P a l e r m o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i i l P r o c u r a t o r e c a p o d i G e l a ( C a l t a n i s s e t t a ) , S a l v a t o r e V e l l a , c h e c o o r d i n a l ' i n c h i e s t a p e r d i s a s t r o c o l p o s o s u l l a f r a n a d i N i s c e m i , n o m i n e r à i c o n s u l e n t i t e c n i c i . I c o n s u l e n t i s o n o p r o f e s s o r i u n i v e r s i t a r i , c h e s v o l g o n o l a l o r o a t t i v i t à d i d i d a t t i c a e d i r i c e r c a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e d e l l a T e r r a e d e l M a r e d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a l e r m o : C h i a r a C a p p a d o n i a , p r o f e s s o r e s s a d i G e o l o g i a A p p l i c a t a e G e o l o g i a T e c n i c a ; M a u r i z i o G a s p a r o M o r t i c e l l i , p r o f e s s o r e d i G e o l o g i a s t r u t t u r a l e ; E d o a r d o R o t i g l i a n o , p r o f e s s o r e d i G e o m o r f o l o g i a . I l t e a m d i c o n s u l e n t i è c o s t i t u i t o d a e s p e r t i n e l c a m p o d e l l a m o d e l l a z i o n e G e o l o g i c a d e l s o t t o s u o l o , d e l l a G e o m o r f o l o g i a a p p l i c a t a e d e l l a v a l u t a z i o n e d e l R i s c h i o I d r o g e o l o g i c o , n o n c h é d e g l i a s p e t t i t e c n i c o - n o r m a t i v i c o n n e s s i .