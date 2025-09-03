R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l 2 0 2 3 è s t a t o u n a n n o d a r e c o r d p e r l a c a n t i e r i s t i c a n a u t i c a m o n d i a l e : i l m e r c a t o g l o b a l e h a t o c c a t o q u o t a 3 4 , 8 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a d e l + 7 , 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 . P e r i l 2 0 2 4 s i i n t r a v e d e a l l ’ o r i z z o n t e u n a s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a c r e s c i t a : l e s t i m e g l o b a l i p r e v e d o n o u n a c o n t r a z i o n e a t t o r n o a l - 5 % . I n c o n t r o t e n d e n z a i l s e g m e n t o p r e m i u m e d e i g r a n d i y a c h t , c o n u n a c r e s c i t a a t t e s a d e l + 5 - 1 0 % a s e c o n d a d e l l e f a s c e d i m e r c a t o . S u l l e p e r f o r m a n c e d e l s e t t o r e p o t r e b b e r o i n c i d e r e l e n u o v e t e n s i o n i c o m m e r c i a l i , c o n i d a z i U s a d e s t i n a t i a c o l p i r e s o p r a t t u t t o l e i m b a r c a z i o n i d i p i c c o l a e m e d i a d i m e n s i o n e . P e r l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a n e l 2 0 2 4 è i n v e c e a n c o r a a t t e s a u n a c r e s c i t a , s u p p o r t a t a d a l m i x p r o d u t t i v o p r i n c i p a l m e n t e f o c a l i z z a t o , i n t e r m i n i d i v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e , s u l s e g m e n t o d e i g r a n d i y a c h t . Q u e s t e a l c u n e d e l l e e v i d e n z e d i ' T h e S t a t e o f t h e a r t o f t h e g l o b a l y a c h t i n g m a r k e t 2 0 2 5 e d i t i o n ' , i l r e p o r t r e a l i z z a t o d a D e l o i t t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a c h e a n a l i z z a i l m e r c a t o g l o b a l e d e l l a n a u t i c a . G i u n t o a l l a t e r z a e d i z i o n e , l o s t u d i o è s t a t o p r e s e n t a t o i n a n t e p r i m a p r e s s o l a s e d e d i B o r s a I t a l i a n a , a P a l a z z o M e z z a n o t t e , i n a p e r t u r a d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o d i G e n o v a . " L o s t u d i o d i D e l o i t t e p e r m e t t e d i a g g i o r n a r e i l p o s i z i o n a m e n t o d e l l ’ I t a l i a a l l ’ i n t e r n o d e l q u a d r o g l o b a l e d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a : s i t r a t t a d i u n e l e m e n t o s t r a t e g i c o d i c o n o s c e n z a p e r g l i o p e r a t o r i d i s e t t o r e , a l l a v i g i l i a d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e i d a t i d i c o n s u n t i v o N a u t i c a i n C i f r e 2 0 2 4 p e r l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a , c h e s a r a n n o c o m u n i c a t i d a l n o s t r o U f f i c i o S t u d i a G e n o v a , m e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e , p r i m a d e l l ’ a p e r t u r a d e l S a l o n e n a u t i c o i n t e r n a z i o n a l e " , h a a f f e r m a t o M a r i n a S t e l l a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , c h e s o t t o l i n e a i n o l t r e " c o m e g l i o p e r a t o r i d e l c o m p a r t o a b b i a n o s e g n a l a t o n e l l e i n t e r v i s t e l ’ i m p o r t a n z a d e i s a l o n i n a u t i c i e d e g l i e v e n t i d i s e t t o r e c o m e f a t t o r e s t r a t e g i c o p e r l ’ e s p a n s i o n e d e l p r o p r i o b u s i n e s s , b e n r i l e v a b i l e p e r l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a d a l l ’ i m p o r t a n t e e c r e s c e n t e c o n t r i b u t o a l s u r p l u s d e l l a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e n a z i o n a l e " . L ’ I t a l i a è l a p r i m a i n d u s t r i a n a u t i c a e s p o r t a t r i c e a l i v e l l o m o n d i a l e : i l 9 0 % d e l l a p r o d u z i o n e t r i c o l o r e è d e s t i n a t a a l l ’ e x p o r t , r a p p r e s e n t a n d o c i r c a i l 1 3 % d e l s u r p l u s d e l l a b i l a n c i a c o m m e r c i a l e n a z i o n a l e , i n f o r t e c r e s c i t a d a l 3 % d e l 2 0 1 5 . N e l s e g m e n t o s u p e r y a c h t , l ’ I t a l i a m a n t i e n e l a l e a d e r s h i p c o n i l 5 4 % d e g l i o r d i n i p e r u n i t à e i l 3 4 % d e l v a l o r e , t r a i n a t a d a l s e g m e n t o 3 0 - 6 0 m e t r i : " L a c a n t i e r i s t i c a n a u t i c a i t a l i a n a c o n t i n u a a d i s t i n g u e r s i c o m e p l a y e r g l o b a l e d i r i f e r i m e n t o , c o m b i n a n d o l e a d e r s h i p i n d u s t r i a l e e c a p a c i t à d i e x p o r t p r i n c i p a l m e n t e s u i g r a n d i y a c h t " , h a c o m m e n t a t o T o m m a s o N a s t a s i , p a r t n e r e v a l u e c r e a t i o n s e r v i c e l e a d e r d i D e l o i t t e I t a l i a . " N o n o s t a n t e i l r a l l e n t a m e n t o e s t a b i l i z z a z i o n e d e l m e r c a t o , s i s o t t o l i n e a c h e i l c o m p a r t o r i l e v a d e i f o n d a m e n t a l i p i ù s o l i d i r i s p e t t o a g l i a n n i p r e c e d e n t i , r i m a n e n d o b e n p o s i z i o n a t o p e r i n t e r c e t t a r e l a d o m a n d a f u t u r a d i i m b a r c a z i o n i d i a l t o v a l o r e , s o s t e n u t a d a l l a c r e s c i t a d e l l a r i c c h e z z a p r i v a t a e d a u n p o s i z i o n a m e n t o c o m p e t i t i v o u n i c o a l i v e l l o m o n d i a l e " . N e l 2 0 2 3 i l m e r c a t o g l o b a l e d e l l e n u o v e c o s t r u z i o n i h a r a g g i u n t o 3 4 , 8 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a d e l + 7 , 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 . I l m e r c a t o h a s u p e r a t o l a c r e s c i t a d e l P I L g l o b a l e ( + 2 % ) , i n l i n e a c o n l a c r e s c i t a d e l l a r i c c h e z z a d e g l i U l t r a H i g h N e t W o r t h I n d i v i d u a l s , i n d i v i d u i c o n u n p a t r i m o n i o n e t t o s u p e r i o r e a i 3 0 m i l i o n i d i d o l l a r i , e d e i m e r c a t i a z i o n a r i . N o r d A m e r i c a e d E u r o p a h a n n o c o n s o l i d a t o l a l o r o p o s i z i o n e d i l e a d e r s h i p , r a p p r e s e n t a n d o i l 7 2 % d e l m e r c a t o f i n a l e . I n g e n e r a l e , p e r i l 2 0 2 4 è a t t e s a a l i v e l l o g l o b a l e u n a c o n t r a z i o n e d i c i r c a i l - 5 % , c a u s a t a s o p r a t t u t t o d a l c a l o d e l l e i m b a r c a z i o n i d i p i c c o l a t a g l i a , c h e , p e r ò , i n p a r t e è c o n t r o b i l a n c i a t o d a i P r e m i u m b r a n d e d a i s u p e r y a c h t . P e r l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a n e l 2 0 2 4 è i n v e c e a n c o r a a t t e s a u n a c r e s c i t a , s u p p o r t a t a d a l m i x p r o d u t t i v o p r i n c i p a l m e n t e f o c a l i z z a t o , i n t e r m i n i d i v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e , s u l s e g m e n t o d e i g r a n d i y a c h t . D a l 2 0 1 9 a l 2 0 2 3 i l s e g m e n t o d e i S u p e r y a c h t h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a d e l f a t t u r a t o d e l + 6 , 5 % , s u p e r a n d o i l ' l u s s o e s p e r i e n z i a l e ' ( + 3 , 8 % ) ; l a r e d d i t i v i t à d e l c o m p a r t o h a r a g g i u n t o i l 1 5 % , s f i o r a n d o l a m e d i a d e l l u s s o e s p e r i e n z i a l e ( 1 7 % ) , m a c o n i l p i ù f o r t e i n c r e m e n t o d i m a r g i n a l i t à d a l 2 0 1 8 ( + 9 p u n t i p e r c e n t u a l i ) . I l G l o b a l o r d e r b o o k h a t o c c a t o 6 9 6 u n i t à n e l 2 0 2 3 , i l l i v e l l o p i ù a l t o d a l 2 0 0 9 , g r a z i e a l r i m b a l z o p o s t - C o v i d , m a d a l 2 0 2 4 è a t t e s a u n a s t a b i l i z z a z i o n e . I l s e g m e n t o d e g l i y a c h t o l t r e i 6 0 m e t r i h a r a p p r e s e n t a t o s o l o i l 1 5 % d e l l e u n i t à , m a i l 5 7 % d e l v a l o r e . L e c o n s e g n e h a n n o r a g g i u n t o 2 1 2 u n i t à n e l 2 0 2 3 , i l m a s s i m o d a l 2 0 0 8 , s p i n t e d a l l e i m b a r c a z i o n i d e l s e g m e n t o 3 0 - 4 0 m e t r i , t a r g e t d e l l a n u o v a g e n e r a z i o n e d i a r m a t o r i : p e r i l 2 0 2 4 s o n o a t t e s e c i r c a 2 3 5 u n i t à . I p r i n c i p a l i o p e r a t o r i i t a l i a n i , i n t e r v i s t a t i s u i r i s u l t a t i c o n s u n t i v i 2 0 2 4 e s u l l e p r e v i s i o n i p e r i l s u c c e s s i v o t r i e n n i o , s t i m a n o p e r i l 2 0 2 4 u n a c r e s c i t a p i ù c o n t e n u t a r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e e u n r a l l e n t a m e n t o n e l 2 0 2 5 , c o n u n a r i p r e s a n e l 2 0 2 6 / 2 0 2 7 . L ’ a t t e s a è c h e i l m e r c a t o d e g l i y a c h t e s u p e r y a c h t ( > 8 0 f t ) c o n t i n u i a t r a i n a r e l ’ a n d a m e n t o c o m p l e s s i v o d e l c o m p a r t o . T r a i f a t t o r i c r i t i c i p e r i l f u t u r o , g l i o p e r a t o r i i t a l i a n i i n t e r v i s t a t i s e g n a l a n o l ’ i n c e r t e z z a d e i d a z i , c o n i m p a t t o s u d o m a n d a e m a r g i n a l i t à , l a r e v i s i o n e d e i l i s t i n i , l e c o n s e g u e n z e d e l ' d e s t o c k i n g ' d e i d e a l e r , a v v i a t o n e l l a s t a g i o n e 2 0 2 4 / 2 5 , e l ’ a v v e n t o d i n u o v e g e n e r a z i o n i d i c o n s u m a t o r i , s e m p r e p i ù a t t e n t e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l p r o d o t t o e d e l c i c l o p r o d u t t i v o , a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e a u n d e s i g n c u s t o m i z z a t o e o r i e n t a t o a l l i f e s t y l e . " I d a z i r a p p r e s e n t a n o u n o d e i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i i n c e r t e z z a c h e c a r a t t e r i z z a n o l e a s p e t t a t i v e d i p e r f o r m a n c e d i v e n d i t e e m a r g i n a l i t à p e r i l 2 0 2 5 " , h a s o t t o l i n e a t o E r n e s t o L a n z i l l o , D e l o i t t e P r i v a t e L e a d e r I t a l i a . " P e r u n c o m p a r t o i n d u s t r i a l e c o m e q u e l l o d e l l a n a u t i c a , c h e h a u n p e s o r i l e v a n t i s s i m o s u l s u r p l u s d i b i l a n c i a c o m m e r c i a l e d e l P a e s e , r i s u l t a a n c o r p i ù i m p o r t a n t e u n e s a m e c r i t i c o d e l l e s t r a t e g i e d o g a n a l i s i n q u i a d o t t a t e . B i s o g n a e s s e r e s i c u r i d i a v e r b e n e f i c i a t o d i t u t t i i v a n t a g g i r e g o l a m e n t a r i d i s p o n i b i l i o l t r e a d a n a l i z z a r e o p p o r t u n i t à i n n u o v i m e r c a t i d i s b o c c o d e l l e e s p o r t a z i o n i , m e n o e s p o s t i a l l e t u r b o l e n z e t a r i f f a r i e , o d i d e l o c a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a t r a m i t e a l l e a n z e c o n o p e r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i . T o r n a d i g r a n d e r i l e v a n z a , q u i n d i , i l r u o l o d e l l e f i e r e d i s e t t o r e , n o n s o l o p e r a c c r e s c e r e l a v i s i b i l i t à d e i p r o d o t t i , m a a n c h e p e r i n s t a u r a r e c o n n e s s i o n i s t r a t e g i c h e t r a o p e r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i " .