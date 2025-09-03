M i l a n o , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r q u e s t a n u o v a e d i z i o n e d e l S a l o n e n a u t i c o i n t e r n a z i o n a l e d i G e n o v a c i a s p e t t i a m o u n g r a n d e s u c c e s s o , i n q u a n t o n e g l i u l t i m i a n n i h a a v u t o u n g r a n d e r i l a n c i o , a n c h e g r a z i e a l l a r i g e n e r a z i o n e d e l ' w a t e r f r o n t ' d i L e v a n t e , g r a z i e a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , g r a z i e a t u t t i g l i i m p r e n d i t o r i e g l i i n v e s t i t o r i d e l s e t t o r e e g r a z i e a i c i t t a d i n i , c h e h a n n o r i s p o s t o i n m o d o m o l t o p o s i t i v o a i r i c h i a m i d e l l a n a u t i c a e a l l a b l u e e c o n o m y " . L o a f f e r m a M a r c o B u c c i , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L i g u r i a , i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l 6 5 e s i m o S a l o n e n a u t i c o d i G e n o v a , p r e v i s t o p e r i l p e r i o d o 1 8 - 2 3 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , t e n u t a s i a P a l a z z o M e z z a n o t t e a M i l a n o . " I l s e t t o r e d e l l a n a u t i c a n e l c a m p o d e l l a b l u e e c o n o m y s t a a c q u i s e n d o s e m p r e p i ù i m p o r t a n z a e d h a u n a g r a n d e r i c a d u t a e c o n o m i c a e o c c u p a z i o n a l e s u l t e r r i t o r i o l i g u r e , r e g i o n e n u m e r o u n o d e l s e t t o r e n o n s o l o i n I t a l i a , m a d i r e i i n t u t t o l ' a r c o d e l M e d i t e r r a n e o . P e r t a n t o , i l S a l o n e d i G e n o v a s i c a n d i d a a e s s e r e n o n s o l o i l p i ù i m p o r t a n t e i n E u r o p a , m a a d a r r i v a r e n e i p r i m i t r e a l m o n d o . T u t t o r a p o t r e m m o d i r e d i e s s e r e n e i p r i m i t r e a l m o n d o , a n c h e p e r i n t e r e s s e d e l p u b b l i c o , p e r c a p a c i t à c o n t r a t t u a l e , o s s i a d i n u m e r o d i c o n t r a t t i c h e v e n g o n o f i r m a t i , m a s o p r a t t u t t o p e r i l m e s s a g g i o l a n c i a t o : i l m a r e v a u t i l i z z a t o p e r d i v e r t i m e n t o , p e r p i a c e r e , p e r d i p o r t o , m a è i m p o r t a n t e a v e r n e a n c h e m o l t o r i s p e t t o , p e r c h é è u n a f o n t e i m p o r t a n t i s s i m a d i v i t a , d i e c o n o m i a e d i m o l t o a l t r o , b a s t i p e n s a r e a l l ’ i m p o r t a n z a s t e s s a d e l l ’ a c q u a - s o t t o l i n e a B u c c i - . A G e n o v a a b b i a m o u n a s t o r i a m o l t o i m p o r t a n t e d i c o m e s i a m o r i u s c i t i i n t r e n t ' a n n i a m i g l i o r a r e n o t e v o l m e n t e l a q u a l i t à d e l l e a c q u e , t a n t ' è v e r o c h e o g g i a b b i a m o u n p i ù a l t o n u m e r o d i B a n d i e r e b l u d i t u t t a l a L i g u r i a " . I n m e r i t o a l l a t u t e l a d e i m a r i , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L i g u r i a p a r l a c o n s o d d i s f a z i o n e d e l p a s s a g g i o n e l l e a c q u e l i g u r i d e l l a O c e a n R a c e E u r o p e , r e g a t a c h e a t t r a v e r s a i m a r i d e l l ' E u r o p a : " I e r i h a a t t r a v e r s a t o l a G a l l i n a r a , i l T i n o , e h a t o c c a t o t u t t a l a L i g u r i a , u n a s p e t t o c h e h o r i c h i e s t o i n m o d o p a r t i c o l a r e a l c e o d i O c e a n R a c e , R i c h a r d B r i s i u s , p e r c h é v o l e v o c h e l ’ O c e a n R a c e t o c c a s s e t u t t a l a r e g i o n e e n o n s o l o G e n o v a " . F o r t e l a p r e s e n z a n e l l a r e g i o n e a n c h e d e l l a c a n t i e r i s t i c a : " N o n s o l o a G e n o v a , m a a n c h e a L a S p e z i a . A G e n o v a s i f a n n o l e r i p a r a z i o n i e d è u b i c a t o a n c h e i l p r i m o c a n t i e r e c h e f a s t r u t t u r e i n c a r b o n i o " . M o l t o i m p o r t a n t i p e r i l s e t t o r e a n c h e l e c i t t à d i A l a s s i o , S a v o n a e I m p e r i a : " Q u e s t ’ u l t i m a s e m p r e p i ù i n c e n t r a t a s u l s e t t o r e d e l d i p o r t o . P e r t a n t o , l a b l u e e c o n o m y e i l d i p o r t o d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a a v r a n n o u n a r i c a d u t a e c o n o m i c a e o c c u p a z i o n a l e a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e s u t u t t a l a L i g u r i a " , c o n c l u d e .