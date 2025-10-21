R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n a d o n n a d e v e p i ù e s s e r e c o s t r e t t a a s c e g l i e r e t r a i l l a v o r o e l a f a m i g l i a , p e r c h é q u e l l a n o n è l i b e r t à , è u n a r i n u n c i a . L a v e r a l i b e r t à è p o t e r e s s e r e m a d r i , p r o f e s s i o n i s t e , m o g l i , l a v o r a t r i c i . I n s o m m a , d o n n e p i e n a m e n t e r e a l i z z a t e n e l l a l o r o i n t e r e z z a . L e p o l i t i c h e d i g e n e r e , i n q u e s t a p r o s p e t t i v a , n o n s o n o r i v e n d i c a z i o n i , m a s t r u m e n t i d i e q u i t à e d i l i b e r t à . E q u a n d o l o S t a t o g a r a n t i s c e s e r v i z i p e r l ' i n f a n z i a , f l e s s i b i l i t à l a v o r a t i v a e s o s t e g n i c o n c r e t i , n o n f a u n f a v o r e a l l e d o n n e , f a u n i n v e s t i m e n t o n e l f u t u r o d e l P a e s e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ' I t r a v a g l i d e l l a f a m i g l i a m o d e r n a ' o r g a n i z z a t a d a l l a H e r i t a g e F o u n d a t i o n i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o r m i c h e . " D o b b i a m o r e s t i t u i r e v a l o r e a l l a c u r a , a l l a r e s p o n s a b i l i t à , a l l ' i m p e g n o r e c i p r o c o . L e f a m i g l i e n o n c h i e d o n o p r i v i l e g i , c h i e d o n o d i n o n e s s e r e l a s c i a t e s o l e . I l g o v e r n o l o s t a f a c e n d o , c o n l a r i f o r m a d e l l ' a s s e g n o u n i c o u n i v e r s a l e , c h e r i c o n o s c e o g n i f i g l i o c o m e u n a r i c c h e z z a p e r l ' i n t e r a c o m u n i t à , i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e , l ' a u m e n t o d e l b o n u s p e r l e m a m m e l a v o r a t r i c i , l e r i s o r s e p e r g l i a s i l i n i d o . N e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a f a m i g l i a è d a v v e r o l a p r i m a i n f r a s t r u t t u r a d e l l a n a z i o n e " , c o n c l u d e .