R o m a , 2 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a g r a v i s s i m a f r a n a d i N i s c e m i , u n a d e l l e p i ù e s t e s e c h e s i r i c o r d i n o i n S i c i l i a , r i c h i e d e u n i n t e r v e n t o i m m e d i a t o e s t r a o r d i n a r i o d e l G o v e r n o . L a f r a n a è a n c o r a i n c o r s o , m i g l i a i a d i p e r s o n e s o n o s f o l l a t e e c ’ è l ’ u r g e n z a d i m e t t e r e i n s i c u r e z z a i l t e r r i t o r i o " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " N o n b a s t a u n ’ o r d i n a n z a , n é p o s s o n o b a s t a r e i 1 0 0 m i l i o n i . S e r v o n o g o v e r n a n c e c h i a r a , t e m p i c e r t i e r i s o r s e a d e g u a t e p e r a f f r o n t a r e l ’ e m e r g e n z a e a v v i a r e l a r i c o s t r u z i o n e . E b a s t a a m b i g u i t à s u c o n d o n i e d i l i z i - p r o s e g u e B r a g a - . È i n a c c e t t a b i l e c h e , d i f r o n t e a u n ’ e m e r g e n z a d i q u e s t a p o r t a t a n e l M e z z o g i o r n o , i l G o v e r n o , d o p o i l s o r v o l o d i P r e m i e r e V i c e p r e m i e r , s i o c c u p i d ’ a l t r o : l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e e l a p r e v e n z i o n e d e l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o d e v o n o t o r n a r e a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a " . " S e r v e u n i n t e r v e n t o t e m p e s t i v o e u n r u o l o a t t i v o a n c h e d e l g o v e r n o r e g i o n a l e a l f i a n c o d i u n a c o m u n i t à c h e h a p e r s o t u t t o " , c o n c l u d e l a c a p o g r u p p o d e l P d .