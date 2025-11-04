R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " B e n e , i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , c h e a c c e n d e c o n f o r z a u n f a r o s u l l a p e r s e c u z i o n e d e i c r i s t i a n i i n N i g e r i a e n o n s o l o . M a l e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c h e n o n h a a n c o r a n o m i n a t o l ’ i n c a r i c a t o s p e c i a l e p e r l a l i b e r t à r e l i g i o s a " . L o s c r i v e s u l l e s u e p a g i n e s o c i a l l ’ E u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E C R , N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " M a l i s s i m o i l q u o t i d i a n o d e i v e s c o v i i t a l i a n i A v v e n i r e , c h e i n m o d o q u a s i s u r r e a l e a t t a c c a D o n a l d T r u m p , n o n c o n s i d e r a n d o c o m e u n p r o b l e m a l a p e r s e c u z i o n e d e i c r i s t i a n i , e v i d e n t e m e n t e a c c e c a t o d a p r e g i u d i z i v e r s o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i " , c o n c l u d e .