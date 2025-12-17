R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 5 , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a N e s p r e s s o e B a n c o A l i m e n t a r e d e l l ’ E m i l i a R o m a g n a , s o n o s t a t i d o n a t i 1 0 0 q u i n t a l i d i r i s o , e q u i v a l e n t i a o l t r e 1 0 0 m i l a p i a t t i , d e s t i n a t i a c i r c a 2 0 0 o r g a n i z z a z i o n i b e n e f i c h e n e l s o l o t e r r i t o r i o r e g i o n a l e . E ’ i l r i s u l t a t o d e l p r o g e t t o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ' d i N e s p r e s s o c h e d a l 2 0 1 1 , g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d i c h i s c e g l i e d i r i c i c l a r e l e c a p s u l e d i c a f f è i n a l l u m i n i o e s a u s t e d i N e s p r e s s o , c o n s e n t e d i r i g e n e r a r e i d u e m a t e r i a l i d i c u i s o n o c o m p o s t e : l ’ a l l u m i n i o e i l c a f f è e s a u s t o . L ’ i m p a t t o d e l p r o g e t t o i n E m i l i a R o m a g n a è s t a t o p o s s i b i l e s o p r a t t u t t o g r a z i e a l l ’ i m p e g n o m o s t r a t o n e l l a r a c c o l t a d e l l e c a p s u l e e s a u s t e : d a g e n n a i o a o t t o b r e 2 0 2 5 , n e l l a R e g i o n e s o n o s t a t e i n f a t t i r e c u p e r a t e c i r c a 1 5 0 t o n n e l l a t e d i c a p s u l e e s a u s t e , a t t r a v e r s o i 4 4 p u n t i d i r a c c o l t a p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e t r a B o u t i q u e N e s p r e s s o e i s o l e e c o l o g i c h e p a r t n e r d e l l ’ i n i z i a t i v a , d a c u i s o n o s t a t e r i g e n e r a t e p i ù d i 8 5 t o n n e l l a t e d i c a f f è , t r a s f o r m a t e p o i i n c o m p o s t , e 8 t o n n e l l a t e d i a l l u m i n i o , a v v i a t e a n u o v a v i t a p e r t r a s f o r m a r s i i n a l t r i o g g e t t i . R i s u l t a t i c h e d i m o s t r a n o c o m e d a l r i c i c l o d e l l e c a p s u l e d i c a f f è e s a u s t e p o s s o n o n a s c e r e n u o v i o g g e t t i , c o m p o s t , r i s o e a i u t i s o l i d a l i , c o n u n i m p a t t o c o n c r e t o s u l t e r r i t o r i o e l e p e r s o n e . I l p r o g e t t o è n a t o n e l 2 0 1 1 d a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n C i a l ( C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o ) , U t i l i t a l i a e C i c ( C o n s o r z i o i t a l i a n o C o m p o s t a t o r i ) , p e r o f f r i r e l a p o s s i b i l i t à d i r i c o n s e g n a r e l e c a p s u l e e s a u s t e i n a l l u m i n i o n e l l e i s o l e e c o l o g i c h e p a r t n e r d e l l ’ i n i z i a t i v a e p r e s s o l e B o u t i q u e N e s p r e s s o , p e r u n t o t a l e d i o l t r e 2 0 0 p u n t i d i r a c c o l t a a t t u a l m e n t e d i s t r i b u i t i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . U n a v o l t a r a c c o l t e d a i g e s t o r i d e i s e r v i z i a m b i e n t a l i , l e c a p s u l e v e n g o n o p o i t r a t t a t e i n u n a p p o s i t o i m p i a n t o , a f f i n c h é i l c a f f è e l ’ a l l u m i n i o v e n g a n o s e p a r a t i e a v v i a t i a r e c u p e r o . L ’ a l l u m i n i o , m a t e r i a l e r i c i c l a b i l e i n f i n i t e v o l t e , v i e n e d e s t i n a t o a l l e f o n d e r i e p e r e s s e r e t r a s f o r m a t o i n n u o v i o g g e t t i c o m e p e n n e , b i c i c l e t t e , s e g n a l i b r i e m o l t o a l t r o . I l c a f f è e s a u s t o , i n v e c e , v i e n e d e s t i n a t o a u n i m p i a n t o d i c o m p o s t a g g i o p e r l a s u a t r a s f o r m a z i o n e i n c o m p o s t , f e r t i l i z z a n t e n a t u r a l e c h e s u c c e s s i v a m e n t e p u ò e s s e r e c e d u t o a u n a r i s a i a i t a l i a n a . D a q u e l r i s o , p o i r i a c q u i s t a t o d a N e s p r e s s o , n a s c o n o m i l i o n i d i p a s t i d o n a t i e d i s t r i b u i t i a t t r a v e r s o B a n c o A l i m e n t a r e e , d a l 2 0 2 4 , a n c h e d a l l e C u c i n e M o b i l i e d a i M a r k e t s o l i d a l i d i F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a . “ G r a z i e a l n o s t r o p r o g e t t o D a C h i c c o a C h i c c o , u n g e s t o s e m p l i c e c o m e r e s t i t u i r e l e c a p s u l e e s a u s t e p u ò g e n e r a r e u n i m p a t t o c o n c r e t o s u l t e r r i t o r i o e s u l l e p e r s o n e , s i a a l i v e l l o l o c a l e , c o m e a n c h e q u i i n E m i l i a R o m a g n a , s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e - h a d i c h i a r a t o M a t t e o D i P o c e , s p e c i a l i s t a i n S o s t e n i b i l i t à d i N e s p r e s s o I t a l i a n a - U n c i c l o v i r t u o s o , c o n c r e t o e m i s u r a b i l e e u n p r o g e t t o c h e d i m o s t r a c h i a r a m e n t e c o m e e c o n o m i a c i r c o l a r e e s o l i d a r i e t à p o s s a n o l a v o r a r e i n s i e m e , t r a s f o r m a n d o q u e l l i c h e s o n o p o s s i b i l i m a t e r i a l i d i s c a r t o i n r i s o r s e p r e z i o s e p e r l e c o m u n i t à e p e r l ’ a m b i e n t e . U n p r o g e t t o c h e d a o l t r e 1 4 a n n i p a r l a d i i m p e g n o s u l t e r r i t o r i o e d i s u p p o r t o c o n c r e t o a l l e r e a l t à l o c a l i . O g n i a n n o , l a d o n a z i o n e d e l r i s o r a p p r e s e n t a p e r n o i u n m o m e n t o i m p o r t a n t e , d i c u i s i a m o e s t r e m a m e n t e f i e r i , p e r c h é p o s s i a m o r a g g i u n g e r e d i r e t t a m e n t e l e p e r s o n e c o n u n p r i m o a i u t o , d o n a n d o n o n s o l o u n p i a t t o d i r i s o , m a a n c h e u n m o m e n t o d i a t t e n z i o n e e c u r a ” . “ S i a m o e n t u s i a s t i d i q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e c o n N e s p r e s s o - h a a f f e r m a t o G i a n l u c a B e n i n i , d i r e t t o r e d i B a n c o A l i m e n t a r e E m i l i a - R o m a g n a - c h e c i c o n s e n t e d i d o n a r e 1 0 . 0 8 0 k g d i r i s o a c i r c a 2 0 0 t r a l e r e a l t à s o l i d a l i c o n v e n z i o n a t e c o n i l B a n c o s u l n o s t r o t e r r i t o r i o , i m p e g n a t e a d a i u t a r e o l t r e 2 0 m i l a p e r s o n e i n d i f f i c o l t à . R i n g r a z i a m o N e s p r e s s o p e r a v e r c i r e s i p a r t e c i p i d i q u e s t a i n i z i a t i v a c h e n o n s o l o c i c o n s e n t e d i d i s t r i b u i r e u n p r o d o t t o d i q u a l i t à , m a c h e r a p p r e s e n t a a n c h e i l r i s u l t a t o d i u n p e r c o r s o v i r t u o s o o r i e n t a t o a l l a c u l t u r a d e l r e c u p e r o . D a p i ù d i 3 0 a n n i , B a n c o A l i m e n t a r e l a v o r a c o n q u e s t o o b i e t t i v o , r e c u p e r a n d o a l i m e n t i a n c o r a o t t i m i e f a c e n d o l i a r r i v a r e l à d o v e s e r v o n o d a v v e r o ” . A l i v e l l o n a z i o n a l e , ‘ D a C h i c c o a C h i c c o ’ c o n t i n u a a c r e s c e r e : d a l 2 0 1 1 o l t r e 1 3 . 5 0 0 t o n n e l l a t e d i c a p s u l e e s a u s t e r e c u p e r a t e , p i ù d i 8 0 0 t o n n e l l a t e d i a l l u m i n i o r e s t i t u i t e a i c i r c u i t i p r o d u t t i v i , q u a s i 8 m i l a t o n n e l l a t e d i c a f f è r e s i d u o t r a s f o r m a t e i n c o m p o s t e p i ù d i 7 . 7 0 0 q u i n t a l i d i r i s o g e n e r a t i , e q u i v a l e n t i a o l t r e 8 m i l i o n i d i p i a t t i d i s t r i b u i t i n e l l a r e t e c a p i l l a r e d e d i c a t a d e l P a e s e . S e m p r e a l i v e l l o n a z i o n a l e e s o l o n e l 2 0 2 5 , s o n o s t a t i d o n a t i o l t r e 1 . 3 0 0 . 0 0 0 d i p i a t t i d i r i s o , f r u t t o d e l l ’ a t t i v i t à c o o r d i n a t a d a l l e s e d i r e g i o n a l i d e l B a n c o A l i m e n t a r e e d e l l a v o r o d i p r o s s i m i t à d i F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a .