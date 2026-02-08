R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i o P a p a L e o n e X I V p e r a v e r r i c h i a m a t o c o n f o r z a i l d r a m m a d e i c i v i l i c o l p i t i i n N i g e r i a d a l l a v i o l e n z a e d a l t e r r o r i s m o . M i u n i s c o a l l e p a r o l e d e l S a n t o P a d r e n e l l ’ e s p r i m e r e v i c i n a n z a a l l e p e r s o n e e a l l e f a m i g l i e v i t t i m e d e l l ' o d i o e a i c r i s t i a n i p e r s e g u i t a t i . L ’ a u s p i c i o è c h e q u e s t i a p p e l l i t r o v i n o i m m e d i a t o a s c o l t o e r i s c o n t r o c o n c r e t o n e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , p e r c h é l a t u t e l a d e l l a v i t a e d e l l a d i g n i t à u m a n a s i a u n a p r i o r i t à c o n d i v i s a " . C o s ì i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a .