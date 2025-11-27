R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r s e c o l i , s e n o n p e r m i l l e n n i , v i è s t a t o u n o s t r e t t o r a p p o r t o t r a l e r i s o r s e d i u n t e r r i t o r i o e l ' i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , c o s ì c o m e i m i l l e n a r i f e n o m e n i m i g r a t o r i s i s o n o n u t r i t i f i n d a l l ' a n t i c h i t à d i q u e s t o r a p p o r t o . O g g i a p p a r e a d d i r i t t u r a c a p o v o l t o , c o n t r a d d i t t o r i o . L a d d o v e i c o n s u m i p r i v a t i a p p a i o n o p i ù a l t i , s i r i s c o n t r a m i n o r e g e n e r a t i v i t à . U n a c o n s t a t a z i o n e c h e i n d u c e a r i f l e t t e r e s u i v a l o r i c h e p o s s o n o c a r a t t e r i z z a r e i v a r i c o n s o r z i u m a n i a l l e d i v e r s e l o n g i t u d i n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .