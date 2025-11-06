R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s t a t i r i s t a b i l i t i i c o n t a t t i d o p o g i o r n i c o n i l g r u p p o d e i c i n q u e e s c u r s i o n i s t i i t a l i a n i , d e l l a p r o v i n c i a d i C o m o . L a c o n f e r m a è a r r i v a t a a l C o n s o l a t o g e n e r a l e a C a l c u t t a r i s c h i e r a t o i n N e p a l d a l l ’ a g e n z i a d i M i l a n o e d a q u e l l a n e p a l e s e . L o r i f e r i s c e l a F a r n e s i n a i n u n a n o t a . ' ' I c o n n a z i o n a l i h a n n o r i f e r i t o d i s t a r e b e n e e c h e p r o s e g u i r a n n o i l l o r o p r o g r a m m a , c o n r i e n t r o a K a t h m a n d u l ' 8 n o v e m b r e ' ' , a f f e r m a l a F a r n e s i n a . I c i n q u e s o n o i m p e g n a t i i n u n t r e k k i n g v e r s o i l c a m p o b a s e d e l M a k a l u , p o c o p i ù a o v e s t d e l l a v a l l e d e l K h u m b u ( l u o g o d i s t i n t o r i s p e t t o a q u e l l o d o v e s i s o n o v e r i f i c a t i g l i i n c i d e n t i c h e h a n n o c o i n v o l t o g l i a l t r i c o n n a z i o n a l i ) . S i t r a t t a n e l l o r o c a s o d i u n i t i n e r a r i o c h e s i s v o l g e a q u o t e m e d i o - b a s s e , i l l i v e l l o p i ù a l t o d a a g g i u n g e r e s a r e b b e r o g l i 4 . 8 0 0 m e t r i m a s o l o p e r u n b r e v e t r a t t o . " V a t u t t o b e n e , h a n n o a n c o r a a l c u n i g i o r n i d i c a m m i n o , p o i a r r i v e r a n n o a K a t m a n d u . L i a b b i a m o s e n t i t i a l l e 7 d i q u e s t a m a t t i n a , a b b i a m o p a r l a t o c o n i l g r u p p o c h e è a l l a f i n e d e l v i a g g i o , s u l l a v i a d e l r i t o r n o . Q u e s t a m a t t i n a s o n o u s c i t i d a l l a z o n a d ' o m b r a d e i c e l l u l a r i e q u i n d i è s t a t o p o s s i b i l e c h i a m a r l i " . A d i r l o a l l ' A d n k r o n o s è D a n i e l e T o n a n i , t i t o l a r e d e l l a F o c u s H i m a l a y a T r a v e l d i M i l a n o , l ' a g e n z i a d i v i a g g i o c h e h a o r g a n i z z a t o l a v a c a n z a i n N e p a l p e r i l g r u p p o d i c i n q u e i t a l i a n i i r r e p e r i b i l i d a g i o r n i . T o n a n i a f f e r m a d i e s s e r e s t a t o l u i a i n f o r m a r e i c i n q u e a l p i n i s t i d e l l a s i t u a z i o n e n e l P a e s e : " Q u a n d o l i h o c h i a m a t i s t a m a n i n o n s a p e v a n o a s s o l u t a m e n t e n u l l a d e l l a v i c e n d a d e g l i a l t r i a l p i n i s t i p e r c h é l o r o s o n o s t a t i i s o l a t i d a l m o n d o p e r 1 0 g i o r n i . Q u a n d o g l i e l ' h o d e t t o s o n o r i m a s t i s t u p i t i d e l l a n o t i z i a , r i e n t r e r a n n o a M i l a n o l ' 1 1 n o v e m b r e , c o m e d a p r o g r a m m a " . S o n o d u n q u e t r e a l m o m e n t o g l i a l p i n i s t i i t a l i a n i m o r t i s u l l e v e t t e h i m a l a y a n e d e l N e p a l : s i t r a t t a d i A l e s s a n d r o C a p u t o , S t e f a n o F a r r o n a t o e P a o l o C o c c o . M e n t r e a l t r i d u e , M a r c o D i M a r c e l l o e M a r k u s K i r c h l e r , s o n o c o n s i d e r a t i d i s p e r s i n e l l a z o n a d i Y a l u n g R i .