N e w Y o r k , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a m a p p a , d e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e i n M e d i o O r i e n t e , c o n u n p e n n a r e l l o r o s s o p e r c a n c e l l a r e i n e m i c i c h e I s r a e l e h a e l i m i n a t o . D u e q u i z , a r i s p o s t a m u l t i p l a , p e r c h i a r i r e c h i s t a d a l l a p a r t e d e l m a l e e p e r e v i d e n z i a r e c h e S t a t i U n i t i e I s r a e l e s t a n n o e n t r a m b i d a q u e l l a d e l b e n e . E u n Q r c o d e , s u u n a g r a n d e s p i l l a d a b a v e r o , d a l q u a l e a c c e d e r e a u n v i d e o s u l l e a t r o c i t à c o m m e s s e d a H a m a s i l 7 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 e c h e s o n o i l m o t i v o " p e r c u i d o b b i a m o c o m b a t t e r e e p e r c h é d o b b i a m o v i n c e r e " . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u s i è p r e s e n t a t o c o s ì a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , d i f r o n t e a u n a p l a t e a s e m i v u o t a . E ' b a s t a t o i l s u o i n g r e s s o i n a u l a p e r s c a t e n a r e l a p r o t e s t a , c o n u n a s a l v a d i f i s c h i , d i o l t r e u n c e n t i n a i o d i d i p l o m a t i c i d i u n a c i n q u a n t i n a d i P a e s i , m e n t r e q u a l c u n o c o m u n q u e a p p l a u d i v a . P r o t e s t a o r g a n i z z a t a d a l l a T u r c h i a , c o n l a m a g g i o r p a r t e d e i P a e s i a r a b i e m u s u l m a n i a l s e g u i t o , m a a n c h e q u a l c h e e u r o p e o , c o m e i l c a s o d e l l a S p a g n a , o s u d a m e r i c a n o , c o m e i d e l e g a t i d e l B r a s i l e u s c i t i d a l l ' a u l a c o n l a k e f i a h p a l e s t i n e s e . M a i l d i s c o r s o d i N e t a n y a h u , d u r a t o c i r c a 4 5 m i n u t i , q u e s t a v o l t a è a n d a t o o l t r e l ' a u l a d e l l ' O n u , t r a s m e s s o d a g l i a l t o p a r l a n t i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e a r r i v a t o t r a m i t e s m s a g l i a b i t a n t i d e l l ' e n c l a v e p a l e s t i n e s e . ' ' D o b b i a m o f i n i r e i l l a v o r o ' ' e l i m i n a n d o H a m a s d a G a z a , h a d e t t o N e t a n y a h u , i n s i s t e n d o s u l f a t t o c h e I s r a e l e v u o l e f a r l o " i l p i ù v e l o c e m e n t e p o s s i b i l e " e l a n c i a n d o l ' e n n e s i m o u l t i m a t u m : " D e p o n e t e l e a r m i , l i b e r a t e t u t t i i 4 8 o s t a g g i o v i d a r e m o l a c a c c i a " . L a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e s a r e b b e ' ' u n s u i c i d i o n a z i o n a l e ' ' p e r I s r a e l e e u n p r e m i o p e r H a m a s , ' ' u n a p u r a f o l l i a , u n m a r c h i o d e l l a v e r g o g n a ' ' , h a a g g i u n t o r i v o l g e n d o s i a i l e a d e r e u r o p e i p o c h i g i o r n i d o p o c h e F r a n c i a , G r a n B r e t a g n a e a l t r e p o t e n z e o c c i d e n t a l i h a n n o r i c o n o s c i u t o l o S t a t o d i P a l e s t i n a . ' ' H a n n o c e d u t o , s i s o n o a r r e s e ' ' , è l ' i n t e r p r e t a z i o n e d a t a d a N e t a n y a h u . " I s r a e l e n o n v i p e r m e t t e r à d i i m p o r c i u n o s t a t o t e r r o r i s t a " , h a p r o s e g u i t o N e t a n y a h u . " N o n c o m m e t t e r e m o u n s u i c i d i o n a z i o n a l e p e r c h é n o n a v e t e i l c o r a g g i o d i a f f r o n t a r e i m e d i a o s t i l i e l e f o l l e a n t i s e m i t e c h e c h i e d o n o i l s a n g u e d i I s r a e l e " , h a a g g i u n t o . P a r o l e d u r e a n c h e n e i c o n f r o n t i d e l p r e s i d e n t e p a l e s t i n e s e M a h m o u d A b b a s , l a c u i l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e è a s u o a v v i s o " c o r r o t t a f i n o a l m i d o l l o " . N e t a n y a h u h a a n c h e c o n t e s t a t o l e a c c u s e s e c o n d o c u i I s r a e l e s t a r e b b e c o m m e t t e n d o u n g e n o c i d i o a G a z a - l e I d f i n v i a n o ' ' m i l i o n i d i v o l a n t i n i ' ' p e r a v v i s a r e l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p r i m a d e i r a i d - e a f f a m a n d o l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , " è H a m a s c h e r u b a g l i a i u t i " . C o n t e s t a t o d e n t r o e f u o r i d a l l ' A u l a a n c h e d a i p a r e n t i d e g l i o s t a g g i , N e t a n y a h u s i è r i v o l t o d i r e t t a m e n t e a c h i è a n c o r a t r a t t e n u t o n e l l a S t r i s c i a , s p i e g a n d o c h e è q u e s t a l a r a g i o n e p e r c u i h a f a t t o d i f f o n d e r e i l s u o d i s c o r s o c o n g l i a l t o p a r l a n t i a G a z a . " N o n v i a b b i a m o d i m e n t i c a t o , n e m m e n o p e r u n s e c o n d o . L ' i n t e r a n a z i o n e è c o n v o i e n o n s t a r e m o i n s i l e n z i o n é c i f e r m e r e m o f i n c h é n o n v i a v r e m o r i p o r t a t i t u t t i a c a s a , v i v i e m o r t i " , h a d e t t o N e t a n y a h u p a r l a n d o i n e b r a i c o e p o i i n i n g l e s e . I s r a e l e è s e m p r e p i ù i s o l a t o s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e e l o d i m o s t r a l a d e c i s i o n e d e l l e d e l e g a z i o n i d i b o i c o t t a r e i l p r e m i e r i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u d e c i d e n d o d i l a s c i a r e l a s a l a d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e q u a n d o h a i n i z i a t o i l s u o d i s c o r s o . C o s ì H a m a s h a e s p r e s s o a p p r e z z a m e n t o p e r l e d e l e g a z i o n i c h e h a n n o p r o t e s t a t o c o n t r o N e t a n y a h u i n s e d e O n u . " B o i c o t t a r e i l d i s c o r s o d i N e t a n y a h u è u n a m a n i f e s t a z i o n e d e l l ' i s o l a m e n t o d i I s r a e l e e d e l l e c o n s e g u e n z e d e l l a g u e r r a d i s t e r m i n i o " i n c o r s o , h a a f f e r m a t o i n u n a n o t a T a h e r a l - N u n u , c o n s i g l i e r e p e r i m e d i a d e l c a p o d e l l ' u f f i c i o p o l i t i c o d i H a m a s .