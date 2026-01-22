W e l l i n g t o n , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D u e p e r s o n e s o n o m o r t e e s i t e m e c h e d i v e r s e s i a n o r i m a s t e s e p o l t e a c a u s a d e l l e f r a n e a v v e n u t e n e l l ' I s o l a d e l N o r d d e l l a N u o v a Z e l a n d a . L o r i p o r t a l a B b c . I d e c e s s i s o n o s t a t i s e g n a l a t i a W e l c o m e B a y , m e n t r e i s o c c o r r i t o r i s t a n n o a n c o r a c e r c a n d o t r a l e m a c e r i e i n u n a l t r o s i t o , i n u n c a m p e g g i o m o l t o f r e q u e n t a t o s u l m o n t e M a u n g a n u i . N o n c i s o n o " s e g n i d i v i t a " , h a n n o d e t t o l e a u t o r i t à , a g g i u n g e n d o d i e s s e r e i n a t t e s a d i c o n o s c e r e i l n u m e r o e s a t t o d e i d i s p e r s i e c h e n e l g r u p p o p o t r e b b e e s s e r c i " a l m e n o u n a b a m b i n a " . L e f r a n e s o n o s t a t e i n n e s c a t e d a l l e f o r t i p i o g g e d e g l i u l t i m i g i o r n i , c h e h a n n o c a u s a t o i n o n d a z i o n i e i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e i n t u t t a l ' I s o l a d e l N o r d . L a N u o v a Z e l a n d a è " a f f l i t t a d a l d o l o r e " d o p o l a " p r o f o n d a t r a g e d i a " c a u s a t a d a l l e r e c e n t i c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e , h a d i c h i a r a t o i l P r i m o M i n i s t r o C h r i s t o p h e r L u x o n s u X . L e r i p r e s e d a l c a m p e g g i o s u l m o n t e M a u n g a n u i , u n v u l c a n o s p e n t o , m o s t r a n o u n ' e n o r m e f r a n a v i c i n o a l l a b a s e d e l l a c u p o l a v u l c a n i c a , m e n t r e i s o c c o r r i t o r i e i c a n i s e t a c c i a n o r o u l o t t e d i s t r u t t e e t e n d e a p p i a t t i t e . L e a u t o r i t à h a n n o d i c h i a r a t o c h e l e r i c e r c h e p r o s e g u i r a n n o p e r t u t t a l a n o t t e . " S i t r a t t a d i u n a m b i e n t e c o m p l e s s o e a d a l t o r i s c h i o , e i n o s t r i t e a m s t a n n o l a v o r a n d o p e r o t t e n e r e i l m i g l i o r r i s u l t a t o p o s s i b i l e g a r a n t e n d o l a s i c u r e z z a d i t u t t i " , h a d i c h i a r a t o M e g a n S t i f f l e r , v i c e c o m a n d a n t e n a z i o n a l e d e l l a s q u a d r a d i r i c e r c a e s o c c o r s o u r b a n o .