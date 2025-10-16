R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ u c c i s i o n e d i F r a n c e s c o F o r t u g n o a o p e r a d i s i c a r i d i u n a c o s c a d e l l a ' n d r a n g h e t a h a s e g n a t o l a v i t a d e l l a d e m o c r a z i a d e l l a c o m u n i t à c a l a b r e s e i n m o d o i n c a n c e l l a b i l e . F o r t u g n o , m e d i c o s t i m a t o , u o m o o n e s t o e a p p a s s i o n a t o d e l b e n e c o m u n e , s i e r a d e d i c a t o a l l ’ i m p e g n o c i v i l e c o n c o r a g g i o , i n u n t e r r i t o r i o d i f f i c i l e . L ’ a s s a s s i n i o , e s e g u i t o n e l c o r s o d i u n e v e n t o p o l i t i c o , f u l ’ i n n e s c o d i u n m o v i m e n t o d i f o r t e r e a z i o n e a l l e m a f i e c h e e b b e i g i o v a n i c a l a b r e s i c o m e p r o t a g o n i s t i " . L o r i c o r d a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ' a s s a s s i n i o , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a v e d o v a M a r i a G r a z i a L a g a n à F o r t u g n o . " F u u c c i s o - r i c o r d a i l C a p o d e l l o S t a t o - p o c o d o p o a v e r e a s s u n t o l ’ i n c a r i c o d i v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a C a l a b r i a p e r c h é i l s u o c o e r e n t e o p e r a t o o s t a c o l a v a i l o s c h i a f f a r i d e l l e c o s c h e d e l l a ' n d r a n g h e t a . L a g i u s t i z i a h a c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a e s e c u t o r i e m a n d a n t i , d i m o s t r a n d o c h e l e t r a m e c r i m i n a l i p o s s o n o e s s e r e s c o n f i t t e " . " D e s i d e r o r i n n o v a r e i n q u e s t a g i o r n a t a l a p i ù i n t e n s a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a l l a s i g n o r a M a r i a G r a z i a L a g a n à F o r t u g n o , a i f i g l i G i u s e p p e e A n n a , a i f a m i l i a r i , a g l i a m i c i , a t u t t i c o l o r o c h e s i s e n t i r o n o c o l p i t i d a q u e l l a e f f e r a t a v i o l e n z a e a v v e r t i r o n o , d a s u b i t o , l a m i n a c c i a c r i m i n a l e v o l t a a s o p r a f f a r e l a l i b e r t à d i t u t t i . A i g i o v a n i c o n t i n u a n o a p a r l a r e l a t e s t i m o n i a n z a u m a n a e l ’ e r e d i t à m o r a l e d i F o r t u g n o . I l s u o r i f i u t o d i s o t t o m i s s i o n e a l l e c o s c h e è u n e s e m p i o e u n a t t o d i f i d u c i a n e l l a l i b e r t à e n e l l a d e m o c r a z i a c h e r i c h i a m a l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à . A v e n t ’ a n n i d a q u e l g i o r n o d i d o l o r e - c o n c l u d e M a t t a r e l l a - l a R e p u b b l i c a s i i n c h i n a a l l a s u a m e m o r i a " .