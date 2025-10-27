R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a v o l t a e r a n o c o n s i d e r a t e d e l l e n e o p l a s i e r a r e , m a o g g i i g l i o m i s o n o s e m p r e p i ù d i f f u s i . I n I t a l i a i c a s i a n n u i a m m o n t a n o a o l t r e 3 m i l a e c o r r i s p o n d o n o a l 4 0 % d i t u t t i i t u m o r i c e r e b r a l i p r i m i t i v i . T r a i g l i o m i , q u e l l i d i b a s s o g r a d o d i f r e q u e n z a p i ù r a r a r a p p r e s e n t a n o u n a s f i d a c l i n i c a r i l e v a n t e a n c h e p e r l a l o r o e v o l u z i o n e e l ' a s s e n z a d i t r a t t a m e n t i m i r a t i , o l t r e a l l a r e s i s t e n z a c h e d i m o s t r a n o a i t r a t t a m e n t i c o n v e n z i o n a l i . S o n o m a l a t t i e o r f a n e d i c u i s i p a r l a p o c o a n c h e f r a i c l i n i c i , t r a l e i s t i t u z i o n i e s u i m e d i a . P e r c i ò l a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) h a l a n c i a t o n e i m e s i s c o r s i ' I g l i o m i ' , u n a c a m p a g n a n a z i o n a l e o n l i n e d i f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e . S o n o s t a t i o r g a n i z z a t i w e b i n a r r i v o l t i a g l i o n c o l o g i m e d i c i e a l l e a l t r e f i g u r e s a n i t a r i e c o i n v o l t e n e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e . S o n o s t a t i i n d i r i z z a t i a p a z i e n t i e c a r e g i v e r u l t e r i o r i e v e n t i o n l i n e i n s i e m e a u n ' a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i p r i n c i p a l i s o c i a l m e d i a . I r i s u l t a t i d e l l ' i n i z i a t i v a s o n o p r e s e n t a t i o g g i i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a v i r t u a l e p r o m o s s a d a F o n d a z i o n e A i o m . I l p r o g e t t o è s t a t o r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d e l G r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a . " S o n o t u m o r i c e r e b r a l i m o l t o c o m p l e s s i e c h e s p e s s o v e n g o n o d i a g n o s t i c a t i i n e t à g i o v a n i l e - a f f e r m a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - S i s v i l u p p a n o d a c e l l u l e d e l c e r v e l l o c h i a m a t e g l i a l i e p o s s o n o a v e r e u n a p r o g n o s i v a r i a b i l e , m a p o t e n z i a l m e n t e a l u n g o t e r m i n e . L a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a r i c h i e d e u n a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e f r a n e u r o c h i r u r g o , r a d i o t e r a p i s t a e o n c o l o g o m e d i c o . A t t r a v e r s o i l b i s t u r i è p o s s i b i l e r e s c i n d e r e l a m a s s a t u m o r a l e o p p u r e e s e g u i r e u n a b i o p s i a g r a z i e a n u o v e e s o f i s t i c a t e t e c n o l o g i e . L a r a d i o t e r a p i a p e r m e t t e d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a o e l i m i n a r e q u e l l a p a r t e d i c a n c r o c h e n o n è s t a t o p o s s i b i l e r i m u o v e r e c h i r u r g i c a m e n t e . V i e n e s o m m i n i s t r a t a i n s i e m e a l l a c h e m i o t e r a p i a e l e s e d u t e s o n o d i s o l i t o d i l u i t e n e l c o r s o d e l t e m p o , p e r l i m i t a r e l ' i m p a t t o d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i . I n f i n e , l ' o n c o l o g o m e d i c o d e v e s c e g l i e r e i f a r m a c i d a s o m m i n i s t r a r e e d e v e s e l e z i o n a r l i v a l u t a n d o l e c o n d i z i o n i c l i n i c h e d e l s i n g o l o p a z i e n t e " . " A n c h e p e r i l t r a t t a m e n t o d e i g l i o m i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d i b a s s o g r a d o , s i p u ò r i c o r r e r e a l l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e c h e p o t r à r i d i s e g n a r e l a p r a t i c a c l i n i c a n e l p r o s s i m o f u t u r o - i l l u s t r a E n r i c o F r a n c e s c h i , d i r e t t o r e d e l l ' O n c o l o g i a d e l s i s t e m a n e r v o s o a l l ' I r c c s I s t i t u t o d e l l e s c i e n z e n e u r o l o g i c h e d i B o l o g n a - E ' m o l t o i m p o r t a n t e v e r i f i c a r e l a p r e s e n z a o m e n o d e l l e m u t a z i o n i I d h 1 e I d h 2 . Q u e s t i b i o m a r c a t o r i i n d i c a n o s p e c i f i c h e p a t o l o g i e c a r a t t e r i z z a t e d a u n a p r o g n o s i d e c i s a m e n t e p i ù f a v o r e v o l e e m a g g i o r e s e n s i b i l i t à d e i g l i o m i a l l a r a d i o e c h e m i o t e r a p i a . A l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i è q u i n d i e s s e n z i a l e l ' e s e c u z i o n e p r e c o c e d i a l c u n i t e s t m o l e c o l a r i p e r i d e n t i f i c a r e a l m e g l i o i d i v e r s i s o t t o t i p i d i g l i o m i . T r a l e t e r a p i e d i n u o v a g e n e r a z i o n e v i è a n c h e v o r a s i d e n i b , u n f a r m a c o o r a l e i n i b i t o r e I d h 1 e I d h 2 c h e h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e u n t r a t t a m e n t o e f f i c a c e n e l p o s t i c i p a r e l a r a d i o e c h e m i o t e r a p i a n e i g l i o m i d i b a s s o g r a d o e d è u n a r i l e v a n t e i n n o v a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a " . " C o m e t u t t i i t u m o r i c e r e b r a l i - p r o s e g u e C i n i e r i - a n c h e i g l i o m i d i b a s s o g r a d o h a n n o u n f o r t e i m p a t t o s u l l a v i t a d e l p a z i e n t e . S o n o t a n t e l e c o m p l i c a n z e c h e p o s s o n o v e r i f i c a r s i d u r a n t e l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a , p e r c h é i n t e r v e n i r e s u l c e r v e l l o u m a n o c o n r a d i a z i o n i i o n i z z a n t i o c o n i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i p u ò c o m p r o m e t t e r n e a l c u n e f u n z i o n i b a s i l a r i . T r a q u e s t e v i s o n o l e c a p a c i t à d i p a r l a r e o d i m o v i m e n t o . S i r e n d o n o a v o l t e n e c e s s a r i i n t e r v e n t i r i a b i l i t a t i v i d i l o g o p e d i s t i , f i s i o t e r a p i s t i o a l t r i p r o f e s s i o n i s t i c o m e l o p s i c o n c o l o g o . R i c e v e r e l a n o t i z i a d e l l a p r e s e n z a d i u n t u m o r e i n u n a z o n a c o s ì p a r t i c o l a r e e d e l i c a t a p o r t a q u a s i s e m p r e a d e p r e s s i o n e e a n s i a , s o p r a t t u t t o q u a n d o i l p r i m o a p p r o c c i o è u n p e r i o d o d i o s s e r v a z i o n e p r i v o d i u n t r a t t a m e n t o a t t i v o . L e t e r a p i e i n n o v a t i v e s o n o i n g r a d o d i p r o l u n g a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e e g a r a n t i s c o n o u n b u o n p r o f i l o d i s i c u r e z z a e t o l l e r a b i l i t à " . " A n c o r a u n a v o l t a l ' o n c o l o g i a m e d i c a è c e n t r a l e n e l l a g e s t i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e d i n e o p l a s i e e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s e e d i n s i d i o s e - s o t t o l i n e a F r a n c e s c h i - I l t r a t t a m e n t o d e i g l i o m i i n i z i a n e l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i c h e d e v e e s s e r e s i a m o r f o l o g i c a c h e m o l e c o l a r e . E s i s t o n o i n f a t t i 1 5 0 d i v e r s i s o t t o t i p i d i n e o p l a s i a c e r e b r a l e e d è f o n d a m e n t a l e r i c o n o s c e r e f i n d a s u b i t o l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l s i n g o l o c a s o p e r p o t e r c o s ì s e l e z i o n a r e l e t e r a p i e p i ù a p p r o p r i a t e . F i n o a p o c h i a n n i f a a v e v a m o a d i s p o s i z i o n e s o l o c h i r u r g i a , r a d i o t e r a p i a e c h e m i o t e r a p i a . O r a i f a r m a c i a d a z i o n e m i r a t a s o n o u n a r e a l t à a n c h e n e l l a c u r a d e i t u m o r i c e r e b r a l i c h e e s p r i m a n o s p e c i f i c h e a l t e r a z i o n i m o l e c o l a r i " . " N a s c e d a q u e s t o r a p i d o p r o g r e s s o n e i t r a t t a m e n t i l a n o s t r a c a m p a g n a d ' i n f o r m a z i o n e r i v o l t a p r i n c i p a l m e n t e a s p e c i a l i s t i c l i n i c i e p a z i e n t i - c o n c l u d e C i n i e r i - L ' o n c o l o g i a m e d i c a è i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e e d è c o m p i t o d i a s s o c i a z i o n i e f o n d a z i o n i g a r a n t i r e s e m p r e u n a g g i o r n a m e n t o s c i e n t i f i c o q u a l i f i c a t o . L ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e è u n a r e a l t à c o n s o l i d a t a i n m o l t e f o r m e d i c a n c r o e d è u n a p p r o c c i o c h e i n d i r i z z a s e m p r e p i ù l e n o s t r e s c e l t e t e r a p e u t i c h e . S t a p o r t a n d o a r i s u l t a t i d a v v e r o i n t e r e s s a n t i e d i n i m m a g i n a b i l i f i n o a p o c h i a n n i f a a n c h e p e r n e o p l a s i e r a r e e d i f f i c i l i d a t r a t t a r e c o m e i g l i o m i d i b a s s o g r a d o I d h m u t a t i " .