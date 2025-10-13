R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i p r e s e n t i a m o u n ' a l t r a t a p p a d i ' U n C o n s i g l i o i n S a l u t e ' , i l p r o g r a m m a g r a t u i t o d i p r e v e n z i o n e p r o m o s s o d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e , e s o n o p r e s e n t i t u t t i g l i a t t o r i p r o t a g o n i s t i d i u n s e t t o r e c o m p l e s s o e d e l i c a t o c o m e l a S a l u t e ( a z i e n d e s a n i t a r i e l o c a l i , a z i e n d e o s p e d a l i e r e , c a t e g o r i e , o r d i n i p r o f e s s i o n a l i , a s s o c i a z i o n i ) , c h e r i n g r a z i o . ' U n C o n s i g l i o i n s a l u t e ' è i l p r o g r a m m a g r a t u i t o d i p r e v e n z i o n e p r o m o s s o d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e , r i v o l t o a t u t t i i d i p e n d e n t i d e l l a P i s a n a e a p e r t o a i c i t t a d i n i d i q u e s t a z o n a . S i s v o l g e r à d a o g g i a v e n e r d ì 1 7 o t t o b r e d a l l e o r e 9 a l l e 1 7 a l l a P i s a n a . I n u m e r i s o n o m o l t o s i g n i f i c a t i v i : c i r c a u n m i g l i a i o l e p r e s t a z i o n i p r e n o t a t e , c o m p r e s e 6 0 p r e n o t a z i o n i p e r l a d o n a z i o n e d i s a n g u e , c h e s i s v o l g e r à i n d u e g i o r n a t e " . L o h a d e t t o i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , A n t o n e l l o A u r i g e m m a , i n t e r v e n u t o q u e s t a m a t t i n a p r e s s o l a S a l a E t r u s c h i d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o i n v i a d e l l a P i s a n a 1 3 0 1 , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' i n i z i a t i v a c h e p r e v e d e a t t i v i t à g r a t u i t e d i p r e v e n z i o n e , d a l 1 3 a l 1 7 o t t o b r e . " E ’ u n p r o g e t t o c h e p o r t i a m o a v a n t i d a u n a n n o - h a r i c o r d a t o A u r i g e m m a - d o p o l ’ e v e n t o r i v o l t o a i d i p e n d e n t i a o t t o b r e d e l 2 0 2 4 , a b b i a m o o r g a n i z z a t o d u e a p p u n t a m e n t i d i ' U n C o n s i g l i o i n S a l u t e ' c o i n v o l g e n d o a n c h e l a c i t t a d i n a n z a - a m a g g i o s c o r s o a l c e n t r o c o m m e r c i a l e P o r t a d i R o m a i n z o n a B u f a l o t t a e a l u g l i o a l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a - c h e h a n n o r e g i s t r a t o u n a g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i s e n s i b i l i z z a r e , p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e d u c a r e a c o r r e t t i e s a n i s t i l i d i v i t a . L a p r e v e n z i o n e , c o m e r i p e t o s p e s s o , p u ò g e n e r a r e r i c a d u t e p o s i t i v e s u l l a s a l u t e e s u l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e , o l t r e a g a r a n t i r e l a d i a g n o s i p r e c o c e e t e m p e s t i v a " . " O g g i – h a p o i c o n c l u s o A u r i g e m m a - s o n o p r e s e n t i t u t t i g l i a t t o r i p r o t a g o n i s t i d e l l a s a n i t à d e l l a n o s t r a r e g i o n e : s o l t a n t o g r a z i e a l l o r o i m p e g n o e a l l o r o l a v o r o , c h e v o l o n t a r i a m e n t e s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i , è p o s s i b i l e r e a l i z z a r e p r o g r a m m i d i g r a n d e v a l o r e c o m e ' U n C o n s i g l i o i n s a l u t e ' , a d i m o s t r a z i o n e c h e , m e d i a n t e i l c o n f r o n t o , i l d i a l o g o e l a g i u s t a s i n e r g i a t r a t u t t e l e p a r t i c o i n v o l t e , s i p o s s o n o m e t t e r e i n c a m p o a z i o n i i m p o r t a n t i p e r l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e , a n c h e a c o s t o z e r o " . A l l ' i n i z i a t i v a - r i p o r t a u n a n o t a - h a n n o p r e s o p a r t e : l a A s l R o m a 3 ( d i r e t t o r e a m m i n i s t r a t i v o A n g e l o S c o z z a f a v a e d i r e t t o r e U o s d S c r e e n i n g , p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e , s t i l i d i v i t a , M a r i a R i t a N o v i e l l o ) ; A z i e n d a o s p e d a l i e r a U n i v e r s i t a r i a T o r V e r g a t a ( d i r e t t o r e g e n e r a l e F e r d i n a n d o R o m a n o ) ; U n i v e r s i t à d i T o r V e r g a t a – O f t a l m o l o g i a P T V ( d i r e t t o r e C a r l o N u c c i ) ; O r d i n e p r o v i n c i a l e d i R o m a d e i m e d i c i c h i r u r g h i e d e g l i o d o n t o i a t r i ( p r e s i d e n t e , A n t o n i o M a g i ) ; F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e ( s e g r e t a r i o p r o v i n c i a l e d i R o m a , P i e r l u i g i B a r t o l e t t i ) ; O p i - O r d i n e p r o f e s s i o n a l e d e g l i i n f e r m i e r i P r o v i n c i a d i R o m a ( p r e s i d e n t e , M a u r i z i o Z e g a ) . E a n c o r a : O r d i n e d e i f a r m a c i s t i d e l l a p r o v i n c i a d i R o m a ( P r e s i d e n t e , G i u s e p p e G u a g l i a n o n e ) ; O f i L a z i o – O r d i n e d e i f i s i o t e r a p i s t i ( p r e s i d e n t e , A n n a m a r i a S e r v a d i o ) ; F e d e r f a r m a R o m a ( p r e s i d e n t e , A n d r e a C i c c o n e t t i ) ; F o n d a z i o n e A n d i E t s - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e n t i s t i i t a l i a n i ( p r e s i d e n t e s e z i o n e d i R o m a , G i l b e r t o T r i e s t i n o ) ; I s t i t u t o i n t e r n a z i o n a l e s c i e n z e m e d i c h e a n t r o p o l o g i c h e e s o c i a l i – m a l a t t i e d e l l a p e l l e ( d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o A l d o M o r r o n e ) , C i t t a d i n a n z a t t i v a L a z i o ( S e g r e t a r i o g e n e r a l e , E l i o R o s a t i ) ; I n c r - I s t i t u t o n a z i o n a l e p e r l e r i c e r c h e c a r d i o v a s c o l a r i ( p r e s i d e n t e F r a n c e s c o F e d e l e ) ; F i r - F o n d a z i o n e i t a l i a n a d e l r e n e ( p r e s i d e n t e M a s s i m o M o r o s e t t i ) ; I a p b I t a l i a E t s - s e z i o n e i t a l i a n a d e l l ’ A g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a c e c i t à ( s e g r e t a r i o g e n e r a l e T i z i a n o M e l c h i o r r e ) ; M e l a n o m a D a y O d v ( p r e s i d e n t e G i a n l u c a P i s t o r e ) ; A d s p e m - A s s o c i a z i o n e d o n a t o r i s a n g u e ( M a r i e l l a D e S t e f a n o ) ; l a R e t e d i t u t t i - A s s o c i a z i o n e d o n a t o r i s a n g u e ( p r e s i d e n t e F e l i c e D i I o r i o ) ; A s s o c i a z i o n e f a r m a c i s t i v o l o n t a r i p e r l a p r o t e z i o n e c i v i l e d i R o m a ( v i c e p r e s i d e n t e L u c a P a g a n o M a r i a n o ) ; A s s o c i a z i o n e D o n n a D o n n a o n l u s ( v i c e p r e s i d e n t e D a n i e l a N a r c i s o ) .