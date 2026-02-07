R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e m i n a c c e c o m p a r s e o g g i s u i m u r i d i B a g n o l i c o n t r o i l s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i , s o n o u n a t t o v i g l i a c c o e c o d a r d o . V i o l e n z a e o d i o n o n p o s s o n o a v e r e a s i l o n e l l a d i a l e t t i c a p o l i t i c a . A G a e t a n o l a v i c i n a n z a u m a n a e p o l i t i c a m i a e d e l M 5 S . S i a m o c e r t i c h e q u e s t e i n t i m i d a z i o n i g l i d a r a n n o a n c o r a p i ù d e t e r m i n a z i o n e e f o r z a p e r c o n t i n u a r e i l b u o n g o v e r n o d e l l a c i t t à d i N a p o l i " . C o s ì i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e .