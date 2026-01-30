R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a n e u r o l o g i a e l a n e u r o - o n c o l o g i a s t a n n o v i v e n d o u n a f a s e d i p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e , g r a z i e a i p r o g r e s s i d e l l a d i a g n o s t i c a m o l e c o l a r e e d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i p r i m i t i v i d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e . N e o p l a s i e c h e i n I t a l i a c o l p i s c o n o c i r c a 3 - 4 p e r s o n e o g n i 1 0 0 m i l a a l l ' a n n o , c o n u n i m p a t t o c h e v a b e n o l t r e l a s o p r a v v i v e n z a , c o i n v o l g e n d o f u n z i o n i c o g n i t i v e , a u t o n o m i a , v i t a l a v o r a t i v a e r e l a z i o n i s o c i a l i . A p o c h i g i o r n i d a l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o , c h e s i c e l e b r a i l 4 f e b b r a i o , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) r i c h i a m a l ' a t t e n z i o n e e f a i l p u n t o s u g l i a v a n z a m e n t i n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i c e r e b r a l i : u n i n s i e m e e t e r o g e n e o d i n e o p l a s i e r a r e , m a d i g r a n d e c o m p l e s s i t à c l i n i c a , s p e s s o d i a g n o s t i c a t i i n e t à g i o v a n e - a d u l t a , q u a n d o l e p e r s o n e c o l p i t e s o n o n e l l a f a s e d i p i e n a m a t u r i t à p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e , c h e r i c h i e d o n o u n p e r c o r s o d i c u r a l u n g o e a r t i c o l a t o . " N e g l i u l t i m i a n n i è c a m b i a t a r a d i c a l m e n t e l a v i s i o n e d e i t u m o r i c e r e b r a l i - s p i e g a V e r o n i c a V i l l a n i , c o o r d i n a t r i c e d e l g r u p p o d i s t u d i o d i n e u r o - o n c o l o g i a d e l l a S i n - L a n u o v a c l a s s i f i c a z i o n e h a s p o s t a t o i l f o c u s d a l l e s o l e c a r a t t e r i s t i c h e i s t o l o g i c h e a q u e l l e b i o l o g i c h e e g e n e t i c h e d e l t u m o r e . O g g i l a d i a g n o s i m o l e c o l a r e è i m p r e s c i n d i b i l e p e r c h é c o n s e n t e u n a p r o g n o s i p i ù a c c u r a t a e a p r e s c e n a r i t e r a p e u t i c i c o m p l e t a m e n t e n u o v i " . U n e s e m p i o e m b l e m a t i c o d i q u e s t o c a m b i a m e n t o - r i f e r i s c o n o g l i e s p e r t i - è r a p p r e s e n t a t o d a i g l i o m i a b a s s o g r a d o , t u m o r i r a r i c h e c o s t i t u i s c o n o c i r c a i l 5 - 1 0 % d e l l e n e o p l a s i e d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e . C o l p i s c o n o p r e v a l e n t e m e n t e p e r s o n e t r a i 3 0 e i 5 0 a n n i , h a n n o u n a c r e s c i t a l e n t a , m a i n f i l t r a t i v a e s i m a n i f e s t a n o f r e q u e n t e m e n t e c o n c r i s i e p i l e t t i c h e , n e c e s s i t a n d o d i u n a g e s t i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e p e r l ' e l e v a t a c o m p l e s s i t à d e i b i s o g n i . N e l l ' 8 0 % d e i c a s i , q u e s t i t u m o r i p r e s e n t a n o m u t a z i o n i d e i g e n i I d h 1 o I d h 2 , o g g i r i c o n o s c i u t e c o m e v e r i e p r o p r i d r i v e r o n c o g e n i c i . P r o p r i o q u e s t e a l t e r a z i o n i h a n n o r e s o p o s s i b i l e l o s v i l u p p o d i t e r a p i e m i r a t e , s e g n a n d o l ' i n g r e s s o c o n c r e t o d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e i n n e u r o - o n c o l o g i a . " D o p o o l t r e v e n t ' a n n i s e n z a i n n o v a z i o n i f a r m a c o l o g i c h e s p e c i f i c h e , o g g i a b b i a m o i l p r i m o t r a t t a m e n t o m i r a t o p e r i g l i o m i a b a s s o g r a d o I d h - m u t a t i - s o t t o l i n e a V i l l a n i - S i t r a t t a d i v o r a s i d e n i b , g i à a p p r o v a t o d a l l a F d a e d a l l ' E m a " , l e a g e n z i e d e l f a r m a c o a m e r i c a n a e d e u r o p e a , e " i n a t t e s a d i e n t r a r e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a a n c h e i n I t a l i a . S i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o s t o r i c o p e r q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i , p r e v a l e n t e m e n t e g i o v a n i a d u l t i " . L ' a p p r o v a z i o n e e u r o p e a d i v o r a s i d e n i b - r i p o r t a u n a n o t a - s i b a s a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o c l i n i c o d i f a s e I I I I n d i g o , c h e h a d i m o s t r a t o c o m e i l f a r m a c o s i a i n g r a d o d i p r o l u n g a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e ( 2 7 , 7 m e s i r i s p e t t o a g l i 1 1 , 1 d e l p l a c e b o ) e d i r i t a r d a r e l ' i n i z i o d i t r a t t a m e n t i p i ù i n v a s i v i c o m e r a d i o t e r a p i a e c h e m i o t e r a p i a , n o t i p e r i l o r o e f f e t t i c o l l a t e r a l i a l u n g o t e r m i n e s u l l e f u n z i o n i c o g n i t i v e . F i n o a d o g g i - i l l u s t r a n o i n e u r o l o g i - d o p o l o s t e p c h i r u r g i c o l e r a c c o m a n d a z i o n i d i t r a t t a m e n t o p e r i g l i o m i d i f f u s i d i b a s s o g r a d o I d h - m u t a t i d e l l ' a d u l t o c o m p r e n d e v a n o l ' o s s e r v a z i o n e , s e g u i t a d a l l ' a v v i o d i c i c l i r a d i o t e r a p i a o r a d i o - c h e m i o t e r a p i a . Q u e s t i t r a t t a m e n t i , s e p p u r e f f i c a c i , p o s s o n o a v e r e e f f e t t i c o l l a t e r a l i a l u n g o t e r m i n e s u l l e c a p a c i t à c o g n i t i v e , c o m p r o m e t t e n d o l a q u o t i d i a n i t à . L ' i n t r o d u z i o n e d i v o r a s i d e n i b c a m b i a q u e s t o p a r a d i g m a . G r a z i e a l l a s u a a z i o n e m i r a t a s u l l e m u t a z i o n i I d h , è i n g r a d o d i r i t a r d a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a e , d i c o n s e g u e n z a , p o s t i c i p a r e o e v i t a r e l a n e c e s s i t à d i t e r a p i e p i ù a g g r e s s i v e . I n d i g o " r a p p r e s e n t a i l p r i m o v e r o t r i a l c o n e s i t o p o s i t i v o d i u n a t e r a p i a b i o l o g i c a i n n e u r o - o n c o l o g i a - p r e c i s a V i l l a n i - P e r i p a z i e n t i s i g n i f i c a p o t e r r a l l e n t a r e l a m a l a t t i a , p r e s e r v a n d o l a q u a l i t à d i v i t a , i l c h e c o s t i t u i s c e u n o b i e t t i v o c e n t r a l e q u a n d o l e a s p e t t a t i v e d i v i t a s o n o l u n g h e " . L a r i c e r c a , p a r a l l e l a m e n t e - c o n t i n u a l a S i n - s t a e s p l o r a n d o a n c h e n e i g l i o m i d i a l t o g r a d o l a n e u r o - o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e , t a n t o c h e a l c u n e m u t a z i o n i r i e n t r a n o n e i c o s i d d e t t i f a r m a c i ' a g n o s t i c i ' , i n c u i n o n s i t r a t t a i l t i p o d i t u m o r e , m a l a m u t a z i o n e g e n e t i c a c h e l o c a r a t t e r i z z a , c o m e n e l c a s o d i a l t e r a z i o n i r a r e ( f u s i o n i N t r k , m u t a z i o n i B r a f ) , r i s c o n t r a b i l i n e i g l i o m i d i a l t o g r a d o . A n c h e n e l c a m p o d e i m e n i n g i o m i l a r i c e r c a s t a a p r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e - e v i d e n z i a n o g l i e s p e r t i - s o p r a t t u t t o p e r l e f o r m e r e c i d i v a n t i o b i o l o g i c a m e n t e p i ù a g g r e s s i v e , p e r l e q u a l i l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e t r a d i z i o n a l i p o s s o n o r i s u l t a r e i n s u f f i c i e n t i . A c c a n t o a c h i r u r g i a e r a d i o t e r a p i a , c h e r e s t a n o i l c a r d i n e d e l t r a t t a m e n t o , s i s t a n n o a f f e r m a n d o a p p r o c c i i n n o v a t i v i b a s a t i s u u n a c o n o s c e n z a s e m p r e p i ù a p p r o f o n d i t a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e m o l e c o l a r i d e l t u m o r e . I n p a r t i c o l a r e , s t u d i c l i n i c i s t a n n o v a l u t a n d o f a r m a c i m i r a t i d i r e t t i c o n t r o s p e c i f i c h e a l t e r a z i o n i g e n e t i c h e e v i e d i s e g n a l a z i o n e c o i n v o l t e n e l l a c r e s c i t a d e l m e n i n g i o m a . U n a m b i t o d i g r a n d e i n t e r e s s e , a n c o r a p o c o c o n o s c i u t o a l d i f u o r i d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , è i n o l t r e q u e l l o d e l l a r a d i o t e r a p i a m e t a b o l i c a m i r a t a , c h e s f r u t t a r e c e t t o r i p r e s e n t i s u l l e c e l l u l e t u m o r a l i p e r c o l p i r e s e l e t t i v a m e n t e i l t u m o r e , r i d u c e n d o l ' i m p a t t o s u i t e s s u t i s a n i . P a r a l l e l a m e n t e , l ' i n t e g r a z i o n e d i d i a g n o s t i c a m o l e c o l a r e a v a n z a t a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a s t a c o n s e n t e n d o u n a s t r a t i f i c a z i o n e p i ù p r e c i s a d e i p a z i e n t i , c o n l ' o b i e t t i v o d i p e r s o n a l i z z a r e l e c u r e e m i g l i o r a r e i l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a n e l l u n g o p e r i o d o . " I t u m o r i c e r e b r a l i r e s t a n o u n a d e l l e s f i d e p i ù c o m p l e s s e d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a - a f f e r m a M a r i o Z a p p i a , p r e s i d e n t e S i n - L a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , b a s a t a s u l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e m o l e c o l a r e e s u l l ' a c c e s s o a l l e t e r a p i e m i r a t e , r a p p r e s e n t a o g g i u n a s t r a d a i m p r e s c i n d i b i l e . C o m e S i n r i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e n e l l a r i c e r c a , n e l l a f o r m a z i o n e d e i p r o f e s s i o n i s t i e n e l l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e i n c e n t r i s p e c i a l i z z a t i , p e r g a r a n t i r e a i p a z i e n t i c u r e s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t e e d e f f i c a c i " . A c c a n t o a l t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a - r i m a r c a n o i n e u r o l o g i - è o g g i f o n d a m e n t a l e a n c h e u n a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e d e l l a p e r s o n a c o n t u m o r e c e r e b r a l e , c h e i n c l u d a l a r i a b i l i t a z i o n e m o t o r i a e c o g n i t i v a a l f i n e d i t u t e l a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . L ' a u m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a , s o p r a t t u t t o i n p e r s o n e g i o v a n i , r e n d e p r i o r i t a r i o i l r i c o n o s c i m e n t o p r e c o c e d e i d e f i c i t f u n z i o n a l i , s p e s s o s f u m a t i , m a d a l r i l e v a n t e i m p a t t o p r a t i c o , c o s ì c o m e i l r e i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o e l ’ a t t e n z i o n e p e r g l i a s p e t t i l e g a t i a l l a f e r t i l i t à . E ' d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a , p e r t a n t o , c h e l a c u r a m o d e r n a s i a i n g r a d o d i i n t e g r a r e l e t e r a p i e o n c o l o g i c h e c o n p e r c o r s i r i a b i l i t a t i v i s t r u t t u r a t i e p e r s o n a l i z z a t i .