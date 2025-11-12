R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D u r a n t e l a t a v o l a r o t o n d a ' S u m a i : d o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a . S t a k e h o l d e r a c o n f r o n t o ' , o r g a n i z z a t a o g g i d a S u m a i - A s s o p r o f i n o c c a s i o n e d e l 5 7 e s i m o m e e t i n g d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i i n c o r s o a R o m a , i l p r e s i d e n t e G i u s e p p e N i e l f i h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i r i p e n s a r e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e p e r r e s t i t u i r e t e m p o a l l a c u r a e r i d u r r e i l p e s o b u r o c r a t i c o s u i m e d i c i . " V i v e n d o l a r e a l t à d e l t e r r i t o r i o t u t t i i g i o r n i - h a d e t t o - r i s c o n t r i a m o c h e , a l d i l à d e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i p r e s e n t a t i , n e l l a p r a t i c a s i c o n t i n u a a l a v o r a r e c o m e s i è s e m p r e f a t t o " . N i e l f i h a e v i d e n z i a t o c h e " g l i a d e m p i m e n t i n o n s t r e t t a m e n t e c o n n e s s i a l l ' a t t o m e d i c o s t a n n o s o t t r a e n d o t e m p o p r e z i o s o a i p a z i e n t i " , c h i e d e n d o u n m o d e l l o c h e " c o n s e n t a a l p r o f e s s i o n i s t a d i t o r n a r e a c c a n t o a l p a z i e n t e " . H a i n o l t r e r i c o r d a t o c o m e " a n n i f a n e g l i a m b u l a t o r i c ' e r a n o i n f e r m i e r i e p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o d i s u p p o r t o , o g g i q u a s i d e l t u t t o s c o m p a r s i " . I l p r e s i d e n t e d e l S u m a i h a i n f i n e r i c h i a m a t o l ' a t t e n z i o n e s u l l e " d i f f i c o l t à d i c o l l e g a m e n t o t r a a m b u l a t o r i o , o s p e d a l e e a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e , c h e c r e a n o d i s e g u a g l i a n z e e r i c h i e d o n o u n a s c o l t o r e a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i e u n ' a z i o n e i m m e d i a t a p e r r e n d e r e i l s e r v i z i o s a n i t a r i o p i ù e f f i c i e n t e " .