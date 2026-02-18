M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a s v i l u p p a t o r e d i a p p a r a t i t e c n o l o g i c i , a p p r e z z o l ' a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o p r o p o s t o d a M y P l a n t & G a r d e n : c i s o n o , i n f a t t i , m o l t e i n n o v a z i o n i e m a c c h i n a r i , a n c h e d i l i v e l l o m o l t o e v o l u t o . P e n s o c h e s i a , o r m a i , i n d i s p e n s a b i l e c h e t u t t a l a n u o v a t e c n o l o g i a a r r i v i a n c h e n e l m o n d o d e l l e p i a n t e , n o n p e r s o p p i a n t a r l e , m a p e r s u p p o r t a r l e s i a n e l l a p a r t e g e s t i o n a l e s i a n e l l a p a r t e d i s f r u t t a m e n t o d e i b e n e f i c i " . L o a f f e r m a A l e s s a n d r o Z a l d e i , I s t i t u t o p e r l a B i o E c o n o m i a d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l e r i c e r c h e , i n t e r v e n u t o a l p a n e l ' V i t a m i n a v e r d e : i b e n e f i c i d i p i a n t e e f i o r i p e r g l i e d i f i c i e p e r l a n o s t r a s a l u t e . I r i s u l t a t i d e l l e r i c e r c h e , i p r o g e t t i i n c o r s o e l e o p p o r t u n i t à p e r i l s e t t o r e ' , a l l ’ i n t e r n o d e l q u a l e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i , a p p u n t o , i r i s u l t a t i d e l l a p r i m a s p e r i m e n t a z i o n e s c i e n t i f i c a i n I t a l i a c o n d o t t a i n a m b i e n t e s c o l a s t i c o s u l l ’ e f f i c a c i a d i a l c u n e v a r i e t à d i p i a n t e p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a e d a b b a t t e r e l a c o n c e n t r a z i o n e d i i n q u i n a n t i e l e o p p o r t u n i t à p e r l e a z i e n d e f l o r o v i v a i s t i c h e i t a l i a n e , n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i ' M y P l a n t & G a r d e n ' , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o . " I n q u e s t o i m p o r t a n t e p r o g e t t o a b b i a m o f o r n i t o l o s t r u m e n t o , i l t e r m o m e t r o , p e r m i s u r a r e i b e n e f i c i i n t r o d o t t i d a l l e p i a n t e a l l ' i n t e r n o d e l l e a u l e s c o l a s t i c h e . I l c h e è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e p e r c h é s e d a u n c e r t o p u n t o d i v i s t a o r m a i è b e n a s s o d a t o c h e l e p i a n t e p o r t a n o d e i b e n e f i c i , è m o l t o p i ù d i f f i c i l e c a p i r e q u a n t i e q u a l i s o n o q u e s t i b e n e f i c i e , s o p r a t t u t t o , q u a n t o è l ' e f f i c i e n z a d e l l e p i a n t e - s p i e g a Z a l d e i - . Q u e s t a s p e r i m e n t a z i o n e , g r a z i e a l s i s t e m a c h e a b b i a m o s v i l u p p a t o , c h e è u n s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o d e l l a q u a l i t à d e l l ' a r i a l o w c o s t , f a c i l e d a u t i l i z z a r e a n c h e i n g r a n d i n u m e r i a l l ' i n t e r n o d e l l e s c u o l e , c i h a p e r m e s s o d i v a l u t a r e c o n e s a t t e z z a l a d i f f e r e n z a f r a u n ' a u l a d o t a t a d i p i a n t e e u n ' a u l a , i n v e c e , n o n d o t a t a d i p i a n t e " . " I r i s u l t a t i s o n o a b b a s t a n z a m a c r o s c o p i c i : a b b i a m o v i s t o , a d e s e m p i o , u n a r i d u z i o n e d e l 1 5 - 2 0 % d e l l e p o l v e r i s o t t i l i e u n a r i d u z i o n e f i n o a l 7 5 % d e l l a C o 2 a l i v e l l i s i n t o m a t o l o g i c i , c i o è q u e i l i v e l l i s o p r a l e m i l l e p a r t i p e r m i l i o n e c h e i n d u c o n o s t a t i d i s o n n o l e n z a e m a l d i t e s t a , c h e ' d i s t u r b a n o ' l e a t t i v i t à d i d a t t i c h e e n o r m a l i d e g l i s t u d e n t i . Q u e s t o s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o è g i à s t a t o u t i l i z z a t o e v i e n e u t i l i z z a t o m o l t o n e l l a v a l u t a z i o n e d e i s e r v i z i e c o s i s t e m i c i d e l l e p i a n t e , q u i n d i s i a a l l ' i n t e r n o c h e a l l ' e s t e r n o e , g r a z i e a l l a r i c e r c a f i n a n z i a t a a l i v e l l o n a z i o n a l e e d e u r o p e o , h a p e r m e s s o c h e d i v e n t a s s e u n o d e i s i s t e m i d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , p e r c u i , a l m o m e n t o , è u n ' e c c e l l e n z a m o n d i a l e " , c o n c l u d e .