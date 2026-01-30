R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a f r a n a p u r t r o p p o p r o c e d e a N i s c e m i , m a i l m i n i s t r o S a l v i n i h a r i b a d i t o n e l l ’ A u l a d e l S e n a t o c h e i l g o v e r n o n o n i n t e n d e r e s t i t u i r e a l l a S i c i l i a e a l l a C a l a b r i a i s o l d i s o t t r a t t i l o r o e d e s t i n a t i a l P o n t e , c h e s a r e b b e r o n e c e s s a r i p e r t a m p o n a r e l ’ e m e r g e n z a e p e r g l i i n t e r v e n t i d i m e s s a i n s i c u r e z z a e d i p r e v e n z i o n e c o n t r o i l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o n e l l a n o s t r a r e g i o n e e n o n s o l o " . L o d i c e i l s e n a t o r e s i c i l i a n o A n t o n i o N i c i t a , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d . " S t i a m o p a r l a n d o d i 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o d e i f o n d i d i c o e s i o n e d e s t i n a t i a l l e d u e r e g i o n i , a f r o n t e d e g l i 8 0 0 m i l i o n i g i à s o t t r a t t i a l l e r e g i o n i d e l S u d , r i s e r v a t i a l P o n t e d a l l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a e p o i d e v i a t i a l t r o v e , p e r c h é n o n s p e s i . L o s t e s s o a c c a d r à n e l 2 0 2 6 , s o l d i c h e n o n s a r a n n o s p e s i n e l P o n t e e c h e q u i n d i s a r a n n o d e s t i n a t i a d a l t r i . U n a v e r g o g n a . S c e l t e s c e l l e r a t e , a v a l l a t e d a l l a P r e m i e r M e l o n i , d i s p i a c i u t a p e r l ’ a c c o g l i e n z a r i s e r v a t a a l i v e l l o l o c a l e a i 1 0 0 m i l i o n i p r o m e s s i , t o t a l m e n t e i n s u f f i c i e n t i , m a e v i d e n t e m e n t e c o n v i n t a d i p r o s e g u i r e s u l l a s t r a d a d e l l ’ o p e r a f a r a o n i c a , m e n t r e i n S i c i l i a m a n c a n o s t r a d e e f e r r o v i e . L a v e r i t à è c h e q u e l c h e è s u c c e s s o i n S i c i l i a e C a l a b r i a è d o v u t o a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i i n a t t o , c h e l a d e s t r a n e g a " . " M u s u m e c i r i f l e t t a s u l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à d i i e r i e d i o g g i e l a P r e m i e r M e l o n i a s s u m a i n p i e n o l a r e s p o n s a b i l i t à d i i n t e r v e n t i s e r i c o n t r o i l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o i n a t t o , i n v e c e d i p e n s a r e a n u o v i c o n d o n i e d i l i z i e d i l i m i t a r s i a s o r v o l a r e l e a r e e c o l p i t e , p e r p o i p r o p o r r e s o l o p a n n i c e l l i c a l d i e a s s i c u r a z i o n i o b b l i g a t o r i e c o n t r o i r i s c h i , a c a r i c o d e i c i t t a d i n i . M e l o n i e i l s u o g o v e r n o a b b a n d o n a n o l a S i c i l i a e i l S u d ” .