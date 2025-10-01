R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C u r a e r i c e r c a d e v o n o s e m p r e p r o c e d e r e d i p a r i p a s s o e q u e s t o c o n c e t t o l o r i t r o v i a m o n e l l e r e t i d i c e n t r i e s o p r a t t u t t o n e l l e r e t i d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i p a z i e n t i , m a a q u e s t o b i n o m i o b i s o g n a a g g i u n g e r e i l c o n t r i b u t o d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , e l e m e n t o u t i l e a c a m b i a r e e a m i g l i o r a r e m o l t o a n c h e l a q u a l i t à d e l l a v o r o d e i m e d i c i . P a r a d o s s a l m e n t e , s o n o l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i c h e a i u t a n o i m e d i c i a l a v o r a r e m e g l i o e d e s s e r e p i ù e f f i c a c i a n c h e n e i l o r o c o n f r o n t i " . C o s ì M a r c o V i g n e t t i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e G i m e m a - G r u p p o i t a l i a n o m a l a t t i e e m a t o l o g i c h e d e l l ' a d u l t o , a l B l o o d C a n c e r S u m m i t 2 0 2 5 c h e h a r i u n i t o a R o m a r i c e r c a t o r i , c l i n i c i , p a z i e n t i , c a r e g i v e r e i s t i t u z i o n i . A l c e n t r o d e l l ' e v e n t o i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a n e l l a c u r a d e i t u m o r i d e l s a n g u e e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a s s i s t e n z a q u o t i d i a n a a l l e p e r s o n e c h e n e s o n o c o l p i t e . " I p a z i e n t i c h i e d o n o s o p r a t t u t t o d i p o t e r p a r l a r e c o n i l l o r o d o t t o r e - a g g i u n g e V i g n e t t i - c h i e d o n o d i a v e r e t e m p o p e r f a r e d e l l e d o m a n d e , p e r s e n t i r e d e l l e o p i n i o n i , p e r i n s t a u r a r e u n r a p p o r t o u m a n o e p e r s o n a l e . Q u e s t o è q u e l l o c h e d à m a g g i o r e s e r e n i t à e m a g g i o r e s i c u r e z z a a n c h e n e l l e c o n d i z i o n i p i ù d r a m m a t i c h e . I l d r a m m a d i o g g i è c h e q u e s t o t e m p o p e r i n c o n t r a r s i e p a r l a r e è q u a s i i n e s i s t e n t e , n o n p e r c o l p a d i q u a l c u n o i n p a r t i c o l a r e , m a p r o p r i o p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a "