Roma, 26 set. (Adnkronos) - Desidero esprimere a nome dei deputati di Fratelli dItalia le congratulazioni al collega Giangiacomo Calovini eletto presidente del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dellAssemblea parlamentare della Nato. Un incarico prestigioso che premia le sue qualità e limpegno costante profuso in questi anni. A sua volta laver designato un italiano alla guida di questo gruppo rappresenta senza dubbio un importante riconoscimento al Parlamento italiano sul piano della credibilità e dellautorevolezza. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami