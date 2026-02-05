P a l e r m o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t i n o m i n a t i o g g i d a l p r o c u r a t o r e c a p o d i G e l a , S a l v a t o r e V e l l a , i c o n s u l e n t i t e c n i c i p e r l a f r a n a d i N i s c e m i . S i t r a t t a d i d o c e n t i u n i v e r s i t a r i c h e s v o l g o n o l a l o r o a t t i v i t à d i d i d a t t i c a e d i r i c e r c a a l d i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e d e l l a T e r r a e d e l M a r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a l e r m o : C h i a r a C a p p a d o n i a , p r o f e s s o r e s s a d i G e o l o g i a A p p l i c a t a e G e o l o g i a T e c n i c a ; M a u r i z i o G a s p a r o M o r t i c e l l i , p r o f e s s o r e d i G e o l o g i a s t r u t t u r a l e ; E d o a r d o R o t i g l i a n o , p r o f e s s o r e d i G e o m o r f o l o g i a . L a r i u n i o n e c o n i c o n s u l e n t i è a p p e n a t e r m i n a t a . D u e c o n s u l e n t i e r a n o c o l l e g a t i i n v i d e o c o n f e r e n z a d a l S u d A m e r i c a e d a l l ' A u s t r a l i a . L a p r o s s i m a s e t t i m a n a s i f a r à i l p r i m o s o p r a l l u o g o a N i s c e m i . I l t e a m d i c o n s u l e n t i è c o s t i t u i t o d a e s p e r t i n e l c a m p o d e l l a m o d e l l a z i o n e G e o l o g i c a d e l s o t t o s u o l o , d e l l a G e o m o r f o l o g i a a p p l i c a t a e d e l l a v a l u t a z i o n e d e l R i s c h i o I d r o g e o l o g i c o , n o n c h é d e g l i a s p e t t i t e c n i c o - n o r m a t i v i c o n n e s s i . L a n o m i n a r i e n t r a n e l l ’ i n c h i e s t a a p e r t a , a n c o r a a c a r i c o d i i g n o t i , p e r l e i p o t e s i d i r e a t o d i d i s a s t r o c o l p o s o e d a n n e g g i a m e n t o s e g u i t o d a f r a n a .