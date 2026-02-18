M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a d e c i m a e d i z i o n e d i M y P l a n t & G a r d e n s i p r e s e n t a p a r t i c o l a r m e n t e p i m p a n t e . È u n a f i e r a c h e n a s c e d a u n ’ e s i g e n z a d i s c a m b i o s u l t e m a t e c n o l o g i c o e a b b r a c c i a i l m o n d o d e i v i v a i s t i , d e l l a t e c n o l o g i a e d e l v e r d e . I l t e m a d e l g r e e n e d e l b l u p e r l ’ a c q u a d i v e n t a n o s e m p r e p i ù c e n t r a l i n e l l e n o s t r e c i t t à d e l f u t u r o ” . L o d i c h i a r a A n d r e a s K i p a r , P r e s i d e n t e G r e e n C i t y I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ U n v e r d e p e r i l b e n e s s e r e . I l c a m m i n o v e r s o l a W e l l n e s s C i t y ’ , a l l a d e c i m a e d i z i o n e d i ‘ M y P l a n t & G a r d e n ’ , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l v e r d e , i n s v o l g i m e n t o n e i p a d i g l i o n i d i R h o F i e r a M i l a n o d a l 1 8 a l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 . “ M a i c o m e o r a i l v e r d e e n t r a n e l l a n o s t r a q u o t i d i a n i t à . I l 9 8 % d e i c i t t a d i n i e u r o p e i v e d e n e l l a n a t u r a s t e s s a u n a n u o v a c h i a v e d i r e l a z i o n a r s i c o n i l p r o p r i o c o r p o e c o n l a p r o p r i a a n i m a . È i l t e m a c h e a p p r o f o n d i a m o o g g i c o n a m m i n i s t r a t o r i c o m u n a l i , s t u d i o s i , t e c n i c i , a r c h i t e t t i e p a e s a g g i s t i . D o b b i a m o f a r s ì c h e i l v e r d e n o n s i a p i ù u n a q u e s t i o n e d i s t a n d a r d u r b a n i s t i c i e a r c h i t e t t o n i c i , m a s i a u n v e r d e s e n t i t o . L a d i n a m i c i t à d e l l a n o s t r a v i t a è s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l a d i n a m i c i t à d e l l a n a t u r a . Q u e s t o c i p e r m e t t e d i a p p r o f o n d i r e i l t e m a d e l b e n e s s e r e p e r c h é i l b e n e s s e r e f i s i c o e m e n t a l e d i v e n t a a l l a f i n e u n b e n e s s e r e s o c i a l e ” c o n c l u d e K i p a r .