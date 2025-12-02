R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l a r i b a l t a i n t e r n a z i o n a l e a l l a q u o t i d i a n i t à d e l l a v o r o o r d i n a r i o , i l c o m p o r t a m e n t o d i N a p o l i t a n o n o n h a m a i r e g i s t r a t o c a l i d i t e n s i o n e , n é i n d u g i a t o i n f a c i l i c o n f o r m i s m i , a n c h e a c o s t o d i s f i d a r e u n a c e r t a d e r i v a p o p u l i s t a ' a l i m e n t a t a e i n g i g a n t i t a – s o n o p a r o l e s u e - d a c a m p a g n e d i o p i n i o n e d e m o l i t o r i e , d a r a p p r e s e n t a z i o n i u n i l a t e r a l i e i n d i s c r i m i n a t e i n s e n s o d i s t r u t t i v o d e l m o n d o d e i p o l i t i c i , d e l l e o r g a n i z z a z i o n i e d e l l e i s t i t u z i o n i ' d a c u i , p e r v o c a z i o n e e i n d o l e p e r s o n a l e , n o n p o t e v a c h e s e n t i r s i p r o f o n d a m e n t e d i s t a n t e : ' L a s t r a d a - r i c o r d a v a - è q u e l l a d i u n a d i a l e t t i c a d e m o c r a t i c a e n o n q u e l l a , a v v e n t u r o s a e d e v i a n t e , d e l l a c o n t r a p p o s i z i o n e t r a p i a z z a e P a r l a m e n t o ' ” . L o h a s o t t o l i n e a t o P i e r F e r d i n a n d o C a s i n i , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e a M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p a r l a m e n t a r i d i G i o r g i o N a p o l i t a n o n e l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a ' , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " D ’ a l t r o n d e , d a r i f o r m a t o r e a u t e n t i c o , h a s e m p r e s o t t o l i n e a t o - h a p r o s e g u i t o l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - q u a n t o f o s s e e s s e n z i a l e u n a l e a l e c o l l a b o r a z i o n e t r a i d i v e r s i o r g a n i d e l l o S t a t o e q u a n t o f o s s e i m p o r t a n t e , a l t e m p o s t e s s o , d i f e n d e r e c o n f e r m e z z a l e p r e r o g a t i v e d e l m a s s i m o o r g a n o p a r l a m e n t a r e d a i n v a s i o n i i m p r o p r i e d i a l t r i p o t e r i . G i o r g i o N a p o l i t a n o h a i n c a r n a t o c o n c o n t i n u i t à e c o e r e n z a l ’ i d e a a l t a d e l l a p o l i t i c a c o m e s e r v i z i o , r e s p o n s a b i l i t à e c u r a d e l l e i s t i t u z i o n i c o n u n a r a r a c o m b i n a z i o n e d i r i g o r e , e q u i l i b r i o e p r o f o n d i t à c u l t u r a l e " . " N a p o l i t a n o - h a c o n c l u s o C a s i n i - h a s a p u t o i n t e r p r e t a r e l e s f i d e d e l s u o t e m p o c o n u n a t e n a c e f i d u c i a n e l m u l t i l a t e r a l i s m o e u n a c o s t a n t e a t t e n z i o n e a l l a d i m e n s i o n e e u r o p e a e i n t e r n a z i o n a l e , r i c o n o s c e n d o c h e i l d e s t i n o d e l l ’ I t a l i a s i i n t r e c c i a c o n q u e l l o d e l l e d e m o c r a z i e d e l m o n d o " .