P a l e r m o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " È c h i a r o c h e h o i l d i r i t t o e i l d o v e r e d i r e s p i n g e r e , c o n f e r m e z z a , l a r a p p r e s e n t a z i o n e c h e i s o l a s t r u m e n t a l m e n t e u n s i n g o l o p a s s a g g i o n e g l i u l t i m i t r e m e s i d e l m i o m a n d a t o " d a P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a , " d a l m a g g i o a l l ' a g o s t o d e l 2 0 2 2 " , " q u a n d o , c i o è , s a r e b b e s t a t o a m e n o t i f i c a t o , e d è s t a t o n o t i f i c a t o , l ' e s i t o d e l P a i c o n R 4 d i u n a p a r t e d i q u e l f r o n t e f r a n o s o , t e n t a n d o c o s ì d i c o p r i r e u n q u a r t o d i s e c o l o d i i n e r z i e , o m i s s i o n i e s o t t o v a l u t a z i o n i d i a l t r i " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i a l S e n a t o .