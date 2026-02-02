R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a l G o v e r n o s u l l ' e m e r g e n z a i n S i c i l i a c o n t i n u a n o a d a r r i v a r e s o l o a n n u n c i . O g g i T a j a n i p a r l a d i u n n u o v o d e c r e t o m a n o n d i c e n u l l a s u i t e m p i , m e n c h e m e n o s u l l e m i s u r e n e c e s s a r i e e s u l l e r i s o r s e , b u i o f i t t o s u l l a g o v e r n a n c e . D a v v e r o m i p a r e c h e s f u g g a l a d i m e n s i o n e d e l p r o b l e m a " . C o s ì i n u n a n o t a P e p p e P r o v e n z a n o , m e m b r o d e l l e s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " N i s c e m i h a b i s o g n o d i u n a t r a t t a z i o n e s p e c i f i c a , c o n u n s u o d e c r e t o , i n c u i s i a t t i v i n o l e e l e v a t i s s i m e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e . D a v v e r o , d o p o a v e r c e r c a t o d i s c a r i c a r e s u i s i n d a c i l e r e s p o n s a b i l i t à , s i p e n s a d i a f f i d a r e l ' e m e r g e n z a a S c h i f a n i c h e g i à a v e v a l e c o m p e t e n z e c o m m i s s a r i a l i ? A u n a R e g i o n e c h e p r o p r i o s u l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o è s t a t a d r a m m a t i c a m e n t e i n a d e m p i e n t e ? N o n s c h e r z i a m o . L a P r o t e z i o n e c i v i l e h a s p i e g a t o c h e s i t r a t t a d e l l a f r a n a p i ù g r a n d e d ' E u r o p a , s u p e r i o r e i n e n t i t à p e r s i n o a q u e l l a d e l V a j o n t . C i s o n o a n c o r a 1 . 5 0 0 s f o l l a t i , u n p e z z o d i p a e s e d a r i c o s t r u i r e , f a m i g l i e e i m p r e s e d i s p e r a t e . Q u a n t o d e v o n o a s p e t t a r e ? " .