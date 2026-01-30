R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i h a a b b a n d o n a t o i l s u d . L o h a f a t t o a N i s c e m i e l o h a f a t t o i n q u e s t i t r e a n n i i n c u i t u t t e l e s u e s c e l t e h a n n o a v u t o u n i m p i a n t o a n t i m e r i d i o n a l i s t a . I l P d h a f a t t o u n a p r o p o s t a c o n c r e t a : u t i l i z z a r e l e r i s o r s e d e l p o n t e p e r l a r i c o s t r u z i o n e e p e r i n v e s t i r e i n u n g r a n d e p i a n o p e r l a m e s s a i n s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o . È u n a q u e s t i o n e d i s c e l t e e d i p r i o r i t à : a n z i c h é a f f r o n t a r e i l t e m a d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i l a d e s t r a p e n s a s o l o a d o p e r e i n u t i l i e c o n d o n i " . C o s ì i n u n a n o t a M a r c o S a r r a c i n o , r e s p o n s a b i l e C o e s i o n e t e r r i t o r i a l e , S u d e a r e e i n t e r n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .