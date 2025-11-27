R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o b e n n o t e l e d i f f i c o l t à d e l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a i t a l i a n a p e r q u e l c h e r i g u a r d a l a c a r e n z a d i m a n o d o p e r a s p e c i a l i z z a t a e n o n è c e r t o q u e s t i o n e c h e s i r i s o l v e c o n m i s u r e d e l l ’ o g g i . È u t i l e o s s e r v a r e c h e a f f r o n t a r e i t e m i d e l l a n a t a l i t à n e l n o s t r o P a e s e n o n è i n c o n t r a p p o s i z i o n e c o n l ’ i n t e g r a z i o n e d e i m i g r a n t i " , c h e " c o n i l l o r o l a v o r o " e d e l l e l o r o f a m i g l i e " c o n t r i b u i s c o n o a l b e n e s s e r e d e l l a n o s t r a c o m u n i t à . S i t r a t t a d a p a r t e l o r o d i u n c o n t r i b u t o p r e z i o s o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .