R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a h a r i c h i a m a t o c o n f o r z a l a p o r t a t a s t r u t t u r a l e d e l l a c r i s i d e m o g r a f i c a c h e a t t r a v e r s a l ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a . I l d e c l i n o d e l l e n a s c i t e n o n è u n d a t o s t a t i s t i c o : è u n i n d i c a t o r e d e l l a n o s t r a c a p a c i t à d i g a r a n t i r e f u t u r o , l i b e r t à e s i c u r e z z a a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I n u m e r i s o n o c h i a r i : t r a i l 2 0 1 4 e i l 2 0 2 4 l a p o p o l a z i o n e d e i C o m u n i p e r i f e r i c i è d i m i n u i t a d i o l t r e i l 6 % , q u e l l a d e i C o m u n i u l t r a - p e r i f e r i c i d i q u a s i l ’ 8 % . È u n f e n o m e n o c h e i n c i d e s u l l a c o e s i o n e s o c i a l e , s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l w e l f a r e , s u l l a v i t a l i t à d e i t e r r i t o r i , s o p r a t t u t t o n e l M e z z o g i o r n o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a p r e s i d e n t e d i A z i o n e , E l e n a B o n e t t i . " I l P r e s i d e n t e - p r o s e g u e - h a r i c o r d a t o c o m e i g i o v a n i v i v a n o u n a c o n d i z i o n e d i ' r i t a r d o s t r u t t u r a l e ' : n e l l a v o r o s t a b i l e , n e l l ’ a u t o n o m i a a b i t a t i v a , n e i s e r v i z i c h e p e r m e t t o n o d i c o n c i l i a r e v i t a e p r o f e s s i o n e . È i n q u e s t o c o n t e s t o c h e n a s c e u n t a s s o d i g e n e r a t i v i t à p i ù b a s s o p r o p r i o n e i t e r r i t o r i d o v e i c o n s u m i p r i v a t i s o n o p i ù a l t i : u n p a r a d o s s o c h e i n t e r r o g a p r o f o n d a m e n t e i n o s t r i m o d e l l i s o c i a l i . A c c o l g o c o n p a r t i c o l a r e g r a t i t u d i n e i l r i f e r i m e n t o a l l a v o r o d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a s u g l i e f f e t t i e c o n o m i c i e s o c i a l i d e l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a , c h e h o l ’ o n o r e d i p r e s i e d e r e . L a C o m m i s s i o n e s t a m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d e l P a e s e u n q u a d r o a n a l i t i c o e d i p r o p o s t a r i g o r o s o , p e r c h é l a d i a g n o s i s i a a c c o m p a g n a t a d a u n p r o g e t t o d i r i f o r m e c a p a c i d i r i m e t t e r e l e p e r s o n e a l c e n t r o " . " I l r i c h i a m o d e l p r e s i d e n t e a l l ’ a r t i c o l o 3 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e c i c o n s e g n a u n d o v e r e p r e c i s o : c o s t r u i r e c o n d i z i o n i m a t e r i a l i e c u l t u r a l i c h e r e n d a n o d a v v e r o l i b e r a l a s c e l t a d i a v e r e f i g l i . È u n a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a p o l i t i c a e d e l l e i s t i t u z i o n i , m a a n c h e d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a P a e s e . N o n s i a m o c o n d a n n a t i a l d e c l i n o . I l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a d i p e n d e d a l l e d e c i s i o n i c h e a s s u m i a m o o g g i : n e l l a v o r o , n e l l a c a s a , n e i s e r v i z i , n e l l ’ i n t e g r a z i o n e , n e l l a c a p a c i t à d i s o s t e n e r e l o s v i l u p p o d i n u o v e g e n e r a z i o n i . C o n t i n u i a m o a l a v o r a r e , c o n p r a g m a t i s m o e v i s i o n e , p e r c h é l ’ I t a l i a t o r n i a e s s e r e u n l u o g o i n c u i l a v i t a p u ò s b o c c i a r e e c r e s c e r e " , c o n c l u d e .