R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O c c o r r e a i u t a r e l a v i t a a s b o c c i a r e e p o r r e l e p e r s o n e a l c e n t r o d e g l i i n t e r e s s i d e l l a c o m u n i t à . P e r q u e s t o l a v o s t r a r i f l e s s i o n e è i m p o r t a n t e : n o n s i a m o c o n d a n n a t i a l d e c l i n o . I l n o s t r o d o m a n i è n e l l e n o s t r e m a n i . I l n o s t r o f u t u r o , q u e l l o d e l l e n o s t r e f a m i g l i e , d e l l a n o s t r a s o c i e t à , è p a r t e d e l n o s t r o p r e s e n t e , p e r c h é i l s u o c o n c r e t i z z a r s i è f r u t t o d e l l e s c e l t e c h e c o m p i a m o o g g i e u n a s o c i e t à c o n s a p e v o l e c h e s a a c c o g l i e r e l a v i t a , s a a c c o g l i e r e l e p e r s o n e , è f i n d ’ o r a u n a s o c i e t à p i ù f o r t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .