R o m a , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A c o n c l u s i o n e d i u n p a l i n s e s t o d i i n c o n t r i d e d i c a t i a l v i v e r e i l m a r e i n m a n i e r a p i ù c o n s a p e v o l e , s i è t e n u t a , p r e s s o l a s a l a F o r u m 2 5 d e l P a d i g l i o n e B l u d e l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e , l a t e r z a e d i z i o n e d i ' E u r o p e a n S u s t a i n a b l e B o a t i n g R o u n d t a b l e ' , a p p u n t a m e n t o o r g a n i z z a t o d a E u r o p e a n B o a t i n g I n d u s t r y ( E b i ) e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . M o d e r a t a d a P h i l i p p e E a s t h i l l , l a T a v o l a r o t o n d a , d a l t i t o l o ' C r e s c i t a r e s i l i e n t e e s o s t e n i b i l e i n u n c o n t e s t o d i c a m b i a m e n t i d e l c o m m e r c i o g l o b a l e ' s i è c o n f e r m a t o u n m o m e n t o i m p o r t a n t e d i c o n f r o n t o i n u n m o m e n t o i n c u i l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e e l a p o l i t i c a c o m m e r c i a l e p r o t e z i o n i s t i c a a v v i a t a d a g l i U s a s t a n n o m e t t e n d o a d u r a p r o v a l a s t a b i l i t à d e l l e i n d u s t r i e n e i P a e s i e u r o p e i . G l i i n t e r v e n u t i h a n n o a p p r o f o n d i t o i l c o n t r i b u t o c h e l e p o l i t i c h e d e l l ’ U e p o s s o n o o f f r i r e p e r g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e l a c o m p e t i t i v i t à f u t u r a a n c h e n e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a . C o n l ’ E u r o p a a l v e r t i c e m o n d i a l e n e l l ’ e x p o r t d i i m b a r c a z i o n i d a d i p o r t o , i r e c e n t i s v i l u p p i g e o p o l i t i c i e n e i f l u s s i c o m m e r c i a l i r i c h i e d o n o n u o v e l i n e e s t r a t e g i c h e . H a a p e r t o i l c o n v e g n o u n v i d e o m e s s a g g i o d e l v i c e p r e s i d e n t e e s e c u t i v o d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , R a f f a e l e F i t t o , c h e h a r i n g r a z i a t o P i e r o F o r m e n t i e R o b e r t M a r x – r i s p e t t i v a m e n t e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e p r e s i d e n t e d i E b i - p e r l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l ’ e v e n t o e l ’ i n v i t o . H a c o n d i v i s o l a s u a v i s i o n e s o t t o l i n e a n d o c h e l ’ E u r o p a , p r i m a d e s t i n a z i o n e t u r i s t i c a a l m o n d o , v e d e n e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a u n s e t t o r e c o n u n r u o l o u n i c o e c r u c i a l e p e r l ’ e c o n o m i a e u r o p e a . I n u n m o m e n t o c r i t i c o s e g n a t o d a p r e s s i o n i i n t e r n e e d e s t e r n e , h a a g g i u n t o , è n e c e s s a r i o a n t i c i p a r e i c a m b i a m e n t i , f a r s i t r o v a r e p r o n t i e a g i r e c o n r a p i d i t à e d e f f i c a c i a . È s e g u i t a l ’ i n t e r v i s t a a l l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e c r o a t a Ž e l j a n a Z o v k o a p p e n a r i e n t r a t a d a i n c o n t r i a W a s h i n g t o n . I l c o l l o q u i o s i è i n c e n t r a t o s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a c c o r d o c o m m e r c i a l e U E - U S A e s u l l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e l e b a r r i e r e b u r o c r a t i c h e a l l ' i n t e r n o d e l m e r c a t o u n i c o e u r o p e o p e r s t i m o l a r n e l a c r e s c i t a e c o n o m i c a . F a b i o P l a n a m e n t e , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , h a d a t o i l b e n v e n u t o a i p a r t e c i p a n t i d e l l a t a v o l a r o t o n d a s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d i u n a d i s c u s s i o n e a p e r t a e l a n e c e s s i t à d i u n a c o l l a b o r a z i o n e f r a t u t t i g l i a t t o r i p e r a f f r o n t a r e u n a s f i d a s i g n i f i c a t i v a c h e d e f i n i r à i l f u t u r o d e l l e a z i e n d e . “ R i v e s t i r e r u o l i s i a i n C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a c h e i n E B I r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r a l l i n e a r e l e p r i o r i t à n a z i o n a l i e l e s t r a t e g i e e u r o p e e . Q u e s t a t a v o l a r o t o n d a a s s u m e i l r u o l o d i p i a t t a f o r m a d e c i s i v a p e r p r o m u o v e r e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a e s o s t e n i b i l e d e l f u t u r o d e l l a n a u t i c a , a s s i c u r a n d o u n a r a p p r e s e n t a n z a e f f i c a c e d e l s e t t o r e n e l l e p o l i t i c h e e u r o p e e . L ' o b i e t t i v o c o m u n e è d i m a n t e n e r e l a p o s i z i o n e d i l e a d e r s h i p d e l S a l o n e N a u t i c o , p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à e i l p r o g r e s s o d e l s e t t o r e ” . A l t a v o l o d i c o n f r o n t o s i s o n o p o i r i u n i t i g l i e u r o p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i B r a n d o B e n i f e i e L e t i z i a M o r a t t i , n o n c h é G a b r i e l e G i u d i c e , E x p e r t d e l G a b i n e t t o d e l V i c e p r e s i d e n t e R a f f a e l e F i t t o . A r a p p r e s e n t a r e l ’ i n d u s t r i a a n c h e S e b a s t i a n N i e t u p s k i , C E O d e l g r u p p o K o t n i z e d e x P r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e P o l b o a t . D a l d i b a t t i t o è e m e r s a s e m p r e p i ù l a n e c e s s i t à d i i m p o s t a r e s i n e r g i e t r a p o l i t i c h e e u r o p e e e i n d u s t r i a , p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a e c o n o m i c a d e i t e r r i t o r i e d e l l e i m p r e s e m a n t e n e n d o i l v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o d e l l ’ E u r o p a a l i v e l l o g l o b a l e . L ’ o b i e t t i v o d e l G r e e n D e a l e u r o p e o v e r s o u n a n e u t r a l i t à d e l l a c a r b o n f o o t p r i n t v e r s o i l 2 0 3 0 a p p a r e a n c o r a l o n t a n o p e r m a n c a n z a d i r i s o r s e , e d è p e r t a n t o n e c e s s a r i a u n a v i s i o n e o l i s t i c a c h e b i l a n c i g l i o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à c o n l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e e l a s a l v a g u a r d i a d e l l ' o c c u p a z i o n e , p o i c h é l ' a t t u a l e a p p r o c c i o r i s u l t a d i f f i c i l m e n t e r a g g i u n g i b i l e s e n z a a r r e c a r e d a n n o a l l ' i n d u s t r i a e u r o p e a . P i e r o F o r m e n t i , P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , h a c h i u s o l a t a v o l a r o t o n d a c o m m e n t a n d o : “ N o n v o g l i a m o r i p e t e r e q u a n t o a v v e n u t o r e c e n t e m e n t e n e l s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o : i m p a r a r e d a g l i e r r o r i è f o n d a m e n t a l e . L a c o n n e s s i o n e t r a l a C o m m i s s i o n e e l ’ i n d u s t r i a , s p e c i a l m e n t e c o n i n o s t r i r a p p r e s e n t a n t i i n E u r o p a d e v e r a f f o r z a r s i . E q u e s t o a p p u n t a m e n t o , m o m e n t o d i g r a n d e c o n f r o n t o , r i s u l t a i n l i n e a c o n q u e s t ’ o b i e t t i v o ” . A n c o r a s u l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à s i è i n c e n t r a t a l a t a v o l a r o t o n d a s u i c r i t e r i E s g p e r l a n a u t i c a , o r g a n i z z a t a d a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , B p e r B a n c a e R i n a c h e i n s i e m e h a n n o s v i l u p p a t o i l p r o g e t t o ' S u s t a i n a b l e F i n a n c e L a b ' p e r p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l e t e m a t i c h e E s g e s u l l a f i n a n z a s o s t e n i b i l e , a t t r a v e r s o l o s v i l u p p o d i s e r v i z i e s t r u m e n t i f i n a n z i a r i d e d i c a t i a l s e t t o r e n a u t i c o a s u p p o r t o d e l l a r e a l i z z a z i o n e d i p i a n i d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , e n e r g e t i c a e s o s t e n i b i l e . L a t a v o l a r o t o n d a è s t a t a i n t r o d o t t a d a E r n e s t o L a n z i l l o , D e l o i t t e P r i v a t e L e a d e r I t a l i a c o n u n f o c u s s u l m e r c a t o g l o b a l e d e l l a n a u t i c a e l e i m p l i c a z i o n i d e l l e t e m a t i c h e E S G s u l s e t t o r e . S u l p r o g e t t o “ S u s t a i n a b l e F i n a n c e L a b ” s o n o i n t e r v e n u t i L u i g i B o t t o s , H e a d o f E s g C e r t i f i c a t i o n C e n t r e , R i n a S e r v i c e s , A d e l a i d e M o n d o , R e s p o n s a b i l e U f f i c i o L e n d i n g P r o d u c t s , S o l u t i o n s & S a l e s B p e r C o r p o r a t e & I n v e s t m e n t B a n k i n g , P a o l o L o r e n z o G a m b a , P r o f e s s o r e i n c a r i c a t o i n P r o j e c t M a n a g e m e n t f o r Y a c h t P r o d u c t i o n – U n i G e , S t e f a n o P a g a n i I s n a r d i , D i r e t t o r e U f f i c i o S t u d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . A l t e r m i n e , E m a n u e l e C a s t a g n o , C e r t i f i c a t i o n E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t d i R i n a , h a c o n s e g n a t o a M a r i n a S t e l l a , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , l a t a r g a p e r i l r i n n o v o d e l l a C e r t i f i c a z i o n e I S O 2 0 1 2 1 p e r l a p r o g e t t a z i o n e s o s t e n i b i l e d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e . " I l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e – h a d i c h i a r a t o S t e l l a – è u n a c c e l e r a t o r e d e l b u s i n e s s d e l l e a z i e n d e . R a p p r e s e n t a n o n s o l o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o , m a a n c h e u n ’ o p p o r t u n i t à p e r l e P m i p e r a p p r e n d e r e l a c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à . A b b i a m o i n i z i a t o q u e s t o p e r c o r s o c i n q u e a n n i f a , i n u n m o m e n t o d e l i c a t o c o m e q u e l l o d e l l a p a n d e m i a , e s i a m o o r g o g l i o s i d i r i c e v e r e q u e s t a c o n f e r m a d a R i n a e d i r a p p r e s e n t a r e u n e s e m p i o p e r l e n o s t r e a z i e n d e e l a f i l i e r a " . I l p a l i n s e s t o d e g l i e v e n t i d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o h a , i n o l t r e , o s p i t a t o i l c o n v e g n o ' A i n e l l a n a u t i c a : r e s p o n s a b i l i t à , s t r u m e n t i e s t r a t e g i e ' , a c u r a d i E n a v e - E n t e N a v a l e E u r o p e o . L ’ i n c o n t r o h a m e s s o a f u o c o i m p a t t i e o p p o r t u n i t à d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l a f i l i e r a , d a l l ’ i n t e g r a z i o n e a b o r d o a l l a g e s t i o n e d e i d a t i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p r o f i l i d i r e s p o n s a b i l i t à e a g l i s t r u m e n t i p e r u n ’ a d o z i o n e s i c u r a e c o n f o r m e . A l l ’ E b e r h a r d & C o . T h e a t r e , s i è s v o l t a l a c o n f e r e n z a o r g a n i z z a t a d a G u a r d i a C o s t i e r a “ I n u m e r i d e l l ’ e s t a t e 2 0 2 5 . T r a c i e l o e m a r e , l ’ a t t i v i t à o p e r a t i v a d e l l a G u a r d i a C o s t i e r a i n m a r e e s u i l a g h i ” , u n a r i c o g n i z i o n e d e l l e p r i n c i p a l i a t t i v i t à d i v i g i l a n z a , s o c c o r s o e c o n t r o l l o c o n d o t t e n e l l a s t a g i o n e e s t i v a . A l l e 1 5 : 0 0 è s e g u i t o ' P i a n o d i r a z i o n a l i z z a z i o n e e a m m o d e r n a m e n t o d e l l a f l o t t a n a v a l e d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a ' , a c u r a d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , c h e h a i l l u s t r a t o g l i i n d i r i z z i p e r l ’ e f f i c i e n t a m e n t o d e l l a f l o t t a , l ’ a g g i o r n a m e n t o t e c n o l o g i c o d e i m e z z i e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c a p a c i t à o p e r a t i v e . H a n n o c h i u s o i l p o m e r i g g i o , “ Z o n a L o g i s t i c a S e m p l i f i c a t a : p r o s p e t t i v e e o p p o r t u n i t à ” a c u r a d i R e g i o n e L i g u r i a , d e d i c a t o a g l i s t r u m e n t i d e l l a Z l s p e r a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i , s n e l l i r e l e p r o c e d u r e e f a v o r i r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p o r t u a l e e d e l l a l o g i s t i c a r e g i o n a l e , e l a C e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a I V e d i z i o n e d e l C a m p i o n a t o r e g i o n a l e l i g u r e v e l a p a r a l i m p i c a H a n s a 3 0 3 , a n n o 2 0 2 5 , o r g a n i z z a t o d a R e g i o n e L i g u r i a , L i g u r i a 2 0 2 5 e P r y s m i a n .