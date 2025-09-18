G e n o v a , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l S a l o n e N a u t i c o d i G e n o v a d e v e d i v e n t a r e i l p r i m o S a l o n e a l m o n d o " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e M a r c o B u c c i a l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l 6 5 e s i m o S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e . B u c c i , a l l a n o n a e d i z i o n e , p r i m a d a s i n d a c o , p o i d a p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e , h a d e t t o d i e s s e r e o g n i a n n o e m o z i o n a t o , " P e r c h é i l m a r e è u n a c o m p o n e n t e f o n d a m e n t a l e d e l n o s t r o m o d o d i v i v e r e " , h a d e t t o . " I o h o l a s t e s s a e t à d e l S a l o n e , 6 5 a n n i , l a m i a p r i m a v o l t a è s t a t a q u a n d o a v e v o d i e c i a n n i e d a l ì h o d e s i d e r a t o d i a n d a r e p e r m a r e " . S u l f u t u r o , B u c c i h a s o t t o l i n e a t o c h e q u e l l o g e n o v e s e è a l m o m e n t o i l t e r z o S a l o n e N a u t i c o a l m o n d o , m a l ' o b i e t t i v o è r a g g i u n g e r e i l p r i m a t o . " R i n g r a z i o C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a p e r c h é i l S a l o n e è r i u s c i t o a r a g g i u n g e r e v e t t e c h e n e s s u n o i m m a g i n a t a . A b b i a m o i n v e s t i t o t a n t o i n q u e s t i a n n i , i n t e r m i n i d i d e s i g n , i n t e l l i g e n z a , v i s i o n e e a c c o g l i e n z a , v o g l i a m o c h e s i c o n t i n u i a i n v e s t i r e , i l S a l o n e d i G e n o v a d e v e d i v e n t a r e i l p r i m o s a l o n e a l m o n d o , q u e s t a è l a s f i d a c h e l a n c i a m o o g g i " . " V o g l i a m o e s s e r e i p r i m i . V o g l i a m o l a v o r a r e , v o g l i a m o t i r a r c i s u l e m a n i c h e p e r e s s e r e i p r i m i . A b b i a m o l a m i g l i o r s t r u t t u r a , l a m i g l i o r e i n f r a s t r u t t u r a , u n p o s t o f a n t a s t i c o , a z i e n d e c h e s o n o n u m e r o u n o a l m o n d o " . h a d t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L i g u r i a . " L e n o s t r e b a r c h e s o n o l a b a n d i e r a d e l M a d e i n I t a l y , l o s t i l e , l ' i n n o v a z i o n e , i l m o d o d i l a v o r a r e , l e p e r s o n e , l a r i c a d u t a e c o n o m i c a s o n o u n s e g n a l e i m p o r t a n t e e v o g l i a m o e s s e r e i p r i m i . Q u e s t e b a r c h e , - c o n t i n u a B u c c i - q u e s t i i m p r e n d i t o r i , q u e s t i o p e r a t o r i t u t t i q u e l l i c h e c i l a v o r a n o s i m e r i t a n o d i a v e r e i l p r i m o s a l o n e a l m o n d o " . L ' a c c e s s i b i l i t à d e l p o r t o d i G e n o v a ? " E ' u n p r o b l e m a c h e v a r i s o l t o , c h e d e v e e s s e r e r i s o l t o . C i s o n o t u t t i i p r o g e t t i p e r r i s o l v e r e i l p r o b l e m a d e l l ' a c c e s s i b i l i t à " , c o n c l u d e B u c c i .