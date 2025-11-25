R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e i t a l i a n o , i n v i d i a t o i n t u t t o i l m o n d o p e r c h é u n i v e r s a l i s t i c o , s t a a n d a n d o v e r s o u n a d i f f i c o l t à f i s i o l o g i c a p o i c h é o g g i , i n a m b i t o d i f a r m a c o e d i i n n o v a z i o n e f a r m a c e u t i c a , l a s p e s a c r e s c e , m a c r e s c e r à s e m p r e d i p i ù . P e r t a n t o è n e c e s s a r i o t r o v a r e u n n u o v o m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o p e r c e r c a r e d i p o r t a r e l a v e r a i n n o v a z i o n e , c h e f a l a d i f f e r e n z a a l p a z i e n t e " . L o h a d e t t o R o b e r t N i s t i c ò , p r e s i d e n t e d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) , a l l a 2 0 ° e d i z i o n e d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n c o r s o f i n o a l 2 7 n o v e m b r e a d A r e z z o . " L ' I t a l i a h a d e l l e g r o s s e i n d i v i d u a l i t à , d o v e a v o l t e m a n c a l o s p i r i t o d i s q u a d r a - h a o s s e r v a t o N i s t i c ò - P e r t a n t o , è f o n d a m e n t a l e l a v o r a r e i n c o l l a b o r a z i o n e e c o n l e a l t à t r a t u t t e l e i s t i t u z i o n i p e r r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o c o m u n e d e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i . P e r t a l e r a g i o n e , o c c a s i o n i c o m e q u e s t e s o n o o t t i m e p e r i n c o n t r a r s i , p e r f a r e p r o p o s t e e c o n d i v i d e r e i d e e . S i t r a t t a d i u n l a b o r a t o r i o s c i e n t i f i c o m o l t o v a l i d o " .