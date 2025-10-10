R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M a r i a C o r i n a M a c h a d o è i l m i g l i o r N o b e l p o s s i b i l e . U n r i c o n o s c i m e n t o p i e n o e m e r i t a t o , p e r u n a d o n n a c h e l o t t a c o n t r o u n r e g i m e e f f e r a t o , q u e l l o d i N i c o l a s M a d u r o i n V e n e z u e l a . M a c h a d o h a c a r i c a t o s u s e s t e s s a l a s f i d a d e l l a p r o m o z i o n e d e l l a d e m o c r a z i a a l c o s p e t t o d i u n a d i t t a t u r a f e r o c i s s i m a . F o r z a I t a l i a h a d a s e m p r e s o s t e n u t o l ’ i m p e g n o d i M a r i a C o r i n a e d i t u t t i i d i s s i d e n t i , r a c c o g l i e n d o n e l a v o c e e l e i n i z i a t i v e , p r o m u o v e n d o n e l e i s t a n z e s i a n e l P a e s e c h e i n E u r o p a . C i a u g u r i a m o c h e q u e s t o p r e m i o p o s s a r i l a n c i a r e i n m o d o s o s t a n z i a l e l ’ a t t e n z i o n e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e v e r s o l e c o n d i z i o n i d i u n p o p o l o l a c u i l i b e r t à è d a a n n i n e g a t a e c a l p e s t a t a " . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e e r e s p o n s a b i l e E s t e r i d i F o r z a I t a l i a .