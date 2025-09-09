K a t h m a n d u , 9 s e t . ( A d n k r o n o s / D p a ) - I l g o v e r n o n e p a l e s e h a r e v o c a t o i l b a n d o s u i s o c i a l , d o p o c h e i e r i 1 9 p e r s o n e s o n o m o r t e n e l l a r e p r e s s i o n e v i o l e n t a d e l l e p r o t e s t e c o n t r o q u e l d i v i e t o . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t r o d e l l e C o m u n i c a z i o n i , P r i t h v i S u b b a G u r u n g . L a s e t t i m a n a s c o r s a , i l g o v e r n o d i K a t h m a n d u a v e v a o r d i n a t o i l b l o c c o d i 2 6 s o c i a l n e t w o r k , t r a c u i F a c e b o o k e I n s t a g r a m , a c c u s a n d o l e p i a t t a f o r m e d i n o n e s s e r s i r e g i s t r a t e p r e s s o i l m i n i s t e r o c o m p e t e n t e c o m e r i c h i e s t o , s u l l a b a s e d i u n o r d i n e d e l l a C o r t e s u p r e m a c h e a v e v a p o s t o i s o c i a l s o t t o l a s u p e r v i s i o n e d e l l o S t a t o i n u n t e n t a t i v o d i c o m b a t t e r e l a d i s i n f o r m a z i o n e o n l i n e . N e l f r a t t e m p o t r e m i n i s t r i s i s o n o d i m e s s i d o p o l a m o r t e d e i m a n i f e s t a n t i . A l a s c i a r e n e l l e u l t i m e o r e , d o p o l e d i m i s s i o n i g i à i e r i d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o R a m e s h L e k h a k , f i n i t o s o t t o a c c u s a p e r l ' u s o e c c e s s i v o d e l l a f o r z a d a p a r t e d e l l e f o r z e d i p o l i z i a , i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a R a m N a t h A d h i k a r i e i l m i n i s t r o p e r l e F o r n i t u r e i d r i c h e P r a d e e p Y a d a v , c h e , i n u n a n o t a , h a e s p r e s s o " s o s t e g n o p e r i g i o v a n i d e l l a G e n Z c h e s i s o n o o p p o s t i a l l a r e p r e s s i o n e c o n d o t t a d a l g o v e r n o " . I n t a n t o , a n c h e o g g i i m a n i f e s t a n t i s o n o t o r n a t i i n p i a z z a a K a t h m a n d u , p r o t e s t a n d o d a v a n t i a l P a r l a m e n t o c o n t r o " l e a t r o c i t à d e l l a p o l i z i a " , m e n t r e è s t a t a d a t a a l l e f i a m m e l a c a s a d e l l ' e x p r e m i e r S h e r B a h a d u r D e u b a a D h a n g a d h i .