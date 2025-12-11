R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S e c o n d o n o i i l s e t t o r e d e v e p u n t a r e a i n u o v i m e r c a t i . C r e d o c h e s i a u n m o m e n t o d i c a m b i a m e n t o , m o l t o d i n a m i c o c h e d i m o s t r a q u e l l e a z i e n d e c h e a c c e t t a n o i l r i s c h i o d i u n m o n d o c h e c a m b i a , e n e a p p r o f i t t a n o , p e r c h é s i a p r i r a n n o m e r c a t i i n c r e d i b i l i , e c h i , i n v e c e , s i ‘ s i e d e ’ s u l l a s t a b i l i t à d e i m e r c a t i t r a d i z i o n a l i , c h e r i s c h i a n o , i n v e c e , d i c o m p r i m e r e l a c a p a c i t à d i c r e s c i t a d e l l e n o s t r e a z i e n d e ” . L o h a d e t t o E d o a r d o R i x i , v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , a l l ’ A s s e m b l e a S o c i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , c h e s i s v o l g e a n n u a l m e n t e p r e s s o l a C a m e r a d e i D e p u t a t i a R o m a , c o n u n c o n v e g n o d a l t i t o l o ‘ N a u t i c a : N u o v i P a r a d i g m i P e r L ’ i n d u s t r i a M a d e I n I t a l y : r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , e c o n o m i a , p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e n o r m a t i v e d i u n a f i l i e r a c h e g u i d a l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a e g u a r d a a l m o n d o ’ . “ N o i a b b i a m o b i s o g n o d i p r e s i d i a r e t u t t e l e a r e e c h e s i s t a n n o s v i l u p p a n d o a l m o n d o p e r c h é o l e p r e s i e d e l ' i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a o v e r r a n n o a l t r e i n d u s t r i e n a u t i c h e a f a r l o . O g g i s i a m o l e a d e r , d o b b i a m o t e n e r e q u e s t a l e a d e r s h i p e p e r f a r l o è n e c e s s a r i o i n v e s t i r e , s e m p l i f i c a r e s u l l e n o r m a t i v e i n I t a l i a e r i u s c i r e a d a r e c o n t r i b u t i p e r p o t e n z i a r e l ' i n n o v a z i o n e n e l s e t t o r e - s p i e g a R i x i - c o n f i d i a m o n e l l a g r a n d e c a p a c i t à d e i n o s t r i i m p r e n d i t o r i d i i n t e r p r e t a r e i m e r c a t i e d i n o n r i t e n e r e c h e l a s i t u a z i o n e a t t u a l e s i a s o l o c o n d e l l e p o t e n z i a l i t à d i r i s c h i o , i n q u a n t o v i s o n o a n c h e g r o s s e p o t e n z i a l i t à d i o p p o r t u n i t à , m a è n e c e s s a r i o s a p e r l e s f r u t t a r e , l e g g e n d o b e n e l ' a n d a m e n t o d e i m e r c a t i ” . “ N e l M e d i t e r r a n e o c ' è u n a g r a n d e c r e s c i t a , s o p r a t t u t t o i n a l c u n e a r e e g e o g r a f i c h e , c o m e i l N o r d A f r i c a e i l M e d i o O r i e n t e . S i t r a t t a d i t e r r i t o r i c h e n e i p r o s s i m i 2 0 - 3 0 a n n i p o t r a n n o p o t e n z i a l m e n t e s v i l u p p a r e n o n s o l o n a u t i c a d a d i p o r t o e t u r i s m o d i a l t a q u a l i t à , m a a n c h e u n a s t a b i l i t à g e o p o l i t i c a i m p o r t a n t e e u n o s v i l u p p o e c o n o m i c o . L ì s i p o t r e b b e r o i n s i d i a r e i n o s t r i m a g g i o r i c o m p e t i t o r o p p u r e l e n o s t r e m a g g i o r i o p p o r t u n i t à . S p e t t a a n o i e s s e r e i p r i m i a r e c a r s i i n q u e i P a e s i e r i u s c i r e a c o p r i r e q u e i m e r c a t i ” , c o n c l u d e i l v i c e m i n i s t r o .