R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o d i G e n o v a h a p r o s e g u i t o i l s u o p r o g r a m m a c o n l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e g l i e v e n t i t e r r i t o r i a l i d e l c i r c u i t o i t a l i a n o p a t r o c i n a t o d a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a a s u p p o r t o d e l l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e . H a a p e r t o l a c o n f e r e n z a s t a m p a i l s a l u t o d e l P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i a c c o m p a g n a t o d a l V i c e p r e s i d e n t e M a r c o M o n s u r r ò , d e l e g a t o a l l o s v i l u p p o d e l M e z z o g i o r n o , Z e s e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . " N e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d e l S a l o n e N a u t i c o a b b i a m o p r e s e n t a t o l ’ a n a l i s i e f f e t t u a t a d a l n o s t r o O s s e r v a t o r i o N a u t i c o N a z i o n a l e s u l p r o f i l o d e l d i p o r t i s t a i t a l i a n o . A l c u n i d a t i m i h a n n o c o l p i t o : l ’ 8 0 % d e g l i a r m a t o r i h a p i ù d i 5 0 a n n i , c o n u n a f a s c i a m a g g i o r i t a r i a ( 4 5 % ) t r a i 6 0 e i 7 5 a n n i , m e n t r e g l i u n d e r 4 0 r a p p r e s e n t a n o a p p e n a i l 4 % . I l M e z z o g i o r n o d a s o l o c o n c e n t r a i l 2 5 % d e g l i a r m a t o r i e d è l a p r i m a m a c r o a r e a p e r n u m e r o d i g i o v a n i a r m a t o r i – h a d i c h i a r a t o F o r m e n t i . È c h i a r o c h e d o b b i a m o f a r e s i s t e m a e l a v o r a r e p e r f a v o r i r e u n a c c e s s o s e m p r e p i ù a m p i o a l l a n a u t i c a . I n q u e s t a d i r e z i o n e i l c a l e n d a r i o c o o r d i n a t o d e g l i e v e n t i t e r r i t o r i a l i p a t r o c i n a t i d e v e d i v e n t a r e s e m p r e p i ù u n s i s t e m a c o n n e s s o e v o g l i a m o l a v o r a r e c o n i n o s t r i p a r t n e r i n t a l s e n s o " . H a p r o s e g u i t o M o n s u r r ò : " S i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r c o n t r i b u i t o a c o s t r u i r e u n c a l e n d a r i o o r d i n a t o e s e n z a s o v r a p p o s i z i o n i , e d i p o t e r l o p r o m u o v e r e g r a z i e a l m e g a f o n o d e l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e . M a v o g l i a m o f a r e d i p i ù : m e t t e r c i a d i s p o s i z i o n e p e r a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e , p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a n a u t i c a , o r g a n i z z a z i o n e d i m o m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o e d i f f u s i o n e d e i d a t i d i s e t t o r e , a s o s t e g n o d e g l i o p e r a t o r i . L ’ o b i e t t i v o è f o r n i r e a c i a s c u n o r g a n i z z a t o r e u n a f o t o g r a f i a p i ù c h i a r a d e l p r o p r i o b a c i n o d i u t e n z a , c o s ì d a f a c i l i t a r e a n c h e l e a z i o n i d i m a r k e t i n g t e r r i t o r i a l e " . A l l a c o n f e r e n z a s o n o i n t e r v e n u t i : A n g e l o C o l o m b o , G e n e r a l M a n a g e r d e l l a F i e r a N a u t i c a d i S a r d e g n a ( M a r i n a d i P o r t o R o t o n d o 7 - 1 0 m a g g i o 2 0 2 6 ) ; G i u s e p p e M e o , P r e s i d e n t e d e l l o S n i m - S a l o n e N a u t i c o d i P u g l i a ( B r i n d i s i 9 - 1 3 o t t o b r e 2 0 2 5 ) ; A l e s s a n d r o L a n z a f a m e , P r e s i d e n t e d i N a u t a – S a l o n e N a u t i c o d e l M e d i t e r r a n e o ( C a t a n i a 2 7 / 2 8 f e b b r a i o – 1 ° m a r z o , 5 / 8 m a r z o 2 0 2 6 ) ; G i o v a n n i T a u c c i , P r e s i d e n t e d i M a r i n a d i P e s c a r a p e r S o t t o c o s t a ( 2 4 – 2 6 a p r i l e 2 0 2 6 ) ; A n d r e a C i u l l a p e r S e a c i l y – S a l o n e N a u t i c o d i S i c i l i a ( C a s t e l l a m m a r e d e l G o l f o , 1 6 – 1 9 o t t o b r e 2 0 2 5 ) ; L u c i a n o D e F e r m o , P r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o M a r e L a z i o , p e r i B o a t D a y s ( C i v i t a v e c c h i a 2 0 / 2 2 m a r z o e 2 7 / 2 9 m a r z o 2 0 2 6 ) . A q u e s t i e v e n t i s i a g g i u n g e i l S a l e r n o B o a t S h o w i n p r o g r a m m a a M a r i n a d ’ A r e c h i d a l l ’ 1 a l 9 n o v e m b r e 2 0 2 5 , g i u n t o q u e s t ’ a n n o a l l a s u a n o n a e d i z i o n e . A n g e l o C o l o m b o : " L a F i e r a N a u t i c a d i S a r d e g n a , i n p r o g r a m m a d a l 7 a l 1 0 m a g g i o 2 0 2 6 a M a r i n a d i P o r t o R o t o n d o n a s c e c o n i l s o s t e g n o d e l l a R e g i o n e S a r d e g n a – A s s e s s o r a t o a l l ’ I n d u s t r i a e s i d i s t i n g u e p e r l a f o r t e v o c a z i o n e a l m e r c a t o d e l c h a r t e r e d e i s e r v i z i , o l t r e c h e p e r l a p r e s e n z a s i g n i f i c a t i v a d i b r o k e r e o p e r a t o r i s p e c i a l i z z a t i . I l p a t r o c i n i o d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a r a p p r e s e n t a u n v a l o r e a g g i u n t o f o n d a m e n t a l e , i n q u a n t o i n s e r i s c e l a m a n i f e s t a z i o n e i n u n c a l e n d a r i o n a z i o n a l e c o o r d i n a t o e s e n z a s o v r a p p o s i z i o n i . I r i s u l t a t i d e l l ’ u l t i m a e d i z i o n e s o n o s t a t i i n c o r a g g i a n t i , c o n c i r c a 2 0 0 i m b a r c a z i o n i e s p o s t e e 1 6 5 a z i e n d e p a r t e c i p a n t i , c o n f e r m a n d o l a c a p a c i t à d e l l a F i e r a N a u t i c a d i S a r d e g n a d i a t t r a r r e o p e r a t o r i e p u b b l i c o q u a l i f i c a t o , n o n o s t a n t e l e c o m p l e s s i t à l o g i s t i c h e d i u n a l o c a t i o n p r e s t i g i o s a c o m e P o r t o R o t o n d o ” . G i u s e p p e M e o : “ I n n a n z i t u t t o v i a s p e t t i a m o i l 1 3 o t t o b r e n e l l a c i t t à d i B r i n d i s i . I l S a l o n e N a u t i c o d i P u g l i a h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a s i a a t e r r a s i a i n a c q u a . C r e d i a m o f o r t e m e n t e n e l l a “ c u l t u r a d e l m a r e ” a n c h e a t t r a v e r s o c o l l a b o r a z i o n i c o n i s t i t u t i t e c n i c i e n a u t i c i i t a l i a n i e f o r m a z i o n e s p e c i f i c a p e r l ’ i n d u s t r i a . I n t a l s e n s o , c e r c h e r e m o d i r i v o l g e r c i s e m p r e p i ù a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i p e r c h é s i a v v i c i n i n o a l l a n a u t i c a e a l m a r e . P e r q u e s t o s o n o m o l t o u t i l i i n i z i a t i v e c o m e q u e l l a p r o m o s s a d a l S a l o n e N a u t i c o a G e n o v a c h e h a p r e v i s t o u n b i g l i e t t o r i d o t t o a 1 3 e u r o p e r g l i u n d e r 2 5 ” . A l e s s a n d r o L a n z a f a m e : “ I S a l o n i s i c o n f e r m a n o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e n a u t i c o , s e m p r e p i ù f r e q u e n t a t i d a p r o f e s s i o n i s t i e c a n t i e r i c h e a d o t t a n o s t r a t e g i e i n n o v a t i v e . I l c o m p a r t o c h i e d e u n r i c o n o s c i m e n t o i s t i t u z i o n a l e c a p a c e d i d a r e o r d i n e , r i s o n a n z a e p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a a l l a f i l i e r a , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i u n a r a p p r e s e n t a n z a u n i t a r i a e s t r a t e g i c a a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r e s p r i m e r e p i e n a m e n t e i l p o t e n z i a l e d e l l a n a u t i c a i t a l i a n a . I n q u e s t o p e r c o r s o , i l p a t r o c i n i o d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a a s s u m e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e , g a r a n t e n d o c o e s i o n e , a u t o r e v o l e z z a e u n a v o c e c o m u n e a s o s t e g n o d e l l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e . ” G i o v a n n i T a u c c i : “ l l M a r i n a d i P e s c a r a , s o c i e t à i n t e r a m e n t e p a r t e c i p a t a d a l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i P e s c a r a , r a p p r e s e n t a u n o d e i p o l i p i ù s i g n i f i c a t i v i d e l l a n a u t i c a d e l l ’ A d r i a t i c o . C o n i s u o i 2 4 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i d i s p e c c h i o a c q u e o n e l c u o r e d e l l a c i t t à , o s p i t a l a m a n i f e s t a z i o n e “ S o t t o c o s t a – S a l o n e N a u t i c o d e l M e d i o A d r i a t i c o ” , g i u n t a a l l a s u a d o d i c e s i m a e d i z i o n e . L ’ e v e n t o , i n p r o g r a m m a d a l 2 4 a l 2 6 a p r i l e 2 0 2 6 , s i d i s t i n g u e p e r l a s u a f o r m u l a i n c l u s i v a : l ’ i n g r e s s o è g r a t u i t o e o g n i a n n o a c c o g l i e u n n u m e r o c r e s c e n t e d i e s p o s i t o r i e v i s i t a t o r i . I l p a t r o c i n i o d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e l a r i l e v a n z a d i S o t t o c o s t a , i n s e r e n d o l o n e l c i r c u i t o n a z i o n a l e d e i s a l o n i t e r r i t o r i a l i c h e , i n s i n e r g i a c o n i l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a , c o s t i t u i s c o n o u n v o l a n o s t r a t e g i c o p e r l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l m a r e e p e r l o s v i l u p p o d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a n a u t i c a ” . A n d r e a C i u l l a : “ S e a c i l y 2 0 2 5 , g i u n t o a l l a s u a o t t a v a e d i z i o n e , h a u n f o r m a t c o l l a u d a t o t r a t e r r a e m a r e c h e s i c o n f e r m a v i n c e n t e p e r c o n i u g a r e e s p o s i z i o n e , b u s i n e s s e c u l t u r a d e l m a r e . O g n i a n n o i l s a l o n e s c e g l i e u n p o r t o d i v e r s o p r o p r i o p e r v a l o r i z z a r e i t e r r i t o r i , c o n f e r m a n d o l a c e n t r a l i t à d e l l e m a r i n e c o m e m o t o r i d i s v i l u p p o e v e r e e p r o p r i e p o r t e d i a c c e s s o a l t e r r i t o r i o . I l p a t r o c i n i o d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a r a f f o r z a i l l e g a m e t r a i l s e t t o r e e i l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e l o c a l e , d a n d o i m p o r t a n z a , r i s o n a n z a e c r e s c i t a a q u e l l o c h e è l ' i n d u s t r i a n a u t i c a ” . L u c i a n o D e F e r m o : “ Q u e s t ’ a n n o i B o a t D a y s s i s p o s t a n o d a l l a M a r i n a d i S a n t a M a r i n e l l a a l P o r t o V e c c h i o d i C i v i t a v e c c h i a p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i c r e s c i t a e o f f r i r e s p a z i p i ù a m p i . G r a z i e a q u e s t i v a n t a g g i s i g n i f i c a t i v i , l a m a n i f e s t a z i o n e s a r à i n g r a d o d i a c c o g l i e r e u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù n u m e r o s o e q u a l i f i c a t o . I l s u p p o r t o i s t i t u z i o n a l e c h e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a o f f r e a i s a l o n i t e r r i t o r i a l i t e s t i m o n i a l ’ i m p e g n o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e a f a v o r e d e l l a d i f f u s i o n e d i e v e n t i d i q u a l i t à , r a f f o r z a n d o l a r e t e t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i . " I l p r o g r a m m a d e l l a g i o r n a t a h a v i s t o s u s s e g u i r s i u n a s e r i e d i a p p u n t a m e n t i c h e h a n n o i n t r e c c i a t o s p o r t , c u l t u r a e t e s t i m o n i a n z e d a l m o n d o d e l l a n a u t i c a . I l p o m e r i g g i o s i è a p e r t o c o n ' U n m a r e p e r t u t t i – I l r a c c o n t o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e c h e u n i s c e ' , a c u r a d e I T i m o n i e r i S b a n d a t i , d e l l ’ A s s o c i a z i o n e S i c s e d i O s c u l a t i . A s e g u i r e ' M i s s i o n e O l i m p i a 2 0 2 5 ' , l a s t r a o r d i n a r i a i m p r e s a o r g a n i z z a t a d a l C l u b d e l G o m m o n e c h e t o r n a p r o t a g o n i s t a c o n u n p r o g e t t o d e d i c a t o a l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i ( M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 ) , u n v i a g g i o s i m b o l i c o i n g o m m o n e c h e c o l l e g a i d e a l m e n t e l ’ I t a l i a a l l e r a d i c i d e l l o s p i r i t o o l i m p i c o . L ’ o b i e t t i v o è i n f a t t i O l i m p i a , d o v e p e r s e c o l i l e p ò l e i s g r e c h e , a n c h e i n t e m p i d i g u e r r a , s i s o n o s f i d a t e i n n o m e d e l l a p a c e , d e g l i d e i e d e l l o s p o r t . U n v i a g g i o d i 3 . 8 5 0 m i g l i a d i n a v i g a z i o n e l u n g o l e c o s t e e l e i s o l e p i ù a f f a s c i n a n t i d e l M e d i t e r r a n e o . S i è p r o s e g u i t o p o i c o n i l t a l k ' L a s f i d a d e l t e m p o ' a c u r a d i E b e r h a r d & C o . c o n M a r i o P e s e r i c o , G e n e r a l M a n a g e r d i E b e r h a r d & C o . , i n d i a l o g o c o n i l c a m p i o n e M i k i B i a s i o n . I n t e r v e r r à a n c h e E u g e n i o F r a n z e t t i , D i r e t t o r e d i L a n c i a C o r s e , c o n l a m o d e r a z i o n e d i S a v i n a C o n f a l o n i . L a g i o r n a t a s i è c o n c l u s a c o n l ’ a p p u n t a m e n t o ' I n c o n t r i d ’ A u t o r e ' p r e s s o l a V i p L o u n g e : l a p r e s e n t a z i o n e d i ' G o s s i p d a d i p o r t o ' , u n l i b r o d i m e m o r i e , a n e d d o t i e r e t r o s c e n a r a c c o n t a t i d a G a s p a r e B o r g h i n i , u n o d e i p r o t a g o n i s t i a s s o l u t i d e l l a c a n t i e r i s t i c a n a u t i c a i t a l i a n a , c o n i l s u p p o r t o n a r r a t i v o d e l g i o r n a l i s t a R a o u l D e F o r c a d e ( I l S o l e 2 4 O r e ) . I l l i b r o r i p e r c o r r e g l i u l t i m i 5 0 a n n i d e l l a c a n t i e r i s t i c a i t a l i a n a d a d i p o r t o a t t r a v e r s o d i v e r s i a n e d d o t i c u r i o s i e d i v e r t e n t i .