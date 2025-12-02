R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a f i r m a d i g i t a l e c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e u n o d e g l i s t r u m e n t i c h i a v e n e i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d i c i t t a d i n i , p r o f e s s i o n i s t i e i m p r e s e . C o n s e n t e d i s o t t o s c r i v e r e d o c u m e n t i e l e t t r o n i c i c o n p i e n o v a l o r e l e g a l e , g a r a n t e n d o a u t e n t i c i t à e i n t e g r i t à , e d è s e m p r e p i ù u t i l i z z a t a i n a m b i t o a m m i n i s t r a t i v o , c o n t r a t t u a l e e s o c i e t a r i o . I n I t a l i a i l n u m e r o d i c e r t i f i c a t i a t t i v i è i n c o s t a n t e c r e s c i t a , s p i n t o d a l l ’ a u m e n t o d e i s e r v i z i d i g i t a l i e d a l l a n e c e s s i t à d i p r o c e d u r e p i ù r a p i d e . I n q u e s t o s c e n a r i o , N a m i r i a l , p r o v i d e r e u r o p e o d i s e r v i z i f i d u c i a r i q u a l i f i c a t i , i n t r o d u c e S i g n I t , u n a n u o v a m o d a l i t à d i a t t i v a z i o n e d e l l a f i r m a d i g i t a l e q u a l i f i c a t a c h e p e r m e t t e a g l i u t e n t i d i c o m p l e t a r e l ’ e m i s s i o n e d e l c e r t i f i c a t o i n a u t o n o m i a . L ’ o p e r a z i o n e a v v i e n e i n t e r a m e n t e o n l i n e t r a m i t e s t r u m e n t i d i i d e n t i t à d i g i t a l e c o m e S p i d o C a r t a d ’ I d e n t i t à E l e t t r o n i c a , e l i m i n a n d o l a n e c e s s i t à d i i n i z i a l i z z a z i o n e m a n u a l e d a p a r t e d i u n o p e r a t o r e ( R a o ) . O g g i i n I t a l i a c i s o n o o l t r e 6 , 7 m i l i o n i d i f i r m e d i g i t a l i s u d i s p o s i t i v o , s e c o n d o l ’ u l t i m o d a t o d i s p o n i b i l e d i A g I D . P e r a t t i v a r l e è s e m p r e s t a t o n e c e s s a r i o l ’ i n t e r v e n t o d i u n o p e r a t o r e d e l l a C e r t i f i c a t i o n A u t h o r i t y ( c o m e N a m i r i a l ) , c h e c o n f i g u r a v a i l d i s p o s i t i v o p r i m a d e l l a c o n s e g n a a l c l i e n t e . T u t t o q u e s t o p r i m a d i S i g n I t . I l d i s p o s i t i v o , d i s p o n i b i l e i n v e r s i o n e t o k e n U s b e s m a r t c a r d , r i s p e t t a i r e q u i s i t i d e l r e g o l a m e n t o e u r o p e o e I D A S e p r o p o n e u n m o d e l l o p e n s a t o p e r s e m p l i f i c a r e i p a s s a g g i t e c n i c i , r i d u c e n d o t e m p i e c o m p l e s s i t à o p e r a t i v e . S e c o n d o N a m i r i a l , l ’ o b i e t t i v o è r e n d e r e p i ù i m m e d i a t o l ’ a c c e s s o a s t r u m e n t i d i f i r m a q u a l i f i c a t a o g g i c e n t r a l i n e i f l u s s i d o c u m e n t a l i d i a z i e n d e e p r o f e s s i o n i s t i . P e r f a v o r i r e u n a d i f f u s i o n e p i ù a m p i a , S i g n I t è d i s p o n i b i l e s i a a t t r a v e r s o i c a n a l i p r o f e s s i o n a l i t r a d i z i o n a l i s i a s u p i a t t a f o r m e d i l a r g o c o n s u m o c o m e A m a z o n . i t , c o n l ’ i n t e n t o d i a v v i c i n a r e a n c h e i l p u b b l i c o g e n e r a l i s t a a t e c n o l o g i e c o n p i e n o v a l o r e l e g a l e . T u t t e l e i n f o r m a z i o n i s u l l a s o l u z i o n e s o n o d i s p o n i b i l i s u l s i t o w w w . s i g n . i t