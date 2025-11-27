R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l ' a p e r t u r a a l l a v i t a s i f o n d a n o v a l o r i u m a n i c h e s o n o d e c i s i v i p e r c o s t r u i r e c o s c i e n z e l i b e r e e p e n s a r e a l b e n e c o m u n e . I l t e m a d e l l e n a s c i t e i m p o r t a f a t t o r i c u l t u r a l i , s o c i a l i , a n t r o p o l o g i c i c h e c o n t r i b u i s c o n o a c h i u d e r e n e l p r e s e n t e g l i o r i z z o n t i p e r s o n a l i e s o c i a l i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l l a q u i n t a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a n a t a l i t à .