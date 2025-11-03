( A d n k r o n o s / A f p ) - " I d u e s o n o r i m a s t i b l o c c a t i n e l c a m p o u n o a c a u s a d e l l e f o r t i n e v i c a t e e d a s a b a t o n o n h a n n o p i ù a v u t o c o n t a t t i " , h a d e t t o G a u t a m , a g g i u n g e n d o c h e i l c a p o d e l l a s q u a d r a , c h e s i t r o v a v a a l c a m p o b a s e , è s t a t o s a l v a t o i e r i d a u n e l i c o t t e r o . L a s c o r s a s e t t i m a n a , i l c i c l o n e M o n t h a h a c a u s a t o f o r t i p i o g g e e n e v i c a t e i n t u t t o i l N e p a l , l a s c i a n d o e s c u r s i o n i s t i e t u r i s t i b l o c c a t i s u i p o p o l a r i p e r c o r s i d i t r e k k i n g d e l l ' H i m a l a y a . S a g a r P a n d e y , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e d e l l e a g e n z i e d i t r e k k i n g d e l N e p a l , h a a f f e r m a t o c h e p i ù d i m i l l e e s c u r s i o n i s t i e t u r i s t i h a n n o d o v u t o e s s e r e s a l v a t i d a q u a n d o m a r t e d ì s o n o i n i z i a t e l e f o r t i n e v i c a t e . " È s t a t a u n a s f i d a p e r c h é l e o p e r a z i o n i c o n g l i e l i c o t t e r i e r a n o d i f f i c o l t o s e a c a u s a d e l l a s c a r s a v i s i b i l i t à . O r a i l m e t e o è m i g l i o r a t o " , h a a g g i u n t o . N e l d i s t r e t t o d i M u s t a n g , n e l N e p a l o c c i d e n t a l e , v e n e r d ì i s o c c o r r i t o r i d e l l ' e s e r c i t o n e p a l e s e h a n n o i m p i e g a t o t r e g i o r n i d i t r e k k i n g e r i c e r c h e n e l l a n e v e p e r r a g g i u n g e r e t r e e s c u r s i o n i s t i b r i t a n n i c i e 1 5 e s c u r s i o n i s t i l o c a l i . I l N e p a l o s p i t a o t t o d e l l e d i e c i v e t t e p i ù a l t e d e l m o n d o , t r a c u i i l m o n t e E v e r e s t , e a c c o g l i e o g n i a n n o c e n t i n a i a d i s c a l a t o r i e d e s c u r s i o n i s t i .