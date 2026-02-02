R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r a f f r o n t a r e q u e l l o c h e è a v v e n u t o i n S i c i l i a e a N i s c e m i , c o n u n a d e l l e p i ù g r a n d i f r a n e c h e s i r i c o r d i n o s e r v e u n d e c r e t o u r g e n t e a d h o c , u n p r o v v e d i m e n t o a d e g u a t o c h e a v r e b b e d a v v e r o , a d i f f e r e n z a d e l l a m a g g i o r a n z a d e i d e c r e t i e m a n a t i d a q u e s t o E s e c u t i v o , l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a n e c e s s i t à e d e l l ’ u r g e n z a . N e c e s s i t à e u r g e n z a c o n f e r m a t e d a l l a d r a m m a t i c i t à d e l l a s i t u a z i o n e : l a f r a n a è a n c o r a i n c o r s o , m i g l i a i a d i s f o l l a t i , c ’ è l ’ e s i g e n z a d i m e t t e r e i n s i c u r e z z a i l t e r r i t o r i o , d i d e f i n i r e g o v e r n a n c e , t e m p i e r i s o r s e c e r t i p e r g l i i n t e r v e n t i " . L o d i c e i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d . " E i n v e c e , a n c o r a u n a v o l t a , i l g o v e r n o , a n z i c h é o c c u p a r s i d e l S u d , s i o c c u p a d ’ a l t r o . C e r c a d i s t r u m e n t a l i z z a r e c i ò c h e è a c c a d u t o a T o r i n o e c h e n o i t u t t i a b b i a m o c o n d a n n a t o s e n z a s e e s e n z a m a , p e r c a v a l c a r e l e p a u r e e d e m a n a r e , q u e l l o s ì p e r d e c r e t o , u n g i r o d i v i t e s u l l e l i b e r t à d e i c i t t a d i n i . U n a t t e g g i a m e n t o i r r e s p o n s a b i l e ” . “ C i a s p e t t i a m o – p r o s e g u e B o c c i a – c h e n e l l e p r o s s i m e o r e l ’ E s e c u t i v o e m a n i u n d e c r e t o p e r N i s c e m i . L ’ o r d i n a n z a n o n p u ò b a s t a r e , n é p o s s o n o b a s t a r e i 1 0 0 m i l i o n i a n n u n c i a t i d a l l a P r e m i e r . C i a u g u r i a m o c h e a n c h e i l g o v e r n o r e g i o n a l e c h i e d a c o n u r g e n z a u n t e m p e s t i v o i n t e r v e n t o d e l l ’ E s e c u t i v o i n S i c i l i a a l f i a n c o d i u n a c o m u n i t à c h e h a p e r s o t u t t o ” .