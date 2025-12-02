R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l u i i l P a r l a m e n t o e r a i l t e m p i o d e l l a d e m o c r a z i a , p e r c h è e r a c o n v i n t o d e l l a b o n t à d e l l a f o r m a d i g o v e r n o p a r l a m e n t a r e s c e l t a d a i C o s t i t u e n t i , p e r c h è c r e d e v a n e l l e v i r t ù d e l l e I s t i t u z i o n i r a p p r e s e n t a t i v e " . L o h a s o t t o l i n e a t o G i u l i o N a p o l i t a n o , f i g l i o d e l l ' e x C a p o d e l l o S t a t o , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e a M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p a r l a m e n t a r i d i G i o r g i o N a p o l i t a n o n e l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a ' , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . R i c o r d a n d o i l p a d r e , G i u l i o N a p o l i t a n o h a e v i d e n z i a t o " l a s u a c o s t a n t e p r e o c c u p a z i o n e d a C a p o d e l l o S t a t o d i f r o n t e a l l ' i n d e b o l i m e n t o d e l l a f u n z i o n e l e g i s l a t i v a e d i c o n t r o l l o d e l P a r l a m e n t o e a l l a s t e r i l i t à d e l l e v i r u l e n t e c o n t r a p p o s i z i o n i t r a G o v e r n i e o p p o s i z i o n i d i q u a l s i a s i c o l o r e . P r e o c c u p a z i o n i c h e t a n t e v o l t e l o h a n n o i n d o t t o a r i v o l g e r e i n v i t i e r i c h i a m i a l l ' E s e c u t i v o , a r i u n i r s i c o n i p r e s i d e n t i d e l l e C a m e r e p e r c e r c a r e s o l u z i o n i , a c o n v o c a r e i c a p i g r u p p o d i m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e p e r i n v i t a r l i a l d i a l o g o . G i o r g i o N a p o l i t a n o e r a c o n v i n t o c h e n o n c ' è g r a n d e z z a d e l l a n a z i o n e , n o n c ' è s a l v e z z a d e l l a R e p u b b l i c a s e n z a l a d i s p o n i b i l i t à , a n c h e n e i m o m e n t i d i m a g g i o r e d u r e z z a d e l c o n f r o n t o p o l i t i c o , a p a r l a r e e a d a s c o l t a r s i i n P a r l a m e n t o , c o n r e c i p r o c o r i s p e t t o e c o n s p i r i t o c o s t r u t t i v o n e l l ' i n t e r e s s e g e n e r a l e d e l P a e s e " .