R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l r u o l o d e l l e p u b b l i c h e i s t i t u z i o n i n o n è a f f a t t o i n d i f f e r e n t e , c o s ì c o m e l o è l a v i t a l i t à d e l t e s s u t o e c o n o m i c o . C o n d i z i o n i a d e g u a t e d i r e t r i b u z i o n e e s v i l u p p o d e i s e r v i z i s o c i a l i c o n s e n t o n o o r i z z o n t i d i v i t a n e i q u a l i è p o s s i b i l e o r i e n t a r e l e p r o p r i e s c e l t e v e r s o l a g i o i a d i a v e r e f i g l i e n o n v e r s o l a r i n u n c i a a d a v e r n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à . " E n t r a q u i - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - u n ’ a l t r a c o n t r a d d i z i o n e . I n u n a s o c i e t à c e n t r a t a s u l l a v e l o c i t à , s u l t e m p o r e a l e , i g i o v a n i - e n o n p e r l o r o r e s p o n s a b i l i t à - v e n g o n o m e s s i i n c o n d i z i o n e d i r i s c h i a r e d i e s s e r e i n c o s t a n t e r i t a r d o . M a n o n è l o r o r e s p o n s a b i l i t à . I n r i t a r d o n e l t r o v a r e u n a o c c u p a z i o n e s t a b i l e . I n r i t a r d o n e l r e n d e r s i a u t o n o m i d a l l a f a m i g l i a d i o r i g i n e . I n r i t a r d o n e l l ’ a v e r e a c c e s s o a u n a p r o p r i a a b i t a z i o n e . I n r i t a r d o n e l m e t t e r e s u f a m i g l i a . I n r i t a r d o a n c h e n e l l ’ a v e r e f i g l i . P a r l i a m o d e l l e d i f f i c o l t à d e l l a p r e c a r i e t à e d e i b a s s i r e d d i t i , d e l l ’ a r d u a i m p r e s a d i a c c e s s o a u n a a b i t a z i o n e n e l l e a r e e u r b a n e , d a l l e c a r e n z e d e i s e r v i z i c h e r e n d o n o d i f f i c i l e c o n c i l i a r e i t e m p i d e l l a v o r o c o n q u e l l i d e l l a v i t a f a m i l i a r e e c o n l a c u r a d i f a m i l i a r i i n e t à a v a n z a t a . L a g e n e r a t i v i t à h a v a l o r e u m a n o e h a v a l o r e s o c i a l e . È l a s o c i e t à n e l s u o i n s i e m e c h e d e v e c o m p o r r e u n a m b i e n t e f a v o r e v o l e e a s s i c u r a r e p i e n a l i b e r t à d i p o t e r a v e r e d e i f i g l i . È i l s e n s o d i u n a c o s c i e n z a c o l l e t t i v a , c a p a c e d i s v i l u p p a r e r e t i d i s o l i d a r i e t à . È u n d i b a t t i t o c h e a p p a r t i e n e i n t e r a m e n t e a l d i s c o r s o p u b b l i c o " . " È u n d o v e r e - h a s o t t o l i n e a t o q u i n d i M a t t a r e l l a - c h e c i v i e n e i n d i c a t o d a l l ’ a r t i c o l o 3 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e , v a l e l a p e n a r i l e g g e r l o : ' L a R e p u b b l i c a a g e v o l a c o n m i s u r e e c o n o m i c h e e a l t r e p r o v v i d e n z e l a f o r m a z i o n e d e l l a f a m i g l i a e l ' a d e m p i m e n t o d e i c o m p i t i r e l a t i v i , c o n p a r t i c o l a r e r i g u a r d o a l l e f a m i g l i e n u m e r o s e . P r o t e g g e l a m a t e r n i t à , l ' i n f a n z i a e l a g i o v e n t ù , f a v o r e n d o g l i i s t i t u t i n e c e s s a r i a t a l e s c o p o ' " .