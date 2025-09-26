R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ D e s i d e r o e s p r i m e r e a n o m e d e i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a l e c o n g r a t u l a z i o n i a l c o l l e g a G i a n g i a c o m o C a l o v i n i e l e t t o p r e s i d e n t e d e l G r u p p o s p e c i a l e M e d i t e r r a n e o e M e d i o O r i e n t e d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l l a N a t o . U n i n c a r i c o p r e s t i g i o s o c h e p r e m i a l e s u e q u a l i t à e l ’ i m p e g n o c o s t a n t e p r o f u s o i n q u e s t i a n n i . A s u a v o l t a l ’ a v e r d e s i g n a t o u n i t a l i a n o a l l a g u i d a d i q u e s t o g r u p p o r a p p r e s e n t a s e n z a d u b b i o u n i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o a l P a r l a m e n t o i t a l i a n o s u l p i a n o d e l l a c r e d i b i l i t à e d e l l ’ a u t o r e v o l e z z a ” . L o d i c h i a r a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , G a l e a z z o B i g n a m i