K a t m a n d u , 3 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D u e a l p i n i s t i i t a l i a n i s o n o d i s p e r s i i n N e p a l . L o h a n n o r e s o n o t o i f u n z i o n a r i d e l t u r i s m o d i K a t h m a n d u , s e c o n d o c u i g l i s c a l a t o r i S t e f a n o F a r r o n a t o e A l e s s a n d r o C a p u t o s t a v a n o t e n t a n d o d i s c a l a r e l a m o n t a g n a P a n b a r i , a l t a 6 . 8 8 7 m e t r i , n e l N e p a l o c c i d e n t a l e , i n s i e m e a u n a s q u a d r a c o m p o s t a d a t r e m e m b r i . H i m a l G a u t a m , d e l d i p a r t i m e n t o d e l t u r i s m o d e l N e p a l , h a d i c h i a r a t o c h e s o n o i n c o r s o l e r i c e r c h e d e g l i s c a l a t o r i d i s p e r s i i n u n a z o n a d o v e e r a a v v e n u t o i l p a s s a g g i o d e l c i c l o n e M o n t h a .