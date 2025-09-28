N a p o l i , 2 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - S p a r a t o r i a n e i p r e s s i d e l p a r c o d i C a p o d i m o n t e a N a p o l i o g g i d o m e n i c a 2 8 s e t t e m b r e . U n 3 3 e n n e è s t a t o u c c i s o i n a u t o . I C a r a b i n i e r i s o n o i n t e r v e n u t i p o c o d o p o l e 9 d i q u e s t a m a t t i n a i n v i a M i a n o , d o v e u n u o m o e r a s t a t o c e n t r a t o d a d i v e r s i c o l p i d ’ a r m a d a f u o c o : i l 3 3 e n n e e r a g i à n o t o a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e . T r a s p o r t a t o a l l ' o s p e d a l e C a r d a r e l l i , è m o r t o p o c o d o p o i l r i c o v e r o p e r l e l e s i o n i s u b i t e .