i o n a r n e a l t r e p e r s c o p r i r e s e i l c o r p o è s o t t o a t t a c c o . I r e c e t t o r i d e i l i n f o c i t i T s o n o s p e c i a l i p e r c h é , c o m e i p e z z i d i u n p u z z l e , h a n n o f o r m e d i v e r s e . S o n o c o s t i t u i t i d a m o l t i g e n i c o m b i n a t i c a s u a l m e n t e . I n t e o r i a , c i ò s i g n i f i c a c h e i l c o r p o p o t r e b b e p r o d u r r e u n n u m e r o e n o r m e d i d i v e r s i r e c e t t o r i d i l i n f o c i t i T , p a r i a 1 0 a l l a 1 5 e s i m a ( n e l l ' o r d i n e d e i m i l i o n i d i m i l i a r d i ) . E q u e s t o g a r a n t i s c e c h e c e n e s i a n o s e m p r e a l c u n i i n g r a d o d i r i l e v a r e u n m i c r o b o i n v a s o r e , i n c l u s i n u o v i v i r u s c o m e q u e l l o r e s p o n s a b i l e d e l l a p a n d e m i a d i C o v i d - 1 9 . T u t t a v i a , s i c r e a n o i n e v i t a b i l m e n t e a n c h e r e c e t t o r i c h e p o s s o n o a t t a c c a r e p a r t i d e i p r o p r i t e s s u t i . Q u i n d i , c o s a f a s ì c h e i l i n f o c i t i T r e a g i s c a n o s o l o a i m i c r o b i o s t i l i ? N e g l i a n n i ' 8 0 i r i c e r c a t o r i a v e v a n o c a p i t o c h e , q u a n d o i l i n f o c i t i T m a t u r a n o n e l t i m o , v e n g o n o s o t t o p o s t i a u n t i p o d i t e s t c h e e l i m i n a q u e l l i c h e r i c o n o s c o n o l e p r o t e i n e e n d o g e n e d e l l ' o r g a n i s m o . E ' l a t o l l e r a n z a c e n t r a l e . A l c u n i s t u d i o s i s o s p e t t a v a n o l ' e s i s t e n z a a n c h e d i l i n f o c i t i T s o p p r e s s o r i , c h e s i r i t e n e v a s i o c c u p a s s e r o d e i ' c o l l e g h i ' s f u g g i t i a l t e s t n e l t i m o . M a l e c o n c l u s i o n i d e i p r i m i e s p e r i m e n t i a p p a r i v a n o i n v e r o s i m i l i . A i m p r i m e r e l a s v o l t a è S a k a g u c h i , n a v i g a n d o c o n t r o c o r r e n t e . L ' e s p e r t o , a l l o r a i n f o r z e a l l ' A i c h i C a n c e r C e n t e r R e s e a r c h I n s t i t u t e d i N a g o y a , i n G i a p p o n e , i n t u ì c h e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o d o v e v a a v e r e u n a g u a r d i a d i s i c u r e z z a . A l l ' i n i z i o d e g l i a n n i ' 8 0 , q u i n d i , i s o l a l e c e l l u l e T m a t u r a t e i n t o p i g e n e t i c a m e n t e i d e n t i c i e l e i n i e t t a i n q u e l l i p r i v i d i t i m o . L ' e f f e t t o è i n t e r e s s a n t e : s e m b r a n o e s s e r c i c e l l u l e T i n g r a d o d i p r o t e g g e r e i t o p i d a m a l a t t i e a u t o i m m u n i . Q u e s t i e a l t r i d a t i c o n v i n s e r o S a k a g u c h i c h e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o d o v e s s e a v e r e l i n f o c i t i T i n g r a d o d i ' c a l m a r e ' g l i a l t r i e t e n e r l i s o t t o c o n t r o l l o . E r a u n a n u o v a c l a s s e d i c e l l u l e T , e c i v o l l e r o p i ù d i 1 0 a n n i p e r c h é r i u s c i s s e a p r e s e n t a r l a a l m o n d o . L o s c i e n z i a t o , i n f a t t i , d o v e t t e t r o v a r e u n m o d o p e r d i f f e r e n z i a r e i v a r i t i p i d i l i n f o c i t i T . S u l ' J o u r n a l o f I m m u n o l o g y ' s p i e g ò c h e l e c e l l u l e T r e g o l a t o r i e s o n o c a r a t t e r i z z a t e n o n s o l o d a l p o r t a r e s u l l a l o r o s u p e r f i c i e C D 4 , m a a n c h e u n a p r o t e i n a c h i a m a t a C D 2 5 . M o l t i r i c e r c a t o r i p e r ò e r a n o s c e t t i c i , v o l e v a n o p i ù p r o v e . P r o v e c h e s a r e b b e r o a r r i v a t e d a B r u n k o w e R a m s d e l l . E ' i l s e c o n d o a t t o d e l N o b e l p e r l a M e d i c i n a 2 0 2 5 , c h e s i a p r e c o n l a n a s c i t a d i t o p i m a s c h i ' m a l a t i c c i ' i n u n l a b o r a t o r i o s t a t u n i t e n s e d e g l i a n n i ' 4 0 . I n q u e s t o c e n t r o , a O a k R i d g e n e l T e n n e s s e e , s i s t a v a n o s t u d i a n d o l e c o n s e g u e n z e d e l l e r a d i a z i o n i . I l l a v o r o f a c e v a p a r t e d e l P r o g e t t o M a n h a t t a n e d e l l o s v i l u p p o d e l l a b o m b a a t o m i c a . I l c e p p o d i t o p i d a N o b e l è u n c a s o e v o l u t i v o f o r t u i t o : a c a t t u r a r e l ' a t t e n z i o n e d e g l i e s p e r t i s o n o a l c u n i m a s c h i - a c u i v i e n e d a t o i l n o m e d i ' s c u r f y ' - n a t i i n a s p e t t a t a m e n t e c o n p e l l e s q u a m o s a , m i l z a e g h i a n d o l e l i n f a t i c h e m o l t o i n g r o s s a t e , e v i s s u t i s o l o p o c h e s e t t i m a n e . A i t e m p i l a g e n e t i c a m o l e c o l a r e e r a a g l i a l b o r i , m a i r i c e r c a t o r i s i r e s e r o c o n t o c h e l a m u t a z i o n e c h e c a u s a v a l a m a l a t t i a d o v e v a e s s e r e l o c a l i z z a t a s u l c r o m o s o m a X : m e t à d e i m a s c h i e r a n o m a l a t i e l e f e m m i n e c o n v i v e v a n o c o n l a m u t a z i o n e a v e n d o d u e c r o m o s o m i X , d i c u i u n o c o n D n a s a n o . L e f e m m i n e q u i n d i t r a s m e t t o n o l a m u t a z i o n e s c u r f y a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . N e g l i a n n i ' 9 0 , q u a n d o g l i s t r u m e n t i m o l e c o l a r i s i a f f i n a n o , s i i n i z i a a i n d a g a r e s u l l e c a u s e d e l l a m a l a t t i a d e i t o p i s c u r f y , s c o p r e n d o c h e g l i o r g a n i v e n i v a n o a t t a c c a t i d a l i n f o c i t i T c h e d i s t r u g g e v a n o i t e s s u t i . L a m u t a z i o n e s e m b r a c a u s a r e u n a m m u t i n a m e n t o n e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o . F r a i r i c e r c a t o r i c h e s i i n t e r e s s a n o a l l a m u t a z i o n e s c u r f y c i s o n o B r u n k o w e R a m s d e l l . E n t r a m b i l a v o r a n o i n u n ' a z i e n d a b i o t e c h , C e l l t e c h C h i r o s c i e n c e , a B o t h e l l ( W a s h i n g t o n ) c h e s v i l u p p a f a r m a c i p e r m a l a t t i e a u t o i m m u n i . B r u n k o w e R a m s d e l l p r e n d o n o u n a d e c i s i o n e c r u c i a l e : d a r e l a c a c c i a a l g e n e m u t a n t e . N e g l i a n n i ' 9 0 è c o m e c e r c a r e u n a g o i n u n g i g a n t e s c o p a g l i a i o , m a l o t r o v a n o . D i m o s t r a n o c h e l a m u t a z i o n e s c u r f y è d a q u a l c h e p a r t e a l c e n t r o d e l c r o m o s o m a X , r e s t r i n g o n o l ' a r e a a 5 0 0 m i l a n u c l e o t i d i , p o i a v v i a n o l ' e n o r m e l a v o r o d i m a p p a t u r a e s t r i n g o n o i l c e r c h i o s u 2 0 g e n i p o t e n z i a l i . S c a t t a l a s f i d a d i c o n f r o n t a r l i i n t o p i s a n i e s c u r f y . B r u n k o w e R a m s d e l l e s a m i n a n o g e n e d o p o g e n e e s o l o a l 2 0 e s i m o e u l t i m o f a n n o b i n g o : è i l g e n e F o x p 3 . S t u d i a n d o l o , i n i z i a n o a s o s p e t t a r e c h e u n a r a r a m a l a t t i a a u t o i m m u n e , I p e x , a n c h ' e s s a l e g a t a a l c r o m o s o m a X , p o t e s s e e s s e r e l a v a r i a n t e u m a n a d e l l a m a l a t t i a d e i t o p i s c u r f y e , c e r c a n d o i n u n d a t a b a s e , t r o v a n o l ' e q u i v a l e n t e u m a n o d i F o x p 3 . C o n l ' a i u t o d i p e d i a t r i d i t u t t o i l m o n d o , r a c c o l g o n o c a m p i o n i d a r a g a z z i c o n I p e x e a r r i v a l a c o n f e r m a : h a n n o m u t a z i o n i d a n n o s e n e l g e n e F o x p 3 . N e l 2 0 0 1 , i r i s u l t a t i p u b b l i c a t i s u ' N a t u r e G e n e t i c s ' d a n n o i l v i a a l l ' a t t i v i t à f e b b r i l e d i d i v e r s i l a b o r a t o r i . D u e a n n i d o p o a r r i v a i l p a s s o s u c c e s s i v o d i S a k a g u c h i , e a r u o t a d i a l t r i r i c e r c a t o r i : i l g e n e F o x p 3 c o n t r o l l a l o s v i l u p p o d e l l e c e l l u l e T r e g o l a t o r i e . L ' i m p a t t o d i q u e s t e s c o p e r t e f o n d a m e n t a l i ? A p r i r e l a v i a a n u o v e s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e . O g g i d i v e r s i t e a m s t a n n o s t u d i a n d o m o d i p e r s m a n t e l l a r e i l m u r o d i c e l l u l e T r e g o l a t o r i e e f a r s ì c h e i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o p o s s a a c c e d e r e a i t u m o r i . N e l l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i , i n v e c e , s t a n n o c e r c a n d o d i p r o m u o v e r e l a f o r m a z i o n e d i u n m a g g i o r n u m e r o d i l i n f o c i t i T r e g o l a t o r i , s o m m i n i s t r a n d o i n s t u d i p i l o t a i n t e r l e u c h i n a - 2 , c h e n e f a v o r i s c e l a p r o l i f e r a z i o n e . E s i s t a v a l u t a n d o a n c h e s e q u e s t a p o s s a e s s e r e u s a t a p e r p r e v e n i r e i l r i g e t t o d i o r g a n i p o s t t r a p i a n t o . A l t r a s t r a t e g i a p e r r a l l e n t a r e u n s i s t e m a i m m u n i t a r i o i p e r a t t i v o è i s o l a r e i l i n f o c i t i T r e g o l a t o r i d a u n p a z i e n t e e m o l t i p l i c a r l i i n l a b o r a t o r i o , p e r p o i r e i n t r o d u r l i p i ù n u m e r o s i . I n a l c u n i c a s i , i r i c e r c a t o r i a p p l i c a n o s u l l a s u p e r f i c i e d e i l i n f o c i t i T a n t i c o r p i c h e f u n z i o n a n o c o m e u n ' e t i c h e t t a c h e p e r m e t t e l o r o d i i n v i a r e l e g u a r d i e d i s i c u r e z z a c e l l u l a r i a u n f e g a t o o a u n r e n e t r a p i a n t a t i e d i p r o t e g g e r l i d a g l i a t t a c c h i d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o . U n a s t o r i a a n c o r a t u t t a d a s c r i v e r e . ( d i P a o l a O l g i a t i e L u c i a S c o p e l l i t i )