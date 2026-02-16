R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A c c o g l i a m o c o n f a v o r e l a v i s i t a d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , a N i s c e m i : l a p r e s e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e p e r u n a c o m u n i t à c h e h a v i s s u t o m o m e n t i d i f f i c i l i e d è d o v u t o i l m a s s i m o r i s p e t t o . M a s e n z a u n p r o v v e d i m e n t o c o n c r e t o e r i s o r s e i m m e d i a t e p e r f a m i g l i e e a t t i v i t à e c o n o m i c h e c o l p i t e , i l r i s c h i o è c h e r e s t i u n ’ o c c a s i o n e m a n c a t a " . L o d i c h i a r a l a s e n a t r i c e E n z a R a n d o d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " I c i t t a d i n i n o n h a n n o b i s o g n o d i p a s s e r e l l e , m a d i m i s u r e s t r a o r d i n a r i e , t e m p i c e r t i e s o s t e g n i e c o n o m i c i r e a l i - a g g i u n g e R a n d o - C o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o n t i n u e r e m o a i n c a l z a r e i l G o v e r n o a f f i n c h é a l l e p a r o l e s e g u a n o i f a t t i . N i s c e m i m e r i t a r i s p e t t o , a t t e n z i o n e e i n t e r v e n t i i m m e d i a t i . "