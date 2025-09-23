R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a q u i n t a g i o r n a t a d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e h a o s p i t a t o l ’ 1 1 ° e d i z i o n e d e l l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e s u l T u r i s m o C o s t i e r o e M a r i t t i m o , o r g a n i z z a t a d a F e d e r t u r i s m o C o n f i n d u s t r i a , A s s o m a r i n a s e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . C o n i l P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a P i e r o F o r m e n t i s o n o i n t e r v e n u t i l ’ O n . G i m m i C a n g i a n o , P r e s i d e n t e I n t e r g r u p p o P a r l a m e n t a r e “ N a u t i c a ” , C a m e r a d e i D e p u t a t i , l ’ O n . M a r i a G r a z i a F r i j i a , S e g r e t a r i o I n t e r g r u p p o P a r l a m e n t a r e E c o n o m i a d e l M a r e , i l C o n s . E r i k a G u e r r i , C a p o d i G a b i n e t t o d e l M i n i s t r o d e l T u r i s m o , R o b e r t o P e r o c c h i o , P r e s i d e n t e A s s o m a r i n a s , P a o l o P e s s i n a , P r e s i d e n t e F e d e r a g e n t i , C a r l o D e R o m a n i s , R e s p o n s a b i l e T u r i s m o , F o r z a I t a l i a , m o d e r a t i d a l D i r e t t o r e G e n e r a l e d i F e d e r t u r i s m o C o n f i n d u s t r i a A n t o n i o B a r r e c a . N e l l ’ a m b i t o d e l l a c o n f e r e n z a s o n o s t a t i d i f f u s i i d a t i d e l l ’ i n d a g i n e r e a l i z z a t a d a A s s o m a r i n a s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F e d e r t u r i s m o C o n f i n d u s t r i a s u u n v a s t o c a m p i o n e d i p o r t i t u r i s t i c i c h e h a m o n i t o r a t o l ’ a n d a m e n t o d e l g i r o d ’ a f f a r i , c o n s i d e r a n d o s i a l a d o m a n d a s i a i l f a t t u r a t o , a n c h e i n r e l a z i o n e a g l i a d e g u a m e n t i t a r i f f a r i . P e r i l q u i n t o a n n o c o n s e c u t i v o è s t a t a r e g i s t r a t a u n a t e n d e n z a m o l t o p o s i t i v a . D o p o i l p e r i o d o d e l C o v i d , a p a r t i r e d a l 2 0 2 1 , l a r i c e r c a d i e s p e r i e n z e “ o p e n a i r ” h a f a v o r i t o i l r i t o r n o a l t u r i s m o n a u t i c o e a l l a n a v i g a z i o n e d a d i p o r t o . I p o r t i t u r i s t i c i h a n n o b e n e f i c i a t o i n p a r t i c o l a r e d e l b u o n a n d a m e n t o d e l m e r c a t o d e l l ’ u s a t o c o n c e n t i n a i a d i b a r c h e c h e d o p o u n r e f i t t i n g o u n a r i m o t o r i z z a z i o n e s o n o t o r n a t e a d o c c u p a r e s p a z i n e i m a r i n a , d a l c o s t a n t e i n c r e m e n t o d e l l e f l o t t e d i n a t a n t i e d i m b a r c a z i o n i d e s t i n a t e a l l a l o c a z i o n e n a u t i c a e a l c h a r t e r e d a l l ’ i n c r e m e n t o d e l l a f l o t t a i n t e r n a z i o n a l e d e i s u p e r y a c h t . O g g i s o n o c i r c a 2 . 0 0 0 l e u n i t à s o p r a i 3 0 m e t r i c h e v i s i t a n o l e n o s t r e c o s t e , r e s t a n d o a n c h e i n i n v e r n o e g e n e r a n d o p i c c h i d i p r e s e n z a d u r a n t e l ’ e s t a t e . L a d i s t r i b u z i o n e n o n è u n i f o r m e : L i g u r i a , N o r d S a r d e g n a e G o l f o d i N a p o l i s o n o l e a r e e p i ù f a v o r i t e , m a i l b e n e f i c i o s i s t a d i f f o n d e n d o p r o g r e s s i v a m e n t e i n t u t t a I t a l i a . I p o r t i t u r i s t i c i s t a n n o i n v e s t e n d o m o l t o p e r a d e g u a r s i a l l e n u o v e d i m e n s i o n i d e l l e i m b a r c a z i o n i . D o p o a n n i d i c r i s i , l a “ f a b b r i c a d e i p o r t i t u r i s t i c i ” s i è r i m e s s a i n m o t o : d e c i n e d i l o c a l i t à c o s t i e r e s t a n n o r i l a n c i a n d o g l i i n v e s t i m e n t i . L e p r e v i s i o n i f i n o a l 2 0 2 6 r e s t a n o p o s i t i v e : s i i p o t i z z a u n l i e v e r a l l e n t a m e n t o d o p o a n n i d i f o r t e c r e s c i t a , m a i n o s t r i a s s o c i a t i c o n f e r m a n o a s p e t t a t i v e d i c o n t i n u i t à , c o n i n c r e m e n t i l e g a t i s i a a g l i a d e g u a m e n t i t a r i f f a r i s i a a l l ’ a u m e n t o d e l l e d i m e n s i o n i d e l l e i m b a r c a z i o n i . R i m a n e p e r ò u n n o d o c r u c i a l e : l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l a n o r m a t i v a e l a r i f o r m a d e l D p r 5 0 9 d e l 1 9 9 7 . Q u e s t o r e g o l a m e n t o s p e c i a l e a v e v a c o n s e n t i t o a l l o r a l o s v i l u p p o d i n u m e r o s i p r o g e t t i a t t r a v e r s o l e c o n f e r e n z e d i s e r v i z i . L a c r i s i f i n a n z i a r i a g l o b a l e n e h a p o i f r e n a t o l ’ a t t u a z i o n e . O g g i s e r v o n o n u o v e r e g o l e p e r l e c o n f e r e n z e d i s e r v i z i , p e r l a r i m o d u l a z i o n e d e l l e c o n c e s s i o n i e p e r u n i n q u a d r a m e n t o f i s c a l e p i ù c o m p e t i t i v o , c o s ì d a p e r m e t t e r e a t u t t e l e e n e r g i e i n c a m p o d i e s p r i m e r e i l m a s s i m o p o t e n z i a l e . “ P a r a l l e l a m e n t e – h a c o n c l u s o R o b e r t o P e r o c c h i o – C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e A s s o m a r i n a s s t a n n o p r e p a r a n d o l a p r o s s i m a c o n f e r e n z a m o n d i a l e d e i p o r t i t u r i s t i c i d i I c o m i a – l a F e d e r a z i o n e M o n d i a l e d e l l e I n d u s t r i e n a u t i c h e – c h e s i t e r r à a V e n e z i a d a l 1 5 a l 1 7 o t t o b r e e r i u n i r à e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i , l e a d e r d e l l ’ i n d u s t r i a e d e c i s o r i p o l i t i c i p e r d i s c u t e r e d e l f u t u r o d e l l a g e s t i o n e d e l l e m a r i n e , d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . L ’ o b i e t t i v o è r a f f o r z a r e l ’ o f f e r t a p o r t u a l e t u r i s t i c a d e l n o s t r o P a e s e ” . D u r a n t e i l F o r u m è s t a t o f i r m a t o l ' a c c o r d o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e F e d e r a g e n t i , d a i P r e s i d e n t i P i e r o F o r m e n t i e P a o l o P e s s i n a . U n P r o t o c o l l o d i i n t e s a c h e l e d u e r e a l t à a i m p e g n a r s i n e l l ’ i s t i t u z i o n e d i u n t a v o l o d i c o n f r o n t o p e r m a n e n t e , c o o r d i n a t o d a i r i s p e t t i v i D i r e t t o r e G e n e r a l e e S e g r e t a r i o G e n e r a l e . I n p a r t i c o l a r e , l ’ i n t e s a i n t e r e s s a l a c o n d i v i s i o n e d e i d a t i d i s e t t o r e , f r u t t o d e l l a v o r o d e i r i s p e t t i v i C e n t r i S t u d i , l a p r o m o z i o n e e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i c o n v e g n i , s e m i n a r i e c o n f e r e n z e c o n g i u n t e , l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i a s c o p o f o r m a t i v o , d i v u l g a t i v o e p r o m o z i o n a l e a v e n t i a d o g g e t t o i t e m i c o n n e s s i a l l a y a c h t i n g i n t e r n a z i o n a l e , a l l a n a u t i c a d a d i p o r t o e , p i ù i n g e n e r a l e , a l l a b l u e e c o n o m y , l a c o n s u l t a z i o n e s u l l e a t t i v i t à d i a d v o c a c y e r a p p r e s e n t a n z a i s t i t u z i o n a l e . S i è r i u n i t o o g g i , i n s e s s i o n e p u b b l i c a , i l G r u p p o T e c n i c o p e r l ’ E c o n o m i a d e l M a r e d i C o n f i n d u s t r i a g u i d a t o d a l D e l e g a t o d e l P r e s i d e n t e p e r l ’ E c o n o m i a d e l M a r e , M a r i o Z a n e t t i , c h e s i è r i u n i t o o g g i a G e n o v a , i n o c c a s i o n e d e l S a l o n e N a u t i c o , e a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o l e r a p p r e s e n t a n z e i s t i t u z i o n a l i , t r a c u i i l V i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , E d o a r d o R i x i , i l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L i g u r i a , M a r i o B u c c i e l a S i n d a c a d i G e n o v a , S i l v i a S a l i s e , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a d a d i p o r t o i t a l i a n a , i l P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i . Z a n e t t i : " I l s i g n i f i c a t o d i q u e s t o G r u p p o t e c n i c o p e r l ’ E c o n o m i a d e l M a r e d i C o n f i n d u s t r i a , r i u n i t o a l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a , è q u e l l o d i c o n f r o n t a r c i c o n l e i s t i t u z i o n i p e r e s p o r r e l a r o t t a s u c u i n a v i g a r e p e r d e f i n i r e l a s t r a t e g i a d e l P a e s e . A b b i a m o l a v o r a t o s u t r e f i l o n i : I n f r a s t r u t t u r e e p o r t u a l i t à , V e t t o r i e F l o t t e e C o m p e t e n z e . P e r c i a s c u n o a b b i a m o i d e n t i f i c a t o c r i t i c i t à e o b i e t t i v i t r a s v e r s a l i a t u t t e l e c o m p o n e n t i d e l c l u s t e r " . F o r m e n t i : " C o n f i n d u s t r i a è l ' u n i c a o r g a n i z z a z i o n e a r a p p r e s e n t a r e t u t t o i l c l u s t e r d e l m a r e e t u t t a l a f i l i e r a n a u t i c a . S i a m o q u i p e r q u e s t o , d i f r o n t e a u n o d e i m i g l i o r i s p e t t a c o l i d e l l ' i n d u s t r i a M a d e i n I t a l y , p e r f a r e s q u a d r a t u t t i i n s i e m e e d a r e v o c e u n i t i a C o n f i n d u s t r i a " . B u c c i : “ L a n a u t i c a è l a c a r t a d ' i d e n t i t à d e l l ' I t a l i a , r a p p r e s e n t a l a m a s s i m a s u m m a d i i n g e g n e r i a , d e s i g n , c a p a c i t à i m p r e n d i t o r i a l e e t r a d i z i o n e d e l l e m a e s t r a n z e . S i a m o q u i a n c h e p e r c h é o g g i l ' i n d u s t r i a n a u t i c a r a p p r e s e n t a l a l e a d e r s h i p d e l c l u s t e r d e l m a r e " . R o b e r t a A n g e l i l l i , V i c e p r e s i d e n t e R e g i o n e L a z i o : “ D a l l a s e m p l i f i c a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a a l l a f o r m a z i o n e f i n o a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , c o n d i v i d o t u t t e l e i n d i c a z i o n i d i C o n f i n d u s t r i a e s o n o q u i a r i b a d i r e l a v o l o n t à d e l l a R e g i o n e L a z i o d i e s s e r e a b o r d o e f a r e l a s u a p a r t e . L a Z o n a l o g i s t i c a s e m p l i f i c a t a , c h e è i n d i r i t t u r a d i a r r i v o , s a r à u n i m p o r t a n t e f a t t o r e a b i l i t a n t e n e l l a n o s t r a R e g i o n e " . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o è s t a t o i n o l t r e a n n u n c i a t o i l p r i m o e v e n t o n a z i o n a l e “ L i g u r i a e G e n o v a , C a p i t a l e d e l l ’ E c o n o m i a d e l M a r e 2 0 2 6 ” , c h e s i s v o l g e r à i l 1 6 e 1 7 a p r i l e 2 0 2 6 , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e L i g u r i a e i l C o m u n e d i G e n o v a . L ’ i n i z i a t i v a , c h e p r o s e g u i r à n e l 2 0 2 7 c o n l a R e g i o n e C a m p a n i a e l a c i t t à d i N a p o l i , i n t e n d e d i v e n t a r e u n a p p u n t a m e n t o a n n u a l e d i c o n f r o n t o , p r o g e t t a z i o n e e p r o m o z i o n e d e l l a f i l i e r a b l u . A n n u n c i a t a l a n a s c i t a d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d i C o n f i n d u s t r i a s u l l ’ E c o n o m i a d e l M a r e , u n o r g a n i s m o p e r m a n e n t e c h e a v r à i l c o m p i t o d i a c c o m p a g n a r e c o n r i g o r e e m e t o d o l a d e f i n i z i o n e d e l l e s t r a t e g i e e d i s u p p o r t a r e C o n f i n d u s t r i a n e l l ’ e l a b o r a z i o n e d i p r o p o s t e o p e r a t i v e s u i n f r a s t r u t t u r e , f l o t t e , c o m p e t e n z e e s o s t e n i b i l i t à , d i m o n i t o r a r e e v a l u t a r e l ’ i m p a t t o d e l l e p o l i t i c h e a d o t t a t e e d i f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a i m p r e s a , i s t i t u z i o n i e m o n d o a c c a d e m i c o p e r t r a s f o r m a r e l e p o t e n z i a l i t à d e l s e t t o r e i n i n n o v a z i o n e , o c c u p a z i o n e e c r e s c i t a . L a g i o r n a t a o d i e r n a a l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e d i G e n o v a è s t a t a c a r a t t e r i z z a t a d a u n r i c c o c a l e n d a r i o d i i n c o n t r i e c o n v e g n i , c h e h a n n o a f f r o n t a t o t e m i c e n t r a l i p e r i l f u t u r o d e l l a n a u t i c a , d a l l a f o r m a z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à , d a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a a l l a c u l t u r a . L a S a l a S t a m p a h a o s p i t a t o i l t r a d i z i o n a l e m o m e n t o d i i n c o n t r o c o n i g i o r n a l i s t i c h e h a v i s t o p r o t a g o n i s t a o g g i i l V i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a A l e s s a n d r o G i a n n e s c h i c h e h a t r a c c i a t o i l q u a d r o d e l s e t t o r e d e g l i a c c e s s o r i e c o m p o n e n t i s t i c a , c o m p a r t o l e a d e r m o n d i a l e i n s i e m e a s u p e r y a c h t e i m b a r c a z i o n i p n e u m a t i c h e . G i a n n e s c h i h a f o r n i t o u n r i s c o n t r o m o l t o p o s i t i v o r i g u a r d o a l l ’ i n i z i a t i v a T e c h T r a d e D a y s , i l f o r m a t B 2 B d e d i c a t o a l l e u l t i m e n o v i t à d e l s e t t o r e c o n o l t r e 4 0 0 b r a n d d i a c c e s s o r i s t i c a e c o m p o n e n t i s t i c a n a u t i c a , d e d i c a t a a l b u s i n e s s , a l l a t e c n o l o g i a e a l n e t w o r k i n g p r o f e s s i o n a l e . I l t e m a d e l l a t e c n o l o g i a è e n t r a t o n e l v i v o , n e l p o m e r i g g i o , c o n i l c o n v e g n o “ V e r s o l a n a v i g a z i o n e a z e r o e m i s s i o n i : i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e s o s t e n i b i l i t à ” , a c u r a d e l C e n t r o n a z i o n a l e M o b i l i t à S o s t e n i b i l e – S p o k e 3 – V i e d ’ a c q u a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i C n r , U n i G e , U n i N a , U n i P a , U n i P a r t h e n o p e e F i n c a n t i e r i . A l l e 1 4 : 3 0 d u e a p p u n t a m e n t i p a r a l l e l i h a n n o a r r i c c h i t o i l p r o g r a m m a : “ L ’ A i n e l l a p r o g e t t a z i o n e e n e l g o v e r n o d i u n ’ i m b a r c a z i o n e ” , c u r a t o d a A t e n a L o m b a r d i a e P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , e “ Q u a l e f i s c o p e r l a c o m p e t i t i v i t à n e l s e t t o r e d e l l a n a u t i c a ? ” , p r o m o s s o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e M a g i s t r a t i T r i b u t a r i S e z i o n e L i g u r i a i n s i e m e a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . S e m p r e n e l p o m e r i g g i o , a l l e 1 5 : 0 0 , i l G e n o v a B l u e D i s t r i c t e i l C o m u n e d i G e n o v a h a n n o p r o p o s t o i l t a l k “ C l i m a e a c q u a , d u e s f i d e d a a f f r o n t a r e : g e n e r a r e c o n o s c e n z a , s o s t e n e r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e ” . P r e s s o l a S a l a M e z z o g i o r n o , s i è s v o l t a l a t a v o l a r o t o n d a “ Q u a l e f i s c o p e r l a c o m p e t i t i v i t à n e l s e t t o r e d e l l a n a u t i c a ? ” , p r o m o s s a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e M a g i s t r a t i T r i b u t a r i – S e z i o n e L i g u r i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i G e n o v a , l ’ O r d i n e d e g l i A v v o c a t i d i G e n o v a e l ’ O r d i n e d e i D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i e d E s p e r t i C o n t a b i l i d i G e n o v a . I l a v o r i s i s o n o a p e r t i c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i M a r i n a C e l l e , P r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e M a g i s t r a t i T r i b u t a r i L i g u r i a , d i C o s i m o F e r r i , P r e s i d e n t e d e l l a p r i m a c o m m i s s i o n e d e l C . P . G . T . , d i L u i s a G i o r d a n o , D i r e t t o r e R e g i o n a l e d e l l ’ A g e n z i a d e l l e E n t r a t e d e l l a L i g u r i a , d i G i o v a n n i S o a v e , G a r a n t e d e l C o n t r i b u e n t e p e r l a R e g i o n e L i g u r i a , e d i M a r i n a S t e l l a , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . S o n o i n t e r v e n u t i i n o l t r e L u i g i A t t a n a s i o , P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i G e n o v a , S t e f a n o S a v i , P r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e g l i A v v o c a t i d i G e n o v a , M a u r o R o v i d a , P r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e i D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i e d E s p e r t i C o n t a b i l i d i G e n o v a , C a r m e l a M a c c h i a r o l a , S e g r e t a r i o G e n e r a l e A . M . T . N a z i o n a l e , e B a r b a r a B e n a z z i , V i c e p r e s i d e n t e C a t L i g u r i a . L ’ i n t r o d u z i o n e s c i e n t i f i c a a i t e m i d e l c o n v e g n o è s t a t a a f f i d a t a a l D o t t . A l b e r t o C a r d i n o , P r e s i d e n t e f . f . d e l l a C o r t e d i G i u s t i z i a T r i b u t a r i a d i s e c o n d o g r a d o d e l l a L i g u r i a . L a s e s s i o n e u n i c a d e l l a t a v o l a r o t o n d a , m o d e r a t a d a M a r i n a C e l l e , h a v i s t o a l t e r n a r s i c o n t r i b u t i d i a u t o r e v o l i e s p e r t i . M a s s i m o S c u f f i , g i à C o n s i g l i e r e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , h a a f f r o n t a t o i l t e m a d e l l ’ a b u s o e d e l l ’ e l u s i o n e n e l s e t t o r e n a u t i c o ; R e m o D o m i n i c i , P r o f e s s o r e d i D i r i t t o F i n a n z i a r i o , h a a n a l i z z a t o i l p r i n c i p i o d i t e r r i t o r i a l i t à n e l l e p r e s t a z i o n i d i s e r v i z i i n a m b i t o n a u t i c o ; A l b e r t o M a r c h e s e l l i , P r o f e s s o r e d i D i r i t t o F i n a n z i a r i o e P r e s i d e n t e C A T L i g u r i a , h a a p p r o f o n d i t o l e f r o d i I V A e i l c o n t r a s t o a l l a c r i m i n a l i t à e c o n o m i c a . A s e g u i r e , M a r i n e l l a B a l d i C e l l e ( F o r o d i M i l a n o ) h a t r a t t a t o l ’ i m p o n i b i l i t à a i f i n i T A R I d e g l i s p a z i a c q u e i a d i b i t i a p o s t o b a r c a , m e n t r e A n d r e a L o v i s o l o ( F o r o d i G e n o v a ) s i è s o f f e r m a t o s u l t e m a d e l l ’ i m p o n i b i l i t à d e i r e d d i t i d e i m a r i t t i m i i t a l i a n i i m b a r c a t i s u n a v i c o n b a n d i e r a e s t e r a . R o b e r t o N e g l i a , R e s p o n s a b i l e R a p p o r t i I s t i t u z i o n a l i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , h a a n a l i z z a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l l e a s i n g n a u t i c o a c i n q u e a n n i d a l l a r i f o r m a d e l 2 0 2 0 , e S t e f a n o M a r c h e s e , V i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e i D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i e d E s p e r t i C o n t a b i l i d i G e n o v a , h a t r a c c i a t o l e p r o s p e t t i v e d i u n a “ r o t t a f i s c a l e ” p e r r e n d e r e l a n a u t i c a p i ù c o m p e t i t i v a . A l l e 1 6 : 3 0 , i l c o n v e g n o “ R o t t e d i c a m b i a m e n t o : d a l l a v e l a a l c l o u d ” , o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e A n s a l d o e F o n d a z i o n e L e o n a r d o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , s i è a p e r t o c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i R a f f a e l l a L u g l i n i , P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A n s a l d o , d i H e l g a C o s s u , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i F o n d a z i o n e A n s a l d o e F o n d a z i o n e L e o n a r d o E T S , e d i P i e r o F o r m e n t i , P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . I l p r o g r a m m a h a q u i n d i v i s t o l o s v o l g i m e n t o d i d u e p a n e l t e m a t i c i . N e l p r i m o , “ R o t t e s t o r i c h e ” , s o n o i n t e r v e n u t i A n t o n i o C a l a b r ò , P r e s i d e n t e d i M u s e i m p r e s a , M a r c o D o r i a , P r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i S t o r i a E c o n o m i c a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d i G e n o v a , e G i u s e p p e C o s t a , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i C o s t a E d u t a i n m e n t . I l s e c o n d o p a n e l , i n t i t o l a t o “ N a v i g a r e i l f u t u r o ” , h a a p p r o f o n d i t o l e p r o s p e t t i v e d e l l ’ i n n o v a z i o n e c o n g l i i n t e r v e n t i d i P a o l o C e r i o l i , D i r e t t o r e I n n o v a z i o n e d i F i n c a n t i e r i , A n d r e a C a m p o r a , M a n a g i n g D i r e c t o r d e l l a D i v i s i o n e C y b e r & S e c u r i t y S o l u t i o n s d i L e o n a r d o , e G r e t a R a d a e l l i , H e a d o f A d v a n c e d C o g n i t i v e S o l u t i o n C e n t e r o f E x c e l l e n c e d i L e o n a r d o . A s e g u i r e , l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r i v i s t a “ C i v i l t à d e i d a t i ” , a c u r a d e l D i r e t t o r e J a i m e D ’ A l e s s a n d r o , c o n i l c o n t r i b u t o d e l R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i G e n o v a , F e d e r i c o D e l f i n o . L e c o n c l u s i o n i s o n o s t a t e a f f i d a t e a M a r c o B u c c i , P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L i g u r i a , e a S i l v i a S a l i s , S i n d a c o d i G e n o v a . A m o d e r a r e l ’ i n c o n t r o è s t a t a C l a u d i a C e r i o l i , R e s p o n s a b i l e A r c h i v i s t o r i c i d i F o n d a z i o n e A n s a l d o . L ’ E b e r h a r d & C o . T h e a t r e h a o s p i t a t o l a c o n s u e t a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 1 5 1 M i g l i a - T r o f e o C e t i l a r 2 0 2 6 , l a r e g a t a d ’ a l t u r a o r g a n i z z a t a d a l l o Y a c h t C l u b R e p u b b l i c a M a r i n a r a d i P i s a , Y a c h t C l u b P u n t a A l a e Y a c h t C l u b L i v o r n o , i n p r o g r a m m a p e r i l p r o s s i m o 3 0 m a g g i o a l l a r g o t r a L i v o r n o e M a r i n a d i P i s a . L a g i o r n a t a s i è c o n c l u s a a l l e 1 8 : 3 0 c o n l ’ a p p u n t a m e n t o “ I n c o n t r i d ’ A u t o r e ” , c h e h a v i s t o l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o d i A n t o n i o C a p r a r i c a , “ K a t e e l a m a l e d i z i o n e d e i G a l l e s . L a n u o v a p r i n c i p e s s a d e l p o p o l o s f i d a s e c o l i d i s v e n t u r e ” , n e l l a V I P L o u n g e d e l P a d i g l i o n e B l u .